https://ria.ru/20230324/plennye-1860462503.html

Миссия ООН признала случаи расправы над российскими пленными на Украине

Миссия ООН признала случаи расправы над российскими пленными на Украине - РИА Новости, 24.03.2023

Миссия ООН признала случаи расправы над российскими пленными на Украине

Мониторинговая миссия ООН по правам человека на Украине выявила не менее 25 случаев расправы солдат ВСУ над российскими военнопленными, сообщила глава миссии... РИА Новости, 24.03.2023

2023-03-24T17:16

2023-03-24T17:16

2023-03-24T19:12

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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Мониторинговая миссия ООН по правам человека на Украине выявила не менее 25 случаев расправы солдат ВСУ над российскими военнопленными, сообщила глава миссии Матильда Богнер на пресс-конференции в Киеве.По словам Богнер, эти убийства нередко совершались сразу после взятия в плен. При этом ее миссия не в курсе по поводу преследования виновных со стороны украинских властей. Чиновник также заявила о "глубокой озабоченности" из-за якобы убийств 15 украинских пленных.Как заявляли ранее в российском Минобороны, абсолютное большинство военнопленных на Украине подвергаются избиениям и не могут связаться с родными. При этом больше половины заставляют сниматься в пропагандистских видео. Часто люди возвращаются из плена с увечьями: выбитыми зубами, переломанными костями и другими травмами.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести демилитаризацию и денацификацию Украины, предать суду всех военных преступников, ответственных за кровавые преступления против мирных жителей Донбасса.

https://ria.ru/20230216/obraschenie-1852417627.html

https://ria.ru/20230210/plennye-1851237066.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, россия, киев, владимир путин, оон