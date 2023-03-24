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Эксперт рассказал, сколько у Украины осталось посевной площади - РИА Новости, 24.03.2023
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17:30 24.03.2023 (обновлено: 17:31 24.03.2023)
https://ria.ru/20230324/ploschad-1860467309.html
Эксперт рассказал, сколько у Украины осталось посевной площади
Эксперт рассказал, сколько у Украины осталось посевной площади - РИА Новости, 24.03.2023
Эксперт рассказал, сколько у Украины осталось посевной площади
Посевные площади на Украине остались лишь в центральной и западной части страны, сократившись за последний год минимум на треть, а самые плодородные земли... РИА Новости, 24.03.2023
2023-03-24T17:30
2023-03-24T17:31
украина
андрей суздальцев
высшая школа экономики (вшэ)
игорь кириллов
великобритания
в мире
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Посевные площади на Украине остались лишь в центральной и западной части страны, сократившись за последний год минимум на треть, а самые плодородные земли сейчас находятся в зоне спецоперации и могут пострадать от применения оружия с обеденным ураном, заявил РИА Новости доцент факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей Суздальцев. На этой неделе Великобритания сообщила, что передаст Украине боеприпасы, содержащие обедненный уран. В свою очередь, начальник войск радиационной химической и биологической защиты, генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявил, что применение снарядов с обедненным ураном заразит значительные посевные площади на Украине, из-за чего украинский экспорт продовольствия рухнет на десятки лет. "Посевные площади Украины сократились за последний год по разным причинам минимум на треть, до 22 миллионов гектаров. Осталось, по сути, то, что находится в центральной и западной части. Самые плодородные земли Украины находятся в зоне боевых действий", - сказал Суздальцев. По его оценке, массовое применения украинскими силовиками снарядов с обедненным ураном приведет к заражению почв и водоемов на сотни лет, и об этих землях для сельхозназначения можно будет "просто забыть". Природный уран состоит главным образом из изотопов уран-238 (около 99,3%) и уран-235 (около 0,7%). Обедненный уран – это уран, оставшийся после выделения из него урана-235 в результате обогащения. Тем не менее в обедненном уране остается 0,2-0,3% урана-235. Уран близок по плотности к вольфраму. Это позволяет снарядам меньшего размера быть равным по массе снарядам из большинства других металлов, снижая при этом аэродинамическое сопротивление. Обедненный уран применяется в сердечниках так называемых подкалиберных бронебойных снарядов, имеющих высокую кинетическую энергию. Поскольку уран пирофорен (его мелкие частицы самовоспламеняются на воздухе), то снаряды с ним обладают значительно большим заброневым поражающим действием, чем снаряды с сердечниками на основе вольфрама. Радиоактивность обедненного урана меньше, чем у природной урановой руды. Но, подобно другим тяжелым металлам, уран токсичен. По мнению ряда специалистов, генетические повреждения, вызывающие рак, могут быть связаны с механизмом взаимного усиления химической токсичности урановых частиц, попадающих в организм, и пусть и относительно слабой, но все же радиоактивности обедненного урана.
https://ria.ru/20230324/krym-1860425660.html
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украина, андрей суздальцев, высшая школа экономики (вшэ), игорь кириллов, великобритания, в мире
Украина, Андрей Суздальцев, Высшая школа экономики (ВШЭ), Игорь Кириллов, Великобритания, В мире
Эксперт рассказал, сколько у Украины осталось посевной площади

Доцент Суздальцев: посевные площади Украины за год сократились до 22 миллионов гектаров

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкНачало посевных работ
Начало посевных работ - РИА Новости, 1920, 24.03.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Начало посевных работ. Архивное фото
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Посевные площади на Украине остались лишь в центральной и западной части страны, сократившись за последний год минимум на треть, а самые плодородные земли сейчас находятся в зоне спецоперации и могут пострадать от применения оружия с обеденным ураном, заявил РИА Новости доцент факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей Суздальцев.
На этой неделе Великобритания сообщила, что передаст Украине боеприпасы, содержащие обедненный уран. В свою очередь, начальник войск радиационной химической и биологической защиты, генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявил, что применение снарядов с обедненным ураном заразит значительные посевные площади на Украине, из-за чего украинский экспорт продовольствия рухнет на десятки лет.
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"Посевные площади Украины сократились за последний год по разным причинам минимум на треть, до 22 миллионов гектаров. Осталось, по сути, то, что находится в центральной и западной части. Самые плодородные земли Украины находятся в зоне боевых действий", - сказал Суздальцев.
По его оценке, массовое применения украинскими силовиками снарядов с обедненным ураном приведет к заражению почв и водоемов на сотни лет, и об этих землях для сельхозназначения можно будет "просто забыть".
«
"Таким образом, страна останется без сельскохозяйственного экспорта, важнейшей статьи доходов. Кто станет покупать у Украины зараженные продукты? Их остается потреблять только населению",- заключил Суздальцев.
Природный уран состоит главным образом из изотопов уран-238 (около 99,3%) и уран-235 (около 0,7%). Обедненный уран – это уран, оставшийся после выделения из него урана-235 в результате обогащения. Тем не менее в обедненном уране остается 0,2-0,3% урана-235. Уран близок по плотности к вольфраму. Это позволяет снарядам меньшего размера быть равным по массе снарядам из большинства других металлов, снижая при этом аэродинамическое сопротивление.
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Радиоактивность обедненного урана меньше, чем у природной урановой руды. Но, подобно другим тяжелым металлам, уран токсичен. По мнению ряда специалистов, генетические повреждения, вызывающие рак, могут быть связаны с механизмом взаимного усиления химической токсичности урановых частиц, попадающих в организм, и пусть и относительно слабой, но все же радиоактивности обедненного урана.
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