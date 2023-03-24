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Советник Пушилина назвал причину усиления обстрелов городов в ДНР из РСЗО
Советник Пушилина назвал причину усиления обстрелов городов в ДНР из РСЗО - РИА Новости, 24.03.2023
Советник Пушилина назвал причину усиления обстрелов городов в ДНР из РСЗО
Обстрелы украинскими войсками городов ДНР с применением реактивной артиллерии участились из-за того, что противник отброшен от прежних рубежей и ему приходится... РИА Новости, 24.03.2023
2023-03-24T23:50
2023-03-24T23:50
2023-03-24T23:51
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
в мире
ян гагин
денис пушилин
донецк
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 24 мар - РИА Новости. Обстрелы украинскими войсками городов ДНР с применением реактивной артиллерии участились из-за того, что противник отброшен от прежних рубежей и ему приходится наносить удары "вслепую", рассказал корреспондентам РИА Новости советник врио главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин. "Обстрелы с применением реактивной артиллерии сейчас участились именно в связи с тем, что мы отодвигаем противника дальше от Донецка, дальше от своих рубежей", - рассказал Гагин.По его словам, именно по причине того, что противник вынужден откатываться в свой тыл и прятать РСЗО, ему приходится совершать обстрелы наугад, зачастую попадая в жилые массивы, не задумываясь о жертвах среди мирных жителей. По сообщениям Минобороны за прошедшие сутки российские подразделения нанесли огневое поражение противнику в Донецкой и Луганской народных республиках. В Авдеевке, Марьинке и Артемовске продолжаются ожесточенные бои. Ликвидированы 76 артиллерийских расчетов, 114 районов скопления живой силы и техники, два склада с вооружением и топливом. Фронтовая авиация и средства ПВО сбили самолет Су-24, 16 беспилотников, пять реактивных снарядов РСЗО HIMARS.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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донецкая народная республика, в мире, ян гагин, денис пушилин, донецк, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, В мире, Ян Гагин, Денис Пушилин, Донецк, Вооруженные силы Украины
Советник Пушилина назвал причину усиления обстрелов городов в ДНР из РСЗО
Гагин: ВСУ вслепую наносят удары по ДНР из РСЗО из-за удаленности от прежних рубежей