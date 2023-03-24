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Киев готовится к наступательным операциям, заявил Медведев - РИА Новости, 24.03.2023
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12:09 24.03.2023 (обновлено: 13:53 24.03.2023)
https://ria.ru/20230324/nastuplenie-1860329473.html
Киев готовится к наступательным операциям, заявил Медведев
Киев готовится к наступательным операциям, заявил Медведев - РИА Новости, 24.03.2023
Киев готовится к наступательным операциям, заявил Медведев
Киев готовится к наступательным операциям, России это известно, Генштаб РФ в ответ готовит свои решения, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в интервью... РИА Новости, 24.03.2023
2023-03-24T12:09
2023-03-24T13:53
киев
украина
дмитрий медведев
в мире
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Киев готовится к наступательным операциям, России это известно, Генштаб РФ в ответ готовит свои решения, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в интервью ведущим российским СМИ, в том числе РИА Новости. "Они (Украина - ред.) готовятся к наступательным операциям, это тоже всем известно. Наш Генеральный штаб это просчитывает и готовит свои решения", - сказал Медведев.
https://ria.ru/20230324/ukraina-1860328855.html
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киев, украина, дмитрий медведев, в мире
Киев, Украина, Дмитрий Медведев, В мире
Киев готовится к наступательным операциям, заявил Медведев

Медведев сообщил о подготовке Генштабом решений на случай наступательных операций ВСУ

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 24.03.2023
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Киев готовится к наступательным операциям, России это известно, Генштаб РФ в ответ готовит свои решения, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в интервью ведущим российским СМИ, в том числе РИА Новости.
"Они (Украина - ред.) готовятся к наступательным операциям, это тоже всем известно. Наш Генеральный штаб это просчитывает и готовит свои решения", - сказал Медведев.
Медведев об усталости на Западе от Украины и действиях Байдена - РИА Новости, 1920, 24.03.2023
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