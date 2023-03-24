https://ria.ru/20230324/perm-1860357510.html

В Перми назвали причину появления провала, куда угодила "Газель"

В Перми назвали причину появления провала, куда угодила "Газель" - РИА Новости, 24.03.2023

В Перми назвали причину появления провала, куда угодила "Газель"

Провал на шоссе в Перми, куда угодила пассажирская "Газель", образовался из-за разрушения свода проходящего под дорогой железобетонного коллектора от коррозии,... РИА Новости, 24.03.2023

2023-03-24T13:09

2023-03-24T13:09

2023-03-24T13:09

происшествия

пермь

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ПЕРМЬ, 24 мар - РИА Новости. Провал на шоссе в Перми, куда угодила пассажирская "Газель", образовался из-за разрушения свода проходящего под дорогой железобетонного коллектора от коррозии, автомобиль подняли из ямы с помощью автокрана, сообщили РИА Новости в ресурсоснабжающей компании "Новогор-Прикамье". В пятницу пассажирская "Газель" провалилась под асфальт на шоссе Космонавтов в Перми. Сначала только передняя часть транспортного средства ушла под землю, но потом провал расширился, и машина полностью скрылась в яме. По данным краевой полиции, никто не пострадал. В компании "Новогор-Прикамье" уточнили, что в месте провала под указанной дорогой проходит канализационный коллектор диаметром 1,5 метра. Его ввели в эксплуатацию в 1970 году. Скоро специалисты приступят к земляным работам на месте ЧП, пока их согласуют со всеми службами города. "Предварительная причина провала на проезжей части - разрушение верхнего свода железобетонного коллектора в результате газовой коррозии. Выезд с улицы Подлесная на шоссе Космонавтов ограничен. Движение общественного транспорта перенаправлено. Автомобиль подняли из провала при помощи автокрана", — рассказали в компании.

https://ria.ru/20230310/yama-1857018588.html

https://ria.ru/20220913/trolleybus-1816490828.html

пермь

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, пермь