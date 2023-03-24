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Заммэра Ефимов: производство одежды в Москве в январе выросло в восемь раз
Заммэра Ефимов: производство одежды в Москве в январе выросло в восемь раз - РИА Новости, 24.03.2023
Заммэра Ефимов: производство одежды в Москве в январе выросло в восемь раз
Совокупный объем производства одежды предприятиями Москвы в январе 2023 года увеличился в 8,1 раза к аналогичному прошлогоднему периоду, сообщил заммэра по... РИА Новости, 24.03.2023
2023-03-24T10:10
2023-03-24T10:10
2023-03-24T10:18
владимир ефимов (правительство москвы)
москва
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Совокупный объем производства одежды предприятиями Москвы в январе 2023 года увеличился в 8,1 раза к аналогичному прошлогоднему периоду, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.Он напомнил, что в столице сегодня работают более 200 предприятий легкой промышленности (в том числе производители одежды и обуви), на которых трудятся свыше 10 тысяч человек."Накопленный опыт столичных компаний в совокупности с новыми возможностями, появившимися после ухода некоторых зарубежных брендов с отечественного рынка, способствовали наращиванию объемов выпуска в отрасли. В январе этого года предприятия изготовили в 8,1 раза больше одежды, чем в тот же месяц предыдущего года", - отметил вице-мэр, которого цитирует пресс-служба городского комплекса экономполитики.В департаменте инвестиционной и промышленной политики Москвы (ДИПП) уточнили, что производство трикотажных и вязаных изделий в январе выросло почти вдвое, тогда как выпуск спецодежды – почти в 3,5 раза."Столичные бренды выпускают широкий ряд изделий – верхнюю одежду, спортивную форму, классические костюмы, изделия для экстремального туризма и активного отдыха и многое другое. При этом в городе развит выпуск одежды не только для взрослых, но и для детей", – приводятся в сообщении слова главы ДИПП Владислава Овчинского.Ранее сообщалось, что по итогам 2022 года выпуск одежды предприятиями Москвы вырос в 6,6 раза по сравнению с уровнем 2021 года при одновременном расширении ассортимента.
https://ria.ru/20230322/efimov-1859691204.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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владимир ефимов (правительство москвы) , москва
Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Москва
МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Совокупный объем производства одежды предприятиями Москвы в январе 2023 года увеличился в 8,1 раза к аналогичному прошлогоднему периоду, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
Он напомнил, что в столице сегодня работают более 200 предприятий легкой промышленности (в том числе производители одежды и обуви), на которых трудятся свыше 10 тысяч человек.
"Накопленный опыт столичных компаний в совокупности с новыми возможностями, появившимися после ухода некоторых зарубежных брендов с отечественного рынка, способствовали наращиванию объемов выпуска в отрасли. В январе этого года предприятия изготовили в 8,1 раза больше одежды, чем в тот же месяц предыдущего года", - отметил вице-мэр, которого цитирует пресс-служба городского комплекса экономполитики.
В департаменте инвестиционной и промышленной политики Москвы (ДИПП) уточнили, что производство трикотажных и вязаных изделий в январе выросло почти вдвое, тогда как выпуск спецодежды – почти в 3,5 раза.
Ефимов: ВРП Москвы в 2021 году показал рекордный рост за 15 лет
"Столичные бренды выпускают широкий ряд изделий – верхнюю одежду, спортивную форму, классические костюмы, изделия для экстремального туризма и активного отдыха и многое другое. При этом в городе развит выпуск одежды не только для взрослых, но и для детей", – приводятся в сообщении слова главы ДИПП Владислава Овчинского.
Ранее сообщалось, что по итогам 2022 года выпуск одежды предприятиями Москвы вырос в 6,6 раза по сравнению с уровнем 2021 года при одновременном расширении ассортимента.