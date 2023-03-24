https://ria.ru/20230324/peterburg-1860484751.html

Петербуржца задержали за "порно-уроки" с участием маленькой падчерицы

Петербуржца задержали за "порно-уроки" с участием маленькой падчерицы - РИА Новости, 24.03.2023

Петербуржца задержали за "порно-уроки" с участием маленькой падчерицы

Правоохранители в Петербурге задержали местного жителя, подозреваемого в съемках "порно-уроков" с дочкой сожительницы, которые он потом продавал в даркнете,... РИА Новости, 24.03.2023

2023-03-24T18:30

2023-03-24T18:30

2023-03-24T18:30

происшествия

россия

санкт-петербург

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_0:193:3077:1924_1920x0_80_0_0_b605b356c7a3c8021a7bd11cb6ea294a.jpg

МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Правоохранители в Петербурге задержали местного жителя, подозреваемого в съемках "порно-уроков" с дочкой сожительницы, которые он потом продавал в даркнете, сообщают пресс-центр МВД РФ и региональный главк СК. "Предварительно установлено, что фигурант изготавливал видеоматериалы порнографического характера с участием десятилетней школьницы. Свою продукцию он оформлял как видеоуроки о том, как склонить несовершеннолетних к интимной близости. Ролики продавал в теневом сегменте интернета, используя в качестве платежного средства криптовалюту", - сообщает пресс-центр МВД. По данным главка СК, задержанный, 37-летний местный житель, неоднократно "совершал иные действия сексуального характера" над девочкой 2010 года рождения еще в 2021 году. "Фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - добавили в МВД, добавив, что дело расследуется по статье о "Насильственных действиях сексуального характера". Мужчине по данной статье грозит вплоть до 20 лет. Сейчас он заключен в СИЗО, уточняет полиция. Источник в правоохранительных органах уточнил РИА Новости, что задержанный нигде не работает.

https://ria.ru/20230324/uchitel-1860456595.html

https://ria.ru/20230323/iznasilovanie-1860156156.html

россия

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, россия, санкт-петербург