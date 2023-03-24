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МИД пообещал ответить на высылку российского дипломата из Эстонии - РИА Новости, 24.03.2023
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12:40 24.03.2023 (обновлено: 12:42 24.03.2023)
https://ria.ru/20230324/otvet-1860347465.html
МИД пообещал ответить на высылку российского дипломата из Эстонии
МИД пообещал ответить на высылку российского дипломата из Эстонии - РИА Новости, 24.03.2023
МИД пообещал ответить на высылку российского дипломата из Эстонии
Российская сторона ответит на высылку российского дипломата из Эстонии, сообщили РИА Новости в МИД РФ. РИА Новости, 24.03.2023
2023-03-24T12:40
2023-03-24T12:42
эстония
россия
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Российская сторона ответит на высылку российского дипломата из Эстонии, сообщили РИА Новости в МИД РФ."Как ранее заявляла российская сторона, Россия даст соответствующий ответ", - сказали в министерстве.Эстония объявила персона нон-грата еще одного российского дипломата, он должен покинуть страну до 29 марта.
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эстония, россия, москва
Эстония, Россия, Москва
МИД пообещал ответить на высылку российского дипломата из Эстонии

МИД заявил, что Россия ответит на высылку еще одного дипломата из Эстонии

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел России
Здание Министерства иностранных дел России - РИА Новости, 1920, 24.03.2023
© РИА Новости / Мария Девахина
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Здание Министерства иностранных дел России. Архивное фото
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Российская сторона ответит на высылку российского дипломата из Эстонии, сообщили РИА Новости в МИД РФ.
"Как ранее заявляла российская сторона, Россия даст соответствующий ответ", - сказали в министерстве.
Эстония объявила персона нон-грата еще одного российского дипломата, он должен покинуть страну до 29 марта.
Посольство Российской Федерации и русская православная церковь Святого Николая в Вене - РИА Новости, 1920, 02.02.2023
Посол России назвал решение Австрии о высылке дипломатов политическим
2 февраля, 17:31
 
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