https://ria.ru/20230324/myaso-1860378701.html
В Чувашии нашли мясо с сибирской язвой
В Чувашии нашли мясо с сибирской язвой - РИА Новости, 24.03.2023
В Чувашии нашли мясо с сибирской язвой
Зараженное сибирской язвой мясо забитого бычка обнаружили в Чувашии, оно изъято, в местах его хранения организован карантин, сообщает региональное следственное... РИА Новости, 24.03.2023
2023-03-24T13:57
2023-03-24T13:57
2023-03-24T13:57
происшествия
россия
цивильский район
следственный комитет россии (ск рф)
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/17/1859994422_0:69:3072:1797_1920x0_80_0_0_c1bc60a75eb3623f73700750396105bc.jpg
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 мар - РИА Новости. Зараженное сибирской язвой мясо забитого бычка обнаружили в Чувашии, оно изъято, в местах его хранения организован карантин, сообщает региональное следственное управление СК РФ. Ранее сообщалось, что житель деревни Старое Акташево Цивильского района в личном подсобном хозяйстве забил на мясо принадлежащего ему бычка, зараженного сибирской язвой. По данным СУСК, хозяин с 2022 года не прививал животных против сибирской язвы. В результате заражение сибирской язвой получил сосед подозреваемого, участвовавший в забое бычка, его супруга, а также еще один житель. Возбуждено уголовное дело по статье 249 УК РФ "Нарушение ветеринарных правил". Мясо забитого больного животного было продано. "Местонахождение мяса, зараженного сибирской язвой, проданного жителем деревни Старое Акташево, удалось установить… Мясо было сбыто двум жительницам республики для личного потребления. В настоящее время все обнаруженное мясо изъято сотрудниками Роспотребнадзора по Чувашии для исследования и утилизации. В зонах, где оно хранилось и обнаружено, организованы карантинные и профилактические мероприятия", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20230323/yazva-1860121661.html
россия
цивильский район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/17/1859994422_182:0:2913:2048_1920x0_80_0_0_724bc7a780096c3412f83cb91c8871d9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, цивильский район, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Происшествия, Россия, Цивильский район, Следственный комитет России (СК РФ), Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
В Чувашии нашли мясо с сибирской язвой
В Чувашии нашли мясо забитого бычка с сибирской язвой