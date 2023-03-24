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Активисты ОНФ возложили цветы в годовщину бомбардировок Югославии

Активисты ОНФ возложили цветы в годовщину бомбардировок Югославии - РИА Новости, 24.03.2023

Активисты ОНФ возложили цветы в годовщину бомбардировок Югославии

Активисты Народного фронта вместе с руководителем исполкома общероссийского движения Михаилом Кузнецовым возложили цветы к посольству Сербии в Москве в день... РИА Новости, 24.03.2023

2023-03-24T10:04

2023-03-24T10:04

2023-03-24T10:19

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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Активисты Народного фронта вместе с руководителем исполкома общероссийского движения Михаилом Кузнецовым возложили цветы к посольству Сербии в Москве в день 24-й годовщины начала бомбардировок Союзной Республики Югославия блоком НАТО, передаёт корреспондент РИА Новости."Никакого отношения к интересам НАТО, к интересам Соединённых Штатов Америки наш братский сербский народ не имел и не имеет. Это просто было продолжение варварской колониальной политики: "Что хотим, то и делаем". Важно об этом помнить, напоминать тем, кто об этом забывает. И всегда называть чёрное - черным, а белое - белым, чтобы не стирались границы того варварского поступка и тех действий, которые были совершены. То, что сегодня происходит на наших южных рубежах - это продолжение того, что было 24 года назад и продолжалось все это время", - сказал Кузнецов журналистам.Также цветы возложили члены центрального штаба Народного фронта: гроссмейстер и чемпион мира по шахматам Сергей Карякин, чемпион мира по боксу Денис Лебедев, сопредседатель регионального штаба Народного фронта в Московской области, актёр и режиссёр театра и кино Андрей Соколов.К активистам и представителям Народного фронта вышел посол Сербии в России Момчило Бабич.В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из Освободительной армии Косово, армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Союзной Республики Югославия (СРЮ) (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО. Военная операция была предпринята без одобрения Совета Безопасности ООН и на основе утверждения западных стран, что власти СРЮ проводили этнические чистки в косовской автономии и спровоцировали там гуманитарную катастрофу. Авиаудары Североатлантического альянса продолжались c 24 марта по 10 июня 1999 года.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

москва, россия, сербия, нато, онф, общество