КС Армении признал обязательства, закрепленные Римским статутом МУС
КС Армении признал конституционными обязательства, закрепленные Римским статутом МУС
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ЕРЕВАН, 24 мар — РИА Новости. Конституционный суд Армении признал соответствующими Основному закону обязательства, закрепленные Римским статутом Международного уголовного суда, заявил председатель КС Арман Диланян.
"Обязательства, закрепленные в подписанном 17 июля 1998 года Римском статуте Международного уголовного суда и заявлении о ретроактивном признании юрисдикции Международного уголовного суда, соответствуют конституции", — объявил он решение судей.
Оно вступает в силу с момента опубликования.
После решения КС Римский статут предстоит ратифицировать парламенту Армении.
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