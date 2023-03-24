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В Одессе демонтируют памятник Максиму Горькому - РИА Новости, 24.03.2023
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13:51 24.03.2023 (обновлено: 15:42 24.03.2023)
https://ria.ru/20230324/pamyatnik-1860377241.html
В Одессе демонтируют памятник Максиму Горькому
В Одессе демонтируют памятник Максиму Горькому - РИА Новости, 24.03.2023
В Одессе демонтируют памятник Максиму Горькому
Памятник в честь советского писателя Максима Горького демонтируют в Одессе, сообщает в пятницу украинское издание "Думская". РИА Новости, 24.03.2023
2023-03-24T13:51
2023-03-24T15:42
в мире
одесса
украина
максим горький
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МОСКВА, 24 мар – РИА Новости. Памятник в честь советского писателя Максима Горького демонтируют в Одессе, сообщает в пятницу украинское издание "Думская". "Памятник Горькому в Одессе демонтируют. Да-да, тот самый памятник, который находится в парке Горького, уберут из публичного пространства", - говорится в сообщении издания в телеграм-канале. Издание также опубликовало документ, в котором отмечается, что решение о демонтаже памятника было принято департаментом культуры, международного сотрудничества и европейской интеграции Одесского городского совета. Ранее издание "Думская" сообщало, что в Одессе демонтируют мемориальную доску в честь Горького на фасаде здания на одной из центральных улиц города. Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц, указателей началось на Украине в 2015 году, когда был принят закон о декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию.
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в мире, одесса, украина, максим горький
В мире, Одесса, Украина, Максим Горький
В Одессе демонтируют памятник Максиму Горькому

"Думская": в Одессе демонтируют памятник писателю Максиму Горькому

© РИА Новости / Р. ЯкименкоБюст А.М. Горького в Одессе
Бюст А.М. Горького в Одессе - РИА Новости, 1920, 24.03.2023
© РИА Новости / Р. Якименко
Бюст А.М. Горького в Одессе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 мар – РИА Новости. Памятник в честь советского писателя Максима Горького демонтируют в Одессе, сообщает в пятницу украинское издание "Думская".
"Памятник Горькому в Одессе демонтируют. Да-да, тот самый памятник, который находится в парке Горького, уберут из публичного пространства", - говорится в сообщении издания в телеграм-канале.
Издание также опубликовало документ, в котором отмечается, что решение о демонтаже памятника было принято департаментом культуры, международного сотрудничества и европейской интеграции Одесского городского совета.
Ранее издание "Думская" сообщало, что в Одессе демонтируют мемориальную доску в честь Горького на фасаде здания на одной из центральных улиц города.
Снос одного из советских памятников во Львовской области - РИА Новости, 1920, 20.03.2023
Во Львовской области демонтировали памятники советским воинам
20 марта, 20:08
Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц, указателей началось на Украине в 2015 году, когда был принят закон о декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию.
 
В миреОдессаУкраинаМаксим Горький
 
 
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