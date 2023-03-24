https://ria.ru/20230324/pamyatnik-1860377241.html

В Одессе демонтируют памятник Максиму Горькому

В Одессе демонтируют памятник Максиму Горькому - РИА Новости, 24.03.2023

В Одессе демонтируют памятник Максиму Горькому

Памятник в честь советского писателя Максима Горького демонтируют в Одессе, сообщает в пятницу украинское издание "Думская". РИА Новости, 24.03.2023

2023-03-24T13:51

2023-03-24T13:51

2023-03-24T15:42

в мире

одесса

украина

максим горький

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МОСКВА, 24 мар – РИА Новости. Памятник в честь советского писателя Максима Горького демонтируют в Одессе, сообщает в пятницу украинское издание "Думская". "Памятник Горькому в Одессе демонтируют. Да-да, тот самый памятник, который находится в парке Горького, уберут из публичного пространства", - говорится в сообщении издания в телеграм-канале. Издание также опубликовало документ, в котором отмечается, что решение о демонтаже памятника было принято департаментом культуры, международного сотрудничества и европейской интеграции Одесского городского совета. Ранее издание "Думская" сообщало, что в Одессе демонтируют мемориальную доску в честь Горького на фасаде здания на одной из центральных улиц города. Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц, указателей началось на Украине в 2015 году, когда был принят закон о декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, одесса, украина, максим горький