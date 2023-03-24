https://ria.ru/20230324/osadki-1860326654.html
В Москве за три дня может выпасть четверть месячной нормы осадков
В Москве за три дня может выпасть четверть месячной нормы осадков - РИА Новости, 24.03.2023
В Москве за три дня может выпасть четверть месячной нормы осадков
С пятницы по воскресенье в Москве будет дождливо, может выпасть четверть месячной нормы осадков, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России... РИА Новости, 24.03.2023
2023-03-24T12:01
2023-03-24T12:01
2023-03-24T12:01
общество
москва
россия
роман вильфанд
гидрометцентр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/17/1751489213_0:200:3169:1983_1920x0_80_0_0_93f4d8e3f4f6d5dead37b7782bb195a1.jpg
МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. С пятницы по воскресенье в Москве будет дождливо, может выпасть четверть месячной нормы осадков, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. "В пятницу будет облачно, кратковременный дождь, местами умеренный, в субботу –примерно такая же ситуация, и воскресенье будет дождливым. За эти три дня может выпасть примерно четверть месячной нормы", - сказал Вильфанд. Синоптик отметил, что дождь будет теплым и ускорит таяние снежного покрова. По его словам, такие погодные условия называют "дружной весной". "Под этим термином понимается ситуация, когда происходит адвекция, то есть перемещение очень теплых воздушных масс, которые одновременно насыщены влагой. Когда идет теплый дождь вместе с теплым воздухом, это и называется "дружной весной", - пояснил Вильфанд.
https://ria.ru/20230321/aprel-1859506134.html
москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/17/1751489213_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_7d49fe28cc3b9eda2ccf447980a33b15.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, россия, роман вильфанд, гидрометцентр
Общество, Москва, Россия, Роман Вильфанд, Гидрометцентр
В Москве за три дня может выпасть четверть месячной нормы осадков
Вильфанд: в Москве за три дня может выпасть четверть месячной нормы осадков
МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. С пятницы по воскресенье в Москве будет дождливо, может выпасть четверть месячной нормы осадков, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
"В пятницу будет облачно, кратковременный дождь, местами умеренный, в субботу –примерно такая же ситуация, и воскресенье будет дождливым. За эти три дня может выпасть примерно четверть месячной нормы", - сказал Вильфанд
.
Синоптик отметил, что дождь будет теплым и ускорит таяние снежного покрова. По его словам, такие погодные условия называют "дружной весной".
"Под этим термином понимается ситуация, когда происходит адвекция, то есть перемещение очень теплых воздушных масс, которые одновременно насыщены влагой. Когда идет теплый дождь вместе с теплым воздухом, это и называется "дружной весной", - пояснил Вильфанд.
Россиянам рассказали о погоде в апреле