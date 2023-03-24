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Миссия ООН признала случаи расправы над российскими пленными на Украине - РИА Новости, 24.03.2023
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17:16 24.03.2023 (обновлено: 19:12 24.03.2023)
https://ria.ru/20230324/plennye-1860462503.html
Миссия ООН признала случаи расправы над российскими пленными на Украине
Миссия ООН признала случаи расправы над российскими пленными на Украине - РИА Новости, 24.03.2023
Миссия ООН признала случаи расправы над российскими пленными на Украине
Мониторинговая миссия ООН по правам человека на Украине выявила не менее 25 случаев расправы солдат ВСУ над российскими военнопленными, сообщила глава миссии... РИА Новости, 24.03.2023
2023-03-24T17:16
2023-03-24T19:12
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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Мониторинговая миссия ООН по правам человека на Украине выявила не менее 25 случаев расправы солдат ВСУ над российскими военнопленными, сообщила глава миссии Матильда Богнер на пресс-конференции в Киеве.По словам Богнер, эти убийства нередко совершались сразу после взятия в плен. При этом ее миссия не в курсе по поводу преследования виновных со стороны украинских властей. Чиновник также заявила о "глубокой озабоченности" из-за якобы убийств 15 украинских пленных.Как заявляли ранее в российском Минобороны, абсолютное большинство военнопленных на Украине подвергаются избиениям и не могут связаться с родными. При этом больше половины заставляют сниматься в пропагандистских видео. Часто люди возвращаются из плена с увечьями: выбитыми зубами, переломанными костями и другими травмами.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести демилитаризацию и денацификацию Украины, предать суду всех военных преступников, ответственных за кровавые преступления против мирных жителей Донбасса.
https://ria.ru/20230216/obraschenie-1852417627.html
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В мире, Украина, Россия, Киев, Владимир Путин, ООН
Миссия ООН признала случаи расправы над российскими пленными на Украине

Миссия ООН сообщила о 25 случаях расправы над пленными из России со стороны ВСУ

© РИА Новости / Евгений БиятовВоеннослужащие ВС РФ
Военнослужащие ВС РФ - РИА Новости, 1920, 24.03.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
Военнослужащие ВС РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Мониторинговая миссия ООН по правам человека на Украине выявила не менее 25 случаев расправы солдат ВСУ над российскими военнопленными, сообщила глава миссии Матильда Богнер на пресс-конференции в Киеве.
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"Мы глубоко обеспокоены случаями произвольной казни примерно 25 российских военнопленных и лиц, прекративших участие в военных действиях, со стороны украинских Вооруженных сил, которые мы задокументировали", — приводит агентство Франс Пресс ее заявление.

По словам Богнер, эти убийства нередко совершались сразу после взятия в плен. При этом ее миссия не в курсе по поводу преследования виновных со стороны украинских властей.
Чиновник также заявила о "глубокой озабоченности" из-за якобы убийств 15 украинских пленных.
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Как заявляли ранее в российском Минобороны, абсолютное большинство военнопленных на Украине подвергаются избиениям и не могут связаться с родными. При этом больше половины заставляют сниматься в пропагандистских видео. Часто люди возвращаются из плена с увечьями: выбитыми зубами, переломанными костями и другими травмами.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести демилитаризацию и денацификацию Украины, предать суду всех военных преступников, ответственных за кровавые преступления против мирных жителей Донбасса.
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