Активисты ОНФ возложили цветы в годовщину бомбардировок Югославии
Активисты ОНФ возложили цветы к посольству Сербии в годовщину бомбардировок Югославии
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкБывшее здание Министерства обороны, разрушенное после бомбардировки НАТО 1999 года в Белграде
Бывшее здание Министерства обороны, разрушенное после бомбардировки НАТО 1999 года в Белграде. Архивное фото
МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Активисты Народного фронта вместе с руководителем исполкома общероссийского движения Михаилом Кузнецовым возложили цветы к посольству Сербии в Москве в день 24-й годовщины начала бомбардировок Союзной Республики Югославия блоком НАТО, передаёт корреспондент РИА Новости.
"Никакого отношения к интересам НАТО, к интересам Соединённых Штатов Америки наш братский сербский народ не имел и не имеет. Это просто было продолжение варварской колониальной политики: "Что хотим, то и делаем". Важно об этом помнить, напоминать тем, кто об этом забывает. И всегда называть чёрное - черным, а белое - белым, чтобы не стирались границы того варварского поступка и тех действий, которые были совершены. То, что сегодня происходит на наших южных рубежах - это продолжение того, что было 24 года назад и продолжалось все это время", - сказал Кузнецов журналистам.
Также цветы возложили члены центрального штаба Народного фронта: гроссмейстер и чемпион мира по шахматам Сергей Карякин, чемпион мира по боксу Денис Лебедев, сопредседатель регионального штаба Народного фронта в Московской области, актёр и режиссёр театра и кино Андрей Соколов.
В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из Освободительной армии Косово, армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Союзной Республики Югославия (СРЮ) (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО. Военная операция была предпринята без одобрения Совета Безопасности ООН и на основе утверждения западных стран, что власти СРЮ проводили этнические чистки в косовской автономии и спровоцировали там гуманитарную катастрофу. Авиаудары Североатлантического альянса продолжались c 24 марта по 10 июня 1999 года.