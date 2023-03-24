https://ria.ru/20230324/ploschad-1860467309.html

Эксперт рассказал, сколько у Украины осталось посевной площади

Эксперт рассказал, сколько у Украины осталось посевной площади - РИА Новости, 24.03.2023

Эксперт рассказал, сколько у Украины осталось посевной площади

Посевные площади на Украине остались лишь в центральной и западной части страны, сократившись за последний год минимум на треть, а самые плодородные земли... РИА Новости, 24.03.2023

2023-03-24T17:30

2023-03-24T17:30

2023-03-24T17:31

украина

андрей суздальцев

высшая школа экономики (вшэ)

игорь кириллов

великобритания

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/149133/77/1491337730_0:125:3198:1924_1920x0_80_0_0_b42d8cdf94d2dc9bda72d127e88e5d6d.jpg

МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Посевные площади на Украине остались лишь в центральной и западной части страны, сократившись за последний год минимум на треть, а самые плодородные земли сейчас находятся в зоне спецоперации и могут пострадать от применения оружия с обеденным ураном, заявил РИА Новости доцент факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей Суздальцев. На этой неделе Великобритания сообщила, что передаст Украине боеприпасы, содержащие обедненный уран. В свою очередь, начальник войск радиационной химической и биологической защиты, генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявил, что применение снарядов с обедненным ураном заразит значительные посевные площади на Украине, из-за чего украинский экспорт продовольствия рухнет на десятки лет. "Посевные площади Украины сократились за последний год по разным причинам минимум на треть, до 22 миллионов гектаров. Осталось, по сути, то, что находится в центральной и западной части. Самые плодородные земли Украины находятся в зоне боевых действий", - сказал Суздальцев. По его оценке, массовое применения украинскими силовиками снарядов с обедненным ураном приведет к заражению почв и водоемов на сотни лет, и об этих землях для сельхозназначения можно будет "просто забыть". Природный уран состоит главным образом из изотопов уран-238 (около 99,3%) и уран-235 (около 0,7%). Обедненный уран – это уран, оставшийся после выделения из него урана-235 в результате обогащения. Тем не менее в обедненном уране остается 0,2-0,3% урана-235. Уран близок по плотности к вольфраму. Это позволяет снарядам меньшего размера быть равным по массе снарядам из большинства других металлов, снижая при этом аэродинамическое сопротивление. Обедненный уран применяется в сердечниках так называемых подкалиберных бронебойных снарядов, имеющих высокую кинетическую энергию. Поскольку уран пирофорен (его мелкие частицы самовоспламеняются на воздухе), то снаряды с ним обладают значительно большим заброневым поражающим действием, чем снаряды с сердечниками на основе вольфрама. Радиоактивность обедненного урана меньше, чем у природной урановой руды. Но, подобно другим тяжелым металлам, уран токсичен. По мнению ряда специалистов, генетические повреждения, вызывающие рак, могут быть связаны с механизмом взаимного усиления химической токсичности урановых частиц, попадающих в организм, и пусть и относительно слабой, но все же радиоактивности обедненного урана.

https://ria.ru/20230324/krym-1860425660.html

https://ria.ru/20230324/shveytsariya-1860383839.html

https://ria.ru/20230322/ukraina-1859699445.html

украина

великобритания

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, андрей суздальцев, высшая школа экономики (вшэ), игорь кириллов, великобритания, в мире