https://ria.ru/20230324/odezhda-1860290555.html

Каждый третий хозяин в России покупает своим питомцам одежду, показал опрос

Каждый третий хозяин в России покупает своим питомцам одежду, показал опрос - РИА Новости, 24.03.2023

Каждый третий хозяин в России покупает своим питомцам одежду, показал опрос

Среди владельцев домашних животных 37% покупают им одежду, в основном такие приобретения совершают хозяева собак, свидетельствуют данные исследования... РИА Новости, 24.03.2023

2023-03-24T10:20

2023-03-24T10:20

2023-03-24T10:29

общество

россия

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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Среди владельцев домашних животных 37% покупают им одежду, в основном такие приобретения совершают хозяева собак, свидетельствуют данные исследования зоокомпании "Четыре лапы", имеющиеся в распоряжении РИА Новости."Из всех опрошенных 37% призналось, что покупают одежду для питомцев. Самая большая доля – владельцы собак, которые проводят время на улице со своими четвероногими друзьями как минимум два раза в день. Среди всех опрошенных владельцев собак 67% ответили, что покупают одежду для питомцев", - говорится в исследовании.Отмечается, что основной причиной для покупки служат погодные условия. "Поскольку не все породы приспособлены к суровым российским зимам и переменчивой погоде, им необходима специальная защита. Например, теплые комбинезоны, свитера и обувь. Теплые комбинезоны покупают своим питомцам 64% опрошенных, свитер – 47%, жилетки – 28%, обувь – 20%", - добавляется в исследовании.При этом траты на такую одежду у большинства россиян не превышают 5 тысяч рублей, а 10% тратит на нее до 10 тысяч рублей. Большинство хозяев покупают одежду для своих питомцев реже одного раза в год (32,5%), примерно такая же доля покупает ее раз в полгода (31,3%). Раз в год приобретает дополнительную экипировку для любимца 27,9% опрошенных, раз в три месяца и чаще – 8,3%."Половина респондентов (50%) живет хотя бы с одним домашним животным. С двумя - 27%, с тремя и более - 23%... Самый популярный питомец – кошка. С представителями семейства кошачьих живет 73% опрошенных. Впрочем, и владельцев собак тоже достаточно много: почти 50%. Третьи по популярности домашние животные – рыбы (7,4%). Замыкают рейтинг грызуны (5,5%), птицы (3%), пресмыкающиеся (2,1%)", - заключили в компании.

https://ria.ru/20230322/puteshestviya-1859280795.html

https://ria.ru/20230322/zhivotnye-1859829671.html

россия

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2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, россия