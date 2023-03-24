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Свои причины. Кто из звезд поддержал СВО - РИА Новости, 24.03.2023
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
08:00 24.03.2023 (обновлено: 15:10 24.03.2023)
https://ria.ru/20230324/patriotizm-1860017509.html
Свои причины. Кто из звезд поддержал СВО
Свои причины. Кто из звезд поддержал СВО - РИА Новости, 24.03.2023
Свои причины. Кто из звезд поддержал СВО
В прошлом году некоторые эстрадные исполнители, артисты и режиссеры покинули Россию. Однако многие люди искусства, наоборот, усилили общественную активность на... РИА Новости, 24.03.2023
2023-03-24T08:00
2023-03-24T15:10
культура
россия
донбасс
украина
игорь бутман
любэ
донецкая народная республика
дмитрий дюжев
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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости, Елена Короткова. В прошлом году некоторые эстрадные исполнители, артисты и режиссеры покинули Россию. Однако многие люди искусства, наоборот, усилили общественную активность на благо Родины. Кто не бросил страну в нелегкое время и поддержал новые регионы делом — в материале РИА Новости.Обучение режиссуре: Никита МихалковРежиссер поддерживал спецоперацию с первого дня, горячо приветствовал и присоединение новых регионов. В декабре 2022-го, выступая перед студентами и гостями своей академии, он подчеркнул, что хочет видеть в ее стенах представителей четырех вновь образованных субъектов и приглашает их на обучение.Музыканты-патриоты: Игорь Бутман, Олег и Петр ЛундстремыИгорь Бутман активно помогает детям из интернатов, поддерживает политические решения России и выступает против отмены русской культуры на Западе. Музыкант приветствовал присоединение ДНР и ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Не раз говорил, что восхищался Донецком в советское время, — тогда это был, вспоминал Бутман, город с насыщенной культурной жизнью. Например, в 1983-м в Донецке проходил фестиваль джазовой музыки. Игорь Бутман предлагает его возродить.Исполнители классической музыки Олег и Петр Лундстремы уже год прочно связаны с Донбассом. Дают концерты для бойцов и жителей в горячих точках и госпиталях, участвуют в сборе средств для пострадавших, организуют музыкальные школы и выезды для детей новых российских территорий. Все благотворительные мероприятия Петр Лундстрем освещает в телеграм-канале.Творческая помощь: Дмитрий Певцов, Дмитрий Дюжев и братья ТорсуевыАктеры Дмитрий Дюжев и Дмитрий Певцов принимали участие в концертных программах в ДНР в рамках фестиваля "Дни России в Донбассе". Дюжев не раз высказывал восхищение героизмом людей ДНР и ЛНР, их способностью даже в военных реалиях жить гордо и с оптимизмом. Певцов — не только артист, но и депутат Госдумы — выступил на митинге-концерте в "Лужниках" "Za мир без нацизма! Zа Россию! Zа президентa!" к восьмилетию воссоединения Крыма с Россией. Он стал представителем "Народного фронта "За Россию", который оказывает помощь защитникам республик Донбасса.Владимир и Юрий Торсуевы известны зрителю по главным ролям в фильме "Приключения Электроника". "Братья Сыроежкины" активно занимаются не только творчеством, но и благотворительностью. Еще в декабре 2014-го они привозили в Донбасс гуманитарную помощь, давали в бомбоубежищах концерты для детей. Братья подчеркивают, что при всей любви к России не испытывают негативных чувств к украинскому народу. Тем не менее въезд в соседнюю страну им запрещен.Все держится на вере: Z-поэтыВ 2022-м появились так называемые Z-поэты: Игорь Караулов, Мария Ватутина, Анна Ревякина и другие, чьи стихотворения о спецоперации вошли в сборник "Поэзия русского лета".Сами патриотично настроенные авторы особенно отмечают стихи Полины Орынянской. В них нет громких призывов, резких фраз и ярких лозунгов. Но есть образы, понятные каждому: бабушка, которая вяжет носки для солдат, воспоминания старшего поколения о Великой Отечественной войне. Душевные, добрые строки Орынянской сделали ее лауреатом премии "Поэт года" в 2015-м и 2023-м.Она добавляет, что "к новым регионам относится так же, как и к любым в России" — с любовью и вниманием.На передовой и в тылу: Захар Прилепин и Сергей ЛукьяненкоАктивный защитник Родины — Захар Прилепин. Писатель и сам отправился на передовую в 2023-м. Основал благотворительный фонд своего имени в помощь жителям Донбасса.Патриотических идей придерживается и фантаст Сергей Лукьяненко.По его словам, патриотическая культура обязана пройти свою часть пути в поддержании этого образа.
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россия, донбасс, украина, игорь бутман, любэ, донецкая народная республика, дмитрий дюжев, никита михалков, лнр, ситуация в днр и лнр
Культура, Россия, Донбасс, Украина, Игорь Бутман, Любэ, Донецкая Народная Республика, Дмитрий Дюжев, Никита Михалков, ЛНР, Ситуация в ДНР и ЛНР

Свои причины. Кто из звезд поддержал СВО

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкМитинг-концерт "Слава защитникам Отечества!" в Москве
Митинг-концерт Слава защитникам Отечества! в Москве - РИА Новости, 1920, 24.03.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости, Елена Короткова. В прошлом году некоторые эстрадные исполнители, артисты и режиссеры покинули Россию. Однако многие люди искусства, наоборот, усилили общественную активность на благо Родины. Кто не бросил страну в нелегкое время и поддержал новые регионы делом — в материале РИА Новости.

Обучение режиссуре: Никита Михалков

Режиссер поддерживал спецоперацию с первого дня, горячо приветствовал и присоединение новых регионов.
В декабре 2022-го, выступая перед студентами и гостями своей академии, он подчеркнул, что хочет видеть в ее стенах представителей четырех вновь образованных субъектов и приглашает их на обучение.
«

"Мы обратим внимание на тех, кто захочет учиться в академии, из вновь пришедших в Россию областей и республик. Я думаю, что они, естественно, должны будут пользоваться теми же льготами, что и все остальные", приводит слова Михалкова телеграм-канал "Бесогон".

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкРежиссер, председатель Союза кинематографистов России Никита Михалков на торжественной церемонии вручения кинопремии "Золотой орел", учрежденной Национальной киноакадемией
Режиссер, председатель Союза кинематографистов России Никита Михалков на торжественной церемонии вручения кинопремии Золотой орел, учрежденной Национальной Киноакадемией - РИА Новости, 1920, 23.03.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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Режиссер, председатель Союза кинематографистов России Никита Михалков на торжественной церемонии вручения кинопремии "Золотой орел", учрежденной Национальной киноакадемией

Музыканты-патриоты: Игорь Бутман, Олег и Петр Лундстремы

Игорь Бутман активно помогает детям из интернатов, поддерживает политические решения России и выступает против отмены русской культуры на Западе.
Музыкант приветствовал присоединение ДНР и ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Не раз говорил, что восхищался Донецком в советское время, — тогда это был, вспоминал Бутман, город с насыщенной культурной жизнью.
Например, в 1983-м в Донецке проходил фестиваль джазовой музыки. Игорь Бутман предлагает его возродить.
© ЮВИ+ (2018)Кадр из фильма "Игорь Бутман. Импровизация в поисках диалога"
Кадр из фильма Игорь Бутман. Импровизация в поисках диалога
© ЮВИ+ (2018)
Кадр из фильма "Игорь Бутман. Импровизация в поисках диалога"
«

"Патриот профессионал, который не видит себя вдали от Родины. Главное верить в себя, семью, предков, делать свое дело и понимать, что твоя страна имеет право на свое мнение и на защиту своих интересов. У каждого из нас должна быть точка отсчета, и эта точка называется Родина. Профессионал патриот. Если он не патриот значит, не профессионал", подчеркнул Бутман в интервью РИА Новости.

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкСкрипач Петр Лундстрем выступает на поэтическом вечере ZOV, посвященном спецоперации на Украине, в концертном зале "Академия" в Москве
Скрипач Петр Лундстрем выступает на поэтическом вечере ZOV, посвященном спецоперации на Украине, в концертном зале Академия в Москве - РИА Новости, 1920, 23.03.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Скрипач Петр Лундстрем выступает на поэтическом вечере ZOV, посвященном спецоперации на Украине, в концертном зале "Академия" в Москве
Исполнители классической музыки Олег и Петр Лундстремы уже год прочно связаны с Донбассом. Дают концерты для бойцов и жителей в горячих точках и госпиталях, участвуют в сборе средств для пострадавших, организуют музыкальные школы и выезды для детей новых российских территорий. Все благотворительные мероприятия Петр Лундстрем освещает в телеграм-канале.

Творческая помощь: Дмитрий Певцов, Дмитрий Дюжев и братья Торсуевы

Актеры Дмитрий Дюжев и Дмитрий Певцов принимали участие в концертных программах в ДНР в рамках фестиваля "Дни России в Донбассе".
Дюжев не раз высказывал восхищение героизмом людей ДНР и ЛНР, их способностью даже в военных реалиях жить гордо и с оптимизмом.
© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкАктер Дмитрий Певцов в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня"
Актер Дмитрий Певцов в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня - РИА Новости, 1920, 23.03.2023
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Актер Дмитрий Певцов в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня"
Певцов — не только артист, но и депутат Госдумы — выступил на митинге-концерте в "Лужниках" "Za мир без нацизма! Zа Россию! Zа президентa!" к восьмилетию воссоединения Крыма с Россией. Он стал представителем "Народного фронта "За Россию", который оказывает помощь защитникам республик Донбасса.
Владимир и Юрий Торсуевы известны зрителю по главным ролям в фильме "Приключения Электроника". "Братья Сыроежкины" активно занимаются не только творчеством, но и благотворительностью.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкАктеры Владимир и Юрий Торсуевы
Актёры Владимир и Юрий Торсуевы - РИА Новости, 1920, 23.03.2023
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Актеры Владимир и Юрий Торсуевы
Еще в декабре 2014-го они привозили в Донбасс гуманитарную помощь, давали в бомбоубежищах концерты для детей. Братья подчеркивают, что при всей любви к России не испытывают негативных чувств к украинскому народу. Тем не менее въезд в соседнюю страну им запрещен.

Все держится на вере: Z-поэты

В 2022-м появились так называемые Z-поэты: Игорь Караулов, Мария Ватутина, Анна Ревякина и другие, чьи стихотворения о спецоперации вошли в сборник "Поэзия русского лета".
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкПоэтесса Мария Ватутина на поэтическом вечере ZOV, посвященном спецоперации на Украине, в концертном зале "Академия" в Москве
Поэтесса Мария Ватутина на поэтическом вечере ZOV, посвященном спецоперации на Украине, в концертном зале Академия в Москве - РИА Новости, 1920, 23.03.2023
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Поэтесса Мария Ватутина на поэтическом вечере ZOV, посвященном спецоперации на Украине, в концертном зале "Академия" в Москве
Сами патриотично настроенные авторы особенно отмечают стихи Полины Орынянской. В них нет громких призывов, резких фраз и ярких лозунгов. Но есть образы, понятные каждому: бабушка, которая вяжет носки для солдат, воспоминания старшего поколения о Великой Отечественной войне. Душевные, добрые строки Орынянской сделали ее лауреатом премии "Поэт года" в 2015-м и 2023-м.
«

"Для меня быть патриотом сегодня то же самое, что и всегда. Для меня ничего не изменилось за год. Я всегда любила свою страну и верила в нее. И все мои стихи об этой любви. Не представляю жизни в другой стране, без русского языка. Нам в тылу сегодня самое главное верить. Все остальное держится только на этом", говорит Полина Орынянская.

Она добавляет, что "к новым регионам относится так же, как и к любым в России" — с любовью и вниманием.

На передовой и в тылу: Захар Прилепин и Сергей Лукьяненко

Активный защитник Родины — Захар Прилепин. Писатель и сам отправился на передовую в 2023-м. Основал благотворительный фонд своего имени в помощь жителям Донбасса.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкПисатель, сопредседатель партии "Справедливая Россия — За правду" Захар Прилепин и скрипач Петр Лундстрем перед началом поэтического вечера ZOV, посвященного спецоперации на Украине, в концертном зале "Академия" в Москве
Писатель, сопредседатель партии Справедливая Россия – За Правду Захар Прилепин и скрипач Петр Лундстрем перед началом поэтического вечера ZOV, посвященного спецоперации на Украине, в концертном зале Академия в Москве - РИА Новости, 1920, 23.03.2023
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Писатель, сопредседатель партии "Справедливая Россия — За правду" Захар Прилепин и скрипач Петр Лундстрем перед началом поэтического вечера ZOV, посвященного спецоперации на Украине, в концертном зале "Академия" в Москве
Патриотических идей придерживается и фантаст Сергей Лукьяненко.
«

"Образ русского героя востребованный, он продуцируется национальным самосознанием, и это очень позитивный факт", сказал Лукьяненко на форуме "Армия-2022".

По его словам, патриотическая культура обязана пройти свою часть пути в поддержании этого образа.
Актер Артур Смольянинов - РИА Новости, 1920, 09.03.2023
Убежали и растворились: как живут российские актеры за границей
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КультураРоссияДонбассУкраинаИгорь БутманЛюбэДонецкая Народная РеспубликаДмитрий ДюжевНикита МихалковЛНРСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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