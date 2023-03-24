https://ria.ru/20230324/peterburg-1860484751.html
Петербуржца задержали за "порно-уроки" с участием маленькой падчерицы
Петербуржца задержали за "порно-уроки" с участием маленькой падчерицы - РИА Новости, 24.03.2023
Петербуржца задержали за "порно-уроки" с участием маленькой падчерицы
Правоохранители в Петербурге задержали местного жителя, подозреваемого в съемках "порно-уроков" с дочкой сожительницы, которые он потом продавал в даркнете,... РИА Новости, 24.03.2023
2023-03-24T18:30
2023-03-24T18:30
2023-03-24T18:30
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Правоохранители в Петербурге задержали местного жителя, подозреваемого в съемках "порно-уроков" с дочкой сожительницы, которые он потом продавал в даркнете, сообщают пресс-центр МВД РФ и региональный главк СК. "Предварительно установлено, что фигурант изготавливал видеоматериалы порнографического характера с участием десятилетней школьницы. Свою продукцию он оформлял как видеоуроки о том, как склонить несовершеннолетних к интимной близости. Ролики продавал в теневом сегменте интернета, используя в качестве платежного средства криптовалюту", - сообщает пресс-центр МВД. По данным главка СК, задержанный, 37-летний местный житель, неоднократно "совершал иные действия сексуального характера" над девочкой 2010 года рождения еще в 2021 году. "Фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - добавили в МВД, добавив, что дело расследуется по статье о "Насильственных действиях сексуального характера". Мужчине по данной статье грозит вплоть до 20 лет. Сейчас он заключен в СИЗО, уточняет полиция. Источник в правоохранительных органах уточнил РИА Новости, что задержанный нигде не работает.
https://ria.ru/20230324/uchitel-1860456595.html
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происшествия, россия, санкт-петербург
Происшествия, Россия, Санкт-Петербург
Петербуржца задержали за "порно-уроки" с участием маленькой падчерицы
В Петербурге задержали мужчину, снимавшего "порно-уроки" с десятилетней девочкой
МОСКВА, 24 мар - РИА Новости.
Правоохранители в Петербурге задержали местного жителя, подозреваемого в съемках "порно-уроков" с дочкой сожительницы, которые он потом продавал в даркнете, сообщают
пресс-центр МВД РФ и региональный главк СК.
"Предварительно установлено, что фигурант изготавливал видеоматериалы порнографического характера с участием десятилетней школьницы. Свою продукцию он оформлял как видеоуроки о том, как склонить несовершеннолетних к интимной близости. Ролики продавал в теневом сегменте интернета, используя в качестве платежного средства криптовалюту", - сообщает пресс-центр МВД.
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По данным главка СК, задержанный, 37-летний местный житель, неоднократно "совершал иные действия сексуального характера" над девочкой 2010 года рождения еще в 2021 году.
"Фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - добавили в МВД, добавив, что дело расследуется по статье о "Насильственных действиях сексуального характера".
Мужчине по данной статье грозит вплоть до 20 лет. Сейчас он заключен в СИЗО, уточняет полиция. Источник в правоохранительных органах уточнил РИА Новости, что задержанный нигде не работает.
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