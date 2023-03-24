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ООН может повторить печальную судьбу Лиги Наций, заявил Медведев - РИА Новости, 24.03.2023
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08:37 24.03.2023 (обновлено: 09:29 24.03.2023)
https://ria.ru/20230324/oon-1860264224.html
ООН может повторить печальную судьбу Лиги Наций, заявил Медведев
ООН может повторить печальную судьбу Лиги Наций, заявил Медведев - РИА Новости, 24.03.2023
ООН может повторить печальную судьбу Лиги Наций, заявил Медведев
У ООН есть высокие шансы повторить печальную судьбу Лиги Наций, уровень политизации там сейчас запредельный, считает зампред Совбеза России Дмитрий Медведев. РИА Новости, 24.03.2023
2023-03-24T08:37
2023-03-24T09:29
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дмитрий медведев
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в мире
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. У ООН есть высокие шансы повторить печальную судьбу Лиги Наций, уровень политизации там сейчас запредельный, считает зампред Совбеза России Дмитрий Медведев. "ООН – отдельный вопрос, вообще, это самая важная площадка. Но меня беспокоит то, что там сейчас пытаются делать, поскольку у ООН есть высокие шансы в какой-то момент разделить печальную судьбу Лиги Наций", - сказал он в большом интервью ведущим российским СМИ, в том числе РИА Новости. Он напомнил, что в начале 1950-х годов при Сталине СССР говорил о необходимости выйти из ООН. "Постоянно пытаются вбросить идею реформирования всего и вся, включая Совет Безопасности ООН, лишения ключевых стран права вето, а вообще-то это результат Второй мировой войны. Но если что-то подобное будет происходить, то, на мой взгляд, и ООН закончит свое существование, как это ни печально звучит", - отметил он.
https://ria.ru/20230323/diplomaty-1860234886.html
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ссср, дмитрий медведев, оон, в мире
СССР, Дмитрий Медведев, ООН, В мире
ООН может повторить печальную судьбу Лиги Наций, заявил Медведев

Медведев: ООН может повторить печальную судьбу Лиги Наций из-за запредельной политизации

© AP Photo / EDUARDO MUNOZЗдание штаб-квартиры Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
Здание штаб-квартиры Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 24.03.2023
© AP Photo / EDUARDO MUNOZ
Здание штаб-квартиры Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. Архивное фото
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. У ООН есть высокие шансы повторить печальную судьбу Лиги Наций, уровень политизации там сейчас запредельный, считает зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.
"ООН – отдельный вопрос, вообще, это самая важная площадка. Но меня беспокоит то, что там сейчас пытаются делать, поскольку у ООН есть высокие шансы в какой-то момент разделить печальную судьбу Лиги Наций", - сказал он в большом интервью ведущим российским СМИ, в том числе РИА Новости.
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Он напомнил, что в начале 1950-х годов при Сталине СССР говорил о необходимости выйти из ООН.
«
"Но потом в силу естественных причин и каких-то иных этого не было сделано, и ООН просуществовала долгие годы и стала очень важной площадкой. Не идеальной, конечно, но очень важной площадкой. А сейчас уровень политизации в ООН запредельный", - полагает Медведев.
"Постоянно пытаются вбросить идею реформирования всего и вся, включая Совет Безопасности ООН, лишения ключевых стран права вето, а вообще-то это результат Второй мировой войны. Но если что-то подобное будет происходить, то, на мой взгляд, и ООН закончит свое существование, как это ни печально звучит", - отметил он.
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