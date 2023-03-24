Рейтинг@Mail.ru
Каждый третий хозяин в России покупает своим питомцам одежду, показал опрос - РИА Новости, 24.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:20 24.03.2023 (обновлено: 10:29 24.03.2023)
https://ria.ru/20230324/odezhda-1860290555.html
Каждый третий хозяин в России покупает своим питомцам одежду, показал опрос
Каждый третий хозяин в России покупает своим питомцам одежду, показал опрос - РИА Новости, 24.03.2023
Каждый третий хозяин в России покупает своим питомцам одежду, показал опрос
Среди владельцев домашних животных 37% покупают им одежду, в основном такие приобретения совершают хозяева собак, свидетельствуют данные исследования... РИА Новости, 24.03.2023
2023-03-24T10:20
2023-03-24T10:29
общество
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154831/65/1548316504_0:774:2266:2048_1920x0_80_0_0_53c09721ff46169a0433b840ef4e85ff.jpg
МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Среди владельцев домашних животных 37% покупают им одежду, в основном такие приобретения совершают хозяева собак, свидетельствуют данные исследования зоокомпании "Четыре лапы", имеющиеся в распоряжении РИА Новости."Из всех опрошенных 37% призналось, что покупают одежду для питомцев. Самая большая доля – владельцы собак, которые проводят время на улице со своими четвероногими друзьями как минимум два раза в день. Среди всех опрошенных владельцев собак 67% ответили, что покупают одежду для питомцев", - говорится в исследовании.Отмечается, что основной причиной для покупки служат погодные условия. "Поскольку не все породы приспособлены к суровым российским зимам и переменчивой погоде, им необходима специальная защита. Например, теплые комбинезоны, свитера и обувь. Теплые комбинезоны покупают своим питомцам 64% опрошенных, свитер – 47%, жилетки – 28%, обувь – 20%", - добавляется в исследовании.При этом траты на такую одежду у большинства россиян не превышают 5 тысяч рублей, а 10% тратит на нее до 10 тысяч рублей. Большинство хозяев покупают одежду для своих питомцев реже одного раза в год (32,5%), примерно такая же доля покупает ее раз в полгода (31,3%). Раз в год приобретает дополнительную экипировку для любимца 27,9% опрошенных, раз в три месяца и чаще – 8,3%."Половина респондентов (50%) живет хотя бы с одним домашним животным. С двумя - 27%, с тремя и более - 23%... Самый популярный питомец – кошка. С представителями семейства кошачьих живет 73% опрошенных. Впрочем, и владельцев собак тоже достаточно много: почти 50%. Третьи по популярности домашние животные – рыбы (7,4%). Замыкают рейтинг грызуны (5,5%), птицы (3%), пресмыкающиеся (2,1%)", - заключили в компании.
https://ria.ru/20230322/puteshestviya-1859280795.html
https://ria.ru/20230322/zhivotnye-1859829671.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154831/65/1548316504_0:349:2266:2048_1920x0_80_0_0_0456491deed2bf86965763bf73384524.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия
Общество, Россия
Каждый третий хозяин в России покупает своим питомцам одежду, показал опрос

Опрос показал, что 37 процентов владельцев домашних животных покупают питомцам одежду

© РИА Новости / Виталий БелоусовСобака в обуви
Собака в обуви - РИА Новости, 1920, 24.03.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Собака в обуви. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Среди владельцев домашних животных 37% покупают им одежду, в основном такие приобретения совершают хозяева собак, свидетельствуют данные исследования зоокомпании "Четыре лапы", имеющиеся в распоряжении РИА Новости.
"Из всех опрошенных 37% призналось, что покупают одежду для питомцев. Самая большая доля – владельцы собак, которые проводят время на улице со своими четвероногими друзьями как минимум два раза в день. Среди всех опрошенных владельцев собак 67% ответили, что покупают одежду для питомцев", - говорится в исследовании.
Собака лежит в чемодане - РИА Новости, 1920, 22.03.2023
В Южной Корее стали продавать туры специально для домашних животных
22 марта, 02:11
Отмечается, что основной причиной для покупки служат погодные условия. "Поскольку не все породы приспособлены к суровым российским зимам и переменчивой погоде, им необходима специальная защита. Например, теплые комбинезоны, свитера и обувь. Теплые комбинезоны покупают своим питомцам 64% опрошенных, свитер – 47%, жилетки – 28%, обувь – 20%", - добавляется в исследовании.
При этом траты на такую одежду у большинства россиян не превышают 5 тысяч рублей, а 10% тратит на нее до 10 тысяч рублей. Большинство хозяев покупают одежду для своих питомцев реже одного раза в год (32,5%), примерно такая же доля покупает ее раз в полгода (31,3%). Раз в год приобретает дополнительную экипировку для любимца 27,9% опрошенных, раз в три месяца и чаще – 8,3%.
"Половина респондентов (50%) живет хотя бы с одним домашним животным. С двумя - 27%, с тремя и более - 23%... Самый популярный питомец – кошка. С представителями семейства кошачьих живет 73% опрошенных. Впрочем, и владельцев собак тоже достаточно много: почти 50%. Третьи по популярности домашние животные – рыбы (7,4%). Замыкают рейтинг грызуны (5,5%), птицы (3%), пресмыкающиеся (2,1%)", - заключили в компании.
Председатель Законодательного собрания области Андрей Луценко - РИА Новости, 1920, 22.03.2023
В Вологодской области увеличат норматив содержания безнадзорных животных
22 марта, 16:46
 
ОбществоРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала