https://ria.ru/20230324/obyazatelstva-1860422747.html

КС Армении признал обязательства, закрепленные Римским статутом МУС

КС Армении признал обязательства, закрепленные Римским статутом МУС - РИА Новости, 24.03.2023

КС Армении признал обязательства, закрепленные Римским статутом МУС

Конституционный суд Армении признал соответствующими Основному закону обязательства, закрепленные Римским статутом Международного уголовного суда, заявил... РИА Новости, 24.03.2023

2023-03-24T15:37

2023-03-24T15:37

2023-03-24T18:47

в мире

армения

международный уголовный суд

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ЕРЕВАН, 24 мар — РИА Новости. Конституционный суд Армении признал соответствующими Основному закону обязательства, закрепленные Римским статутом Международного уголовного суда, заявил председатель КС Арман Диланян. "Обязательства, закрепленные в подписанном 17 июля 1998 года Римском статуте Международного уголовного суда и заявлении о ретроактивном признании юрисдикции Международного уголовного суда, соответствуют конституции", — объявил он решение судей.Оно вступает в силу с момента опубликования. После решения КС Римский статут предстоит ратифицировать парламенту Армении.На прошлой неделе Досудебная палата МУС, юрисдикцию которого Москва не признает, выдала ордер на "арест" Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Суд вменяет им в том числе якобы "депортацию" детей, которых власти спасали от украинских обстрелов и вывозили из зоны боевых действий в безопасные районы.В понедельник Следственный комитет России возбудил уголовное дело против прокурора Карима Ахмад Хана и судей Международного уголовного суда — Томоко Аканэ, Розарио Сальваторе Айталы и Серхио Херардо Угальде Годинеса.Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, постановка вопроса МУС об "аресте" Путина неприемлема, Москва не признает юрисдикцию суда, и любые его решения ничтожны с точки зрения права. Зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев, в свою очередь, отметил, что выдача такого ордера создает колоссальный негативный потенциал, а также может иметь последствия в виде ответной реакции Москвы.

https://ria.ru/20230323/putin-1860127866.html

https://ria.ru/20230323/medvedev-1859935198.html

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Влада Копылова

в мире, армения, международный уголовный суд