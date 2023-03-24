https://ria.ru/20230324/patriotizm-1860017509.html
Свои причины. Кто из звезд поддержал СВО
Свои причины. Кто из звезд поддержал СВО - РИА Новости, 24.03.2023
Свои причины. Кто из звезд поддержал СВО
В прошлом году некоторые эстрадные исполнители, артисты и режиссеры покинули Россию. Однако многие люди искусства, наоборот, усилили общественную активность на... РИА Новости, 24.03.2023
2023-03-24T08:00
2023-03-24T08:00
2023-03-24T15:10
культура
россия
донбасс
украина
игорь бутман
любэ
донецкая народная республика
дмитрий дюжев
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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости, Елена Короткова. В прошлом году некоторые эстрадные исполнители, артисты и режиссеры покинули Россию. Однако многие люди искусства, наоборот, усилили общественную активность на благо Родины. Кто не бросил страну в нелегкое время и поддержал новые регионы делом — в материале РИА Новости.Обучение режиссуре: Никита МихалковРежиссер поддерживал спецоперацию с первого дня, горячо приветствовал и присоединение новых регионов. В декабре 2022-го, выступая перед студентами и гостями своей академии, он подчеркнул, что хочет видеть в ее стенах представителей четырех вновь образованных субъектов и приглашает их на обучение.Музыканты-патриоты: Игорь Бутман, Олег и Петр ЛундстремыИгорь Бутман активно помогает детям из интернатов, поддерживает политические решения России и выступает против отмены русской культуры на Западе. Музыкант приветствовал присоединение ДНР и ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Не раз говорил, что восхищался Донецком в советское время, — тогда это был, вспоминал Бутман, город с насыщенной культурной жизнью. Например, в 1983-м в Донецке проходил фестиваль джазовой музыки. Игорь Бутман предлагает его возродить.Исполнители классической музыки Олег и Петр Лундстремы уже год прочно связаны с Донбассом. Дают концерты для бойцов и жителей в горячих точках и госпиталях, участвуют в сборе средств для пострадавших, организуют музыкальные школы и выезды для детей новых российских территорий. Все благотворительные мероприятия Петр Лундстрем освещает в телеграм-канале.Творческая помощь: Дмитрий Певцов, Дмитрий Дюжев и братья ТорсуевыАктеры Дмитрий Дюжев и Дмитрий Певцов принимали участие в концертных программах в ДНР в рамках фестиваля "Дни России в Донбассе". Дюжев не раз высказывал восхищение героизмом людей ДНР и ЛНР, их способностью даже в военных реалиях жить гордо и с оптимизмом. Певцов — не только артист, но и депутат Госдумы — выступил на митинге-концерте в "Лужниках" "Za мир без нацизма! Zа Россию! Zа президентa!" к восьмилетию воссоединения Крыма с Россией. Он стал представителем "Народного фронта "За Россию", который оказывает помощь защитникам республик Донбасса.Владимир и Юрий Торсуевы известны зрителю по главным ролям в фильме "Приключения Электроника". "Братья Сыроежкины" активно занимаются не только творчеством, но и благотворительностью. Еще в декабре 2014-го они привозили в Донбасс гуманитарную помощь, давали в бомбоубежищах концерты для детей. Братья подчеркивают, что при всей любви к России не испытывают негативных чувств к украинскому народу. Тем не менее въезд в соседнюю страну им запрещен.Все держится на вере: Z-поэтыВ 2022-м появились так называемые Z-поэты: Игорь Караулов, Мария Ватутина, Анна Ревякина и другие, чьи стихотворения о спецоперации вошли в сборник "Поэзия русского лета".Сами патриотично настроенные авторы особенно отмечают стихи Полины Орынянской. В них нет громких призывов, резких фраз и ярких лозунгов. Но есть образы, понятные каждому: бабушка, которая вяжет носки для солдат, воспоминания старшего поколения о Великой Отечественной войне. Душевные, добрые строки Орынянской сделали ее лауреатом премии "Поэт года" в 2015-м и 2023-м.Она добавляет, что "к новым регионам относится так же, как и к любым в России" — с любовью и вниманием.На передовой и в тылу: Захар Прилепин и Сергей ЛукьяненкоАктивный защитник Родины — Захар Прилепин. Писатель и сам отправился на передовую в 2023-м. Основал благотворительный фонд своего имени в помощь жителям Донбасса.Патриотических идей придерживается и фантаст Сергей Лукьяненко.По его словам, патриотическая культура обязана пройти свою часть пути в поддержании этого образа.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, донбасс, украина, игорь бутман, любэ, донецкая народная республика, дмитрий дюжев, никита михалков, лнр, ситуация в днр и лнр
Культура, Россия, Донбасс, Украина, Игорь Бутман, Любэ, Донецкая Народная Республика, Дмитрий Дюжев, Никита Михалков, ЛНР, Ситуация в ДНР и ЛНР
МОСКВА, 24 мар — РИА Новости, Елена Короткова. В прошлом году некоторые эстрадные исполнители, артисты и режиссеры покинули Россию. Однако многие люди искусства, наоборот, усилили общественную активность на благо Родины. Кто не бросил страну в нелегкое время и поддержал новые регионы делом — в материале РИА Новости.
Обучение режиссуре: Никита Михалков
Режиссер поддерживал спецоперацию с первого дня, горячо приветствовал и присоединение новых регионов.
В декабре 2022-го, выступая перед студентами и гостями своей академии, он подчеркнул, что хочет видеть в ее стенах представителей четырех вновь образованных субъектов и приглашает их на обучение.
«
"Мы обратим внимание на тех, кто захочет учиться в академии, из вновь пришедших в Россию областей и республик. Я думаю, что они, естественно, должны будут пользоваться теми же льготами, что и все остальные", — приводит слова Михалкова телеграм-канал "Бесогон".
Музыканты-патриоты: Игорь Бутман, Олег и Петр Лундстремы
Игорь Бутман активно помогает детям из интернатов, поддерживает политические решения России и выступает против отмены русской культуры на Западе.
Музыкант приветствовал присоединение ДНР и ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Не раз говорил, что восхищался Донецком в советское время, — тогда это был, вспоминал Бутман, город с насыщенной культурной жизнью.
Например, в 1983-м в Донецке проходил фестиваль джазовой музыки. Игорь Бутман предлагает его возродить.
«
"Патриот — профессионал, который не видит себя вдали от Родины. Главное — верить в себя, семью, предков, делать свое дело и понимать, что твоя страна имеет право на свое мнение и на защиту своих интересов. У каждого из нас должна быть точка отсчета, и эта точка называется Родина. Профессионал — патриот. Если он не патриот — значит, не профессионал", — подчеркнул Бутман в интервью РИА Новости.
Исполнители классической музыки Олег и Петр Лундстремы уже год прочно связаны с Донбассом. Дают концерты для бойцов и жителей в горячих точках и госпиталях, участвуют в сборе средств для пострадавших, организуют музыкальные школы и выезды для детей новых российских территорий. Все благотворительные мероприятия Петр Лундстрем освещает в телеграм-канале.
Творческая помощь: Дмитрий Певцов, Дмитрий Дюжев и братья Торсуевы
Актеры Дмитрий Дюжев и Дмитрий Певцов принимали участие в концертных программах в ДНР в рамках фестиваля "Дни России в Донбассе".
Дюжев не раз высказывал восхищение героизмом людей ДНР и ЛНР, их способностью даже в военных реалиях жить гордо и с оптимизмом.
Певцов — не только артист, но и депутат Госдумы — выступил на митинге-концерте в "Лужниках" "Za мир без нацизма! Zа Россию! Zа президентa!" к восьмилетию воссоединения Крыма с Россией. Он стал представителем "Народного фронта "За Россию", который
оказывает помощь защитникам республик Донбасса.
Владимир и Юрий Торсуевы известны зрителю по главным ролям в фильме "Приключения Электроника". "Братья Сыроежкины" активно занимаются не только творчеством, но и благотворительностью.
Еще в декабре 2014-го они привозили в Донбасс гуманитарную помощь, давали в бомбоубежищах концерты для детей. Братья подчеркивают, что при всей любви к России не испытывают негативных чувств к украинскому народу. Тем не менее въезд в соседнюю страну им запрещен
.
Все держится на вере: Z-поэты
В 2022-м появились так называемые Z-поэты: Игорь Караулов, Мария Ватутина, Анна Ревякина и другие, чьи стихотворения о спецоперации вошли в сборник "Поэзия русского лета".
Сами патриотично настроенные авторы особенно отмечают стихи Полины Орынянской. В них нет громких призывов, резких фраз и ярких лозунгов. Но есть образы, понятные каждому: бабушка, которая вяжет носки для солдат, воспоминания старшего поколения о Великой Отечественной войне. Душевные, добрые строки Орынянской сделали ее лауреатом премии "Поэт года" в 2015-м и 2023-м.
«
"Для меня быть патриотом сегодня — то же самое, что и всегда. Для меня ничего не изменилось за год. Я всегда любила свою страну и верила в нее. И все мои стихи — об этой любви. Не представляю жизни в другой стране, без русского языка. Нам в тылу сегодня самое главное — верить. Все остальное держится только на этом", — говорит Полина Орынянская.
Она добавляет, что "к новым регионам относится так же, как и к любым в России" — с любовью и вниманием.
На передовой и в тылу: Захар Прилепин и Сергей Лукьяненко
Активный защитник Родины — Захар Прилепин. Писатель и сам отправился
на передовую в 2023-м. Основал благотворительный фонд своего имени в помощь жителям Донбасса.
Патриотических идей придерживается и фантаст Сергей Лукьяненко.
«
"Образ русского героя — востребованный, он продуцируется национальным самосознанием, и это очень позитивный факт", — сказал Лукьяненко на форуме "Армия-2022".
По его словам, патриотическая культура обязана пройти свою часть пути в поддержании этого образа.
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