https://ria.ru/20230324/pentagon-1860530245.html
Пентагон заявил, что США не ищут конфликта или эскалации с Ираном
Пентагон заявил, что США не ищут конфликта или эскалации с Ираном - РИА Новости, 24.03.2023
Пентагон заявил, что США не ищут конфликта или эскалации с Ираном
США не ищут конфликта с Ираном, но будут "быстро и решительно" отвечать на атаки, как та, что произошла в Сирии, заявил официальный представитель Пентагона... РИА Новости, 24.03.2023
2023-03-24T23:00
2023-03-24T23:00
2023-03-24T23:00
в мире
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пентагон
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ВАШИНГТОН, 24 мар - РИА Новости. США не ищут конфликта с Ираном, но будут "быстро и решительно" отвечать на атаки, как та, что произошла в Сирии, заявил официальный представитель Пентагона Патрик Райдер. Накануне ударом беспилотника был убит американский гражданский специалист и ранены шестеро военнослужащих США. "В Сирии мы сфокусированы на миссии разгрома ИГИЛ* (террористическая группировка "Исламское государство"*) и продолжим на ней фокусироваться. Мы не ищем конфликта с Ираном, мы не ищем эскалации с Ираном", - сказал Райдер на брифинге. "Но удары, которые мы нанесли минувшей ночью, должны дать очень ясно понять, что мы со всей серьезностью относимся к защите нашего личного состава. Мы ответим быстро и решительно, если они окажутся под угрозой", - добавил он. Вину за удар беспилотника американцы возложили на проиранские военизированные формирования и ответили авианалетами на две их базы. После этого ракетному обстрелу подверглись позиции сил США на северо-востоке Сирии.* Террористическая группировка, запрещенная в России
https://ria.ru/20230324/voyna-1860406319.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, сирия, иран, патрик райдер, исламское государство, пентагон
В мире, США, Сирия, Иран, Патрик Райдер, Исламское государство, Пентагон
Пентагон заявил, что США не ищут конфликта или эскалации с Ираном
Пентагон после обмена ударами в Сирии заявил, что США не ищут конфликта с Ираном
ВАШИНГТОН, 24 мар - РИА Новости. США не ищут конфликта с Ираном, но будут "быстро и решительно" отвечать на атаки, как та, что произошла в Сирии, заявил официальный представитель Пентагона Патрик Райдер.
Накануне ударом беспилотника был убит американский гражданский специалист и ранены шестеро военнослужащих США
.
"В Сирии мы сфокусированы на миссии разгрома ИГИЛ
* (террористическая группировка "Исламское государство"*) и продолжим на ней фокусироваться. Мы не ищем конфликта с Ираном
, мы не ищем эскалации с Ираном", - сказал Райдер на брифинге.
"Но удары, которые мы нанесли минувшей ночью, должны дать очень ясно понять, что мы со всей серьезностью относимся к защите нашего личного состава. Мы ответим быстро и решительно, если они окажутся под угрозой", - добавил он.
Вину за удар беспилотника американцы возложили на проиранские военизированные формирования и ответили авианалетами на две их базы. После этого ракетному обстрелу подверглись позиции сил США на северо-востоке Сирии.
* Террористическая группировка, запрещенная в России
В Белом доме заявили, что США не стремятся к войне с Ираном