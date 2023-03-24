https://ria.ru/20230324/olimpiada-1860420757.html

В Ярославле наградили победителей педагогической олимпиады школьников

В Ярославле наградили победителей педагогической олимпиады школьников - РИА Новости, 24.03.2023

В Ярославле наградили победителей педагогической олимпиады школьников

Более сорока школьников стали призерами пятой Российской психолого-педагогической олимпиады школьников им. К. Д. Ушинского. Церемония закрытия и награждение... РИА Новости, 24.03.2023

2023-03-24T15:32

2023-03-24T15:32

2023-03-24T18:53

год педагога и наставника

социальный навигатор

сн_образование

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/18/1860490221_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_492fe49fd064e3f77e2ba3b299c638be.jpg

МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Более сорока школьников стали призерами пятой Российской психолого-педагогической олимпиады школьников им. К. Д. Ушинского. Церемония закрытия и награждение победителей прошла в Ярославле."Отрадно, что количество школьников из разных регионов, приезжающих на Ярославскую землю, растет с каждым годом. Мы рады видеть нашу будущую смену – ярких молодых, амбициозных ребят", – отметила в приветственном слове директор департамента образования Ярославской области Ирина Лобода.В 2022/2023 учебном году в региональном этапе пятой олимпиады приняли участие 3 135 учащихся из 33 субъектов Российской Федерации, 192 старшеклассника из 31 субъекта приняли участие в заключительном.Конкурсный тур заключительного этапа олимпиады предполагал письменный тур – выполнение письменной работы, включающей тестовые задания и ситуационные задачи, и устный тур – выполнение творческого задания в форме публичной защиты педагогической идеи по презентации школьникам биографии и педагогических взглядов К.Д. Ушинского.Олимпиада входит в перечень интеллектуальных соревнований для школьников на 2022/2023 учебный год, утвержденных Министерством просвещения Российской Федерации и включена в план основных мероприятий по проведению в Российской Федерации Года педагога и наставника. Участие школьников в заключительном этапе олимпиады дает возможность начисления от 3 до 10 баллов за индивидуальные достижения при поступлении на программы бакавриата в большинстве педагогических вузов страны.Олимпиада проводилась в соответствии с планом мероприятий правительства Российской Федерации, посвященных Году педагога и наставника.Основная цель проведения олимпиады – создание условий для профессионального самоопределения школьников, проявляющих способности и интерес к педагогической деятельности.Указом президента 2023 год объявлен в России Годом педагога и наставника с целью признания особого статуса педагогических работников. Год педагога и наставника проводится в честь 200-летия со дня рождения Константина Ушинского, одного из основателей педагогической науки.Рабочие форумы, встречи, профессиональные конкурсы, участие в культурно-просветительных проектах и гуманитарных миссиях должны способствовать поощрению учителей и распространению их опыта, улучшению качества школьных программ, привлечению в учебные заведения молодых людей и повышению престижа педагогических профессий.В системе общего образования около 1,3 миллиона педагогических работников, из них 1,1 миллиона – учителя.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

социальный навигатор, сн_образование, общество