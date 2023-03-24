https://ria.ru/20230324/otvet-1860347465.html

МИД пообещал ответить на высылку российского дипломата из Эстонии

МИД пообещал ответить на высылку российского дипломата из Эстонии - РИА Новости, 24.03.2023

МИД пообещал ответить на высылку российского дипломата из Эстонии

Российская сторона ответит на высылку российского дипломата из Эстонии, сообщили РИА Новости в МИД РФ. РИА Новости, 24.03.2023

2023-03-24T12:40

2023-03-24T12:40

2023-03-24T12:42

эстония

россия

москва

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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Российская сторона ответит на высылку российского дипломата из Эстонии, сообщили РИА Новости в МИД РФ."Как ранее заявляла российская сторона, Россия даст соответствующий ответ", - сказали в министерстве.Эстония объявила персона нон-грата еще одного российского дипломата, он должен покинуть страну до 29 марта.

https://ria.ru/20230202/avstriya-1849323173.html

эстония

россия

москва

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эстония, россия, москва