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В Перми назвали причину появления провала, куда угодила "Газель" - РИА Новости, 24.03.2023
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13:09 24.03.2023
https://ria.ru/20230324/perm-1860357510.html
В Перми назвали причину появления провала, куда угодила "Газель"
В Перми назвали причину появления провала, куда угодила "Газель" - РИА Новости, 24.03.2023
В Перми назвали причину появления провала, куда угодила "Газель"
Провал на шоссе в Перми, куда угодила пассажирская "Газель", образовался из-за разрушения свода проходящего под дорогой железобетонного коллектора от коррозии,... РИА Новости, 24.03.2023
2023-03-24T13:09
2023-03-24T13:09
происшествия
пермь
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ПЕРМЬ, 24 мар - РИА Новости. Провал на шоссе в Перми, куда угодила пассажирская "Газель", образовался из-за разрушения свода проходящего под дорогой железобетонного коллектора от коррозии, автомобиль подняли из ямы с помощью автокрана, сообщили РИА Новости в ресурсоснабжающей компании "Новогор-Прикамье". В пятницу пассажирская "Газель" провалилась под асфальт на шоссе Космонавтов в Перми. Сначала только передняя часть транспортного средства ушла под землю, но потом провал расширился, и машина полностью скрылась в яме. По данным краевой полиции, никто не пострадал. В компании "Новогор-Прикамье" уточнили, что в месте провала под указанной дорогой проходит канализационный коллектор диаметром 1,5 метра. Его ввели в эксплуатацию в 1970 году. Скоро специалисты приступят к земляным работам на месте ЧП, пока их согласуют со всеми службами города. "Предварительная причина провала на проезжей части - разрушение верхнего свода железобетонного коллектора в результате газовой коррозии. Выезд с улицы Подлесная на шоссе Космонавтов ограничен. Движение общественного транспорта перенаправлено. Автомобиль подняли из провала при помощи автокрана", — рассказали в компании.
https://ria.ru/20230310/yama-1857018588.html
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происшествия, пермь
Происшествия, Пермь
В Перми назвали причину появления провала, куда угодила "Газель"

"Новогор-Прикамье": провал, куда угодила "Газель", появился из-за разрушения коллектора

© Фото : Пермь ЧП и ДТП, новости/TelegramНа шоссе Космонавтов Перми газель провалилась под землю
На шоссе Космонавтов Перми газель провалилась под землю - РИА Новости, 1920, 24.03.2023
© Фото : Пермь ЧП и ДТП, новости/Telegram
На шоссе Космонавтов Перми газель провалилась под землю
Читать ria.ru в
ПЕРМЬ, 24 мар - РИА Новости. Провал на шоссе в Перми, куда угодила пассажирская "Газель", образовался из-за разрушения свода проходящего под дорогой железобетонного коллектора от коррозии, автомобиль подняли из ямы с помощью автокрана, сообщили РИА Новости в ресурсоснабжающей компании "Новогор-Прикамье".
В пятницу пассажирская "Газель" провалилась под асфальт на шоссе Космонавтов в Перми. Сначала только передняя часть транспортного средства ушла под землю, но потом провал расширился, и машина полностью скрылась в яме. По данным краевой полиции, никто не пострадал.
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В компании "Новогор-Прикамье" уточнили, что в месте провала под указанной дорогой проходит канализационный коллектор диаметром 1,5 метра. Его ввели в эксплуатацию в 1970 году. Скоро специалисты приступят к земляным работам на месте ЧП, пока их согласуют со всеми службами города.
"Предварительная причина провала на проезжей части - разрушение верхнего свода железобетонного коллектора в результате газовой коррозии. Выезд с улицы Подлесная на шоссе Космонавтов ограничен. Движение общественного транспорта перенаправлено. Автомобиль подняли из провала при помощи автокрана", — рассказали в компании.
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