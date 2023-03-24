https://ria.ru/20230324/oon-1860264224.html

ООН может повторить печальную судьбу Лиги Наций, заявил Медведев

ООН может повторить печальную судьбу Лиги Наций, заявил Медведев - РИА Новости, 24.03.2023

ООН может повторить печальную судьбу Лиги Наций, заявил Медведев

У ООН есть высокие шансы повторить печальную судьбу Лиги Наций, уровень политизации там сейчас запредельный, считает зампред Совбеза России Дмитрий Медведев. РИА Новости, 24.03.2023

2023-03-24T08:37

2023-03-24T08:37

2023-03-24T09:29

ссср

дмитрий медведев

оон

в мире

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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. У ООН есть высокие шансы повторить печальную судьбу Лиги Наций, уровень политизации там сейчас запредельный, считает зампред Совбеза России Дмитрий Медведев. "ООН – отдельный вопрос, вообще, это самая важная площадка. Но меня беспокоит то, что там сейчас пытаются делать, поскольку у ООН есть высокие шансы в какой-то момент разделить печальную судьбу Лиги Наций", - сказал он в большом интервью ведущим российским СМИ, в том числе РИА Новости. Он напомнил, что в начале 1950-х годов при Сталине СССР говорил о необходимости выйти из ООН. "Постоянно пытаются вбросить идею реформирования всего и вся, включая Совет Безопасности ООН, лишения ключевых стран права вето, а вообще-то это результат Второй мировой войны. Но если что-то подобное будет происходить, то, на мой взгляд, и ООН закончит свое существование, как это ни печально звучит", - отметил он.

https://ria.ru/20230323/diplomaty-1860234886.html

https://ria.ru/20221013/oon-1823779012.html

ссср

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

ссср, дмитрий медведев, оон, в мире