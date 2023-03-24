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СМИ: израильские пилоты отказались доставить Нетаньяху в Британию
СМИ: израильские пилоты отказались доставить Нетаньяху в Британию - РИА Новости, 24.03.2023
СМИ: израильские пилоты отказались доставить Нетаньяху в Британию
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху был вынужден отложить визит в Лондон из-за отказа ряда пилотов управлять самолетом с ним на борту, пишет британская... РИА Новости, 24.03.2023
2023-03-24T03:07
2023-03-24T03:07
2023-03-24T03:07
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху был вынужден отложить визит в Лондон из-за отказа ряда пилотов управлять самолетом с ним на борту, пишет британская газета Telegraph. На прошлой неделе израильский портал Ynet со ссылкой на офис премьера сообщал, что Нетаньяху вылетит в Лондон в четверг, 23 марта. Как сообщает издание, отказ пилотов связан с планами Нетаньяху по реорганизации израильской юридической системы, которые вызвали массовые протесты в стране. "Есть понимание, что израильские пилоты отказываются везти господина Нетаньяху в Великобританию", - сообщил газете источник в британском правительстве. По сообщениям израильских СМИ, Нетаньяху все же вылетит в Лондон в 4 часа утра по местному времени в пятницу (03.00 мск), отказавшись от планов полета в четверг вечером. Многотысячные протесты против реформы юридической системы страны продолжаются в Израиле одиннадцатую неделю. Предложенный пакет законов значительно ограничит полномочия Верховного суда, даст правительству контроль над назначением судей.
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лондон, израиль, биньямин нетаньяху, в мире
Лондон, Израиль, Биньямин Нетаньяху, В мире
СМИ: израильские пилоты отказались доставить Нетаньяху в Британию
Telegraph: Нетаньяху отложил визит в Лондон из-за отказа пилотов выполнять рейс
МОСКВА, 24 мар - РИА Новости.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху был вынужден отложить визит в Лондон из-за отказа ряда пилотов управлять самолетом с ним на борту, пишет
британская газета Telegraph.
На прошлой неделе израильский портал Ynet со ссылкой на офис премьера сообщал, что Нетаньяху вылетит в Лондон в четверг, 23 марта.
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Как сообщает издание, отказ пилотов связан с планами Нетаньяху по реорганизации израильской юридической системы, которые вызвали массовые протесты в стране.
"Есть понимание, что израильские пилоты отказываются везти господина Нетаньяху в Великобританию", - сообщил газете источник в британском правительстве.
По сообщениям израильских СМИ, Нетаньяху все же вылетит в Лондон в 4 часа утра по местному времени в пятницу (03.00 мск), отказавшись от планов полета в четверг вечером.
Многотысячные протесты против реформы юридической системы страны продолжаются в Израиле одиннадцатую неделю. Предложенный пакет законов значительно ограничит полномочия Верховного суда, даст правительству контроль над назначением судей.
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