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КС Армении признал обязательства, закрепленные Римским статутом МУС - РИА Новости, 24.03.2023
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15:37 24.03.2023 (обновлено: 18:47 24.03.2023)
https://ria.ru/20230324/obyazatelstva-1860422747.html
КС Армении признал обязательства, закрепленные Римским статутом МУС
КС Армении признал обязательства, закрепленные Римским статутом МУС - РИА Новости, 24.03.2023
КС Армении признал обязательства, закрепленные Римским статутом МУС
Конституционный суд Армении признал соответствующими Основному закону обязательства, закрепленные Римским статутом Международного уголовного суда, заявил... РИА Новости, 24.03.2023
2023-03-24T15:37
2023-03-24T18:47
в мире
армения
международный уголовный суд
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ЕРЕВАН, 24 мар — РИА Новости. Конституционный суд Армении признал соответствующими Основному закону обязательства, закрепленные Римским статутом Международного уголовного суда, заявил председатель КС Арман Диланян. "Обязательства, закрепленные в подписанном 17 июля 1998 года Римском статуте Международного уголовного суда и заявлении о ретроактивном признании юрисдикции Международного уголовного суда, соответствуют конституции", — объявил он решение судей.Оно вступает в силу с момента опубликования. После решения КС Римский статут предстоит ратифицировать парламенту Армении.На прошлой неделе Досудебная палата МУС, юрисдикцию которого Москва не признает, выдала ордер на "арест" Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Суд вменяет им в том числе якобы "депортацию" детей, которых власти спасали от украинских обстрелов и вывозили из зоны боевых действий в безопасные районы.В понедельник Следственный комитет России возбудил уголовное дело против прокурора Карима Ахмад Хана и судей Международного уголовного суда — Томоко Аканэ, Розарио Сальваторе Айталы и Серхио Херардо Угальде Годинеса.Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, постановка вопроса МУС об "аресте" Путина неприемлема, Москва не признает юрисдикцию суда, и любые его решения ничтожны с точки зрения права. Зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев, в свою очередь, отметил, что выдача такого ордера создает колоссальный негативный потенциал, а также может иметь последствия в виде ответной реакции Москвы.
https://ria.ru/20230323/putin-1860127866.html
https://ria.ru/20230323/medvedev-1859935198.html
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в мире, армения, международный уголовный суд
В мире, Армения, Международный уголовный суд
КС Армении признал обязательства, закрепленные Римским статутом МУС

КС Армении признал конституционными обязательства, закрепленные Римским статутом МУС

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкВид на Ереван
Вид на Ереван - РИА Новости, 1920, 24.03.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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ЕРЕВАН, 24 мар — РИА Новости. Конституционный суд Армении признал соответствующими Основному закону обязательства, закрепленные Римским статутом Международного уголовного суда, заявил председатель КС Арман Диланян.
"Обязательства, закрепленные в подписанном 17 июля 1998 года Римском статуте Международного уголовного суда и заявлении о ретроактивном признании юрисдикции Международного уголовного суда, соответствуют конституции", — объявил он решение судей.
Оно вступает в силу с момента опубликования.
После решения КС Римский статут предстоит ратифицировать парламенту Армении.
Река Дунай в Будапеште - РИА Новости, 1920, 23.03.2023
В Будапеште заявили, что не стали бы задерживать Путина по ордеру МУС
23 марта, 16:33
На прошлой неделе Досудебная палата МУС, юрисдикцию которого Москва не признает, выдала ордер на "арест" Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Суд вменяет им в том числе якобы "депортацию" детей, которых власти спасали от украинских обстрелов и вывозили из зоны боевых действий в безопасные районы.
В понедельник Следственный комитет России возбудил уголовное дело против прокурора Карима Ахмад Хана и судей Международного уголовного суда — Томоко Аканэ, Розарио Сальваторе Айталы и Серхио Херардо Угальде Годинеса.
Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, постановка вопроса МУС об "аресте" Путина неприемлема, Москва не признает юрисдикцию суда, и любые его решения ничтожны с точки зрения права. Зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев, в свою очередь, отметил, что выдача такого ордера создает колоссальный негативный потенциал, а также может иметь последствия в виде ответной реакции Москвы.
Председатель партии Единая Россия Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 23.03.2023
Медведев назвал МУС правовым ничтожеством
23 марта, 07:06
 
В миреАрменияМеждународный уголовный суд
 
 
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