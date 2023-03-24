https://ria.ru/20230324/nastuplenie-1860329473.html

Киев готовится к наступательным операциям, заявил Медведев

Киев готовится к наступательным операциям, заявил Медведев - РИА Новости, 24.03.2023

Киев готовится к наступательным операциям, заявил Медведев

Киев готовится к наступательным операциям, России это известно, Генштаб РФ в ответ готовит свои решения, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в интервью... РИА Новости, 24.03.2023

2023-03-24T12:09

2023-03-24T12:09

2023-03-24T13:53

киев

украина

дмитрий медведев

в мире

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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Киев готовится к наступательным операциям, России это известно, Генштаб РФ в ответ готовит свои решения, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в интервью ведущим российским СМИ, в том числе РИА Новости. "Они (Украина - ред.) готовятся к наступательным операциям, это тоже всем известно. Наш Генеральный штаб это просчитывает и готовит свои решения", - сказал Медведев.

https://ria.ru/20230324/ukraina-1860328855.html

киев

украина

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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Варвара Скокшина

киев, украина, дмитрий медведев, в мире