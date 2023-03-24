https://ria.ru/20230324/pentagon-1860530245.html

Пентагон заявил, что США не ищут конфликта или эскалации с Ираном

Пентагон заявил, что США не ищут конфликта или эскалации с Ираном - РИА Новости, 24.03.2023

Пентагон заявил, что США не ищут конфликта или эскалации с Ираном

США не ищут конфликта с Ираном, но будут "быстро и решительно" отвечать на атаки, как та, что произошла в Сирии, заявил официальный представитель Пентагона... РИА Новости, 24.03.2023

2023-03-24T23:00

2023-03-24T23:00

2023-03-24T23:00

в мире

сша

сирия

иран

патрик райдер

исламское государство

пентагон

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ВАШИНГТОН, 24 мар - РИА Новости. США не ищут конфликта с Ираном, но будут "быстро и решительно" отвечать на атаки, как та, что произошла в Сирии, заявил официальный представитель Пентагона Патрик Райдер. Накануне ударом беспилотника был убит американский гражданский специалист и ранены шестеро военнослужащих США. "В Сирии мы сфокусированы на миссии разгрома ИГИЛ* (террористическая группировка "Исламское государство"*) и продолжим на ней фокусироваться. Мы не ищем конфликта с Ираном, мы не ищем эскалации с Ираном", - сказал Райдер на брифинге. "Но удары, которые мы нанесли минувшей ночью, должны дать очень ясно понять, что мы со всей серьезностью относимся к защите нашего личного состава. Мы ответим быстро и решительно, если они окажутся под угрозой", - добавил он. Вину за удар беспилотника американцы возложили на проиранские военизированные формирования и ответили авианалетами на две их базы. После этого ракетному обстрелу подверглись позиции сил США на северо-востоке Сирии.* Террористическая группировка, запрещенная в России

https://ria.ru/20230324/voyna-1860406319.html

сша

сирия

иран

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, сша, сирия, иран, патрик райдер, исламское государство, пентагон