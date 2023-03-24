https://ria.ru/20230324/myaso-1860378701.html

В Чувашии нашли мясо с сибирской язвой

В Чувашии нашли мясо с сибирской язвой - РИА Новости, 24.03.2023

В Чувашии нашли мясо с сибирской язвой

Зараженное сибирской язвой мясо забитого бычка обнаружили в Чувашии, оно изъято, в местах его хранения организован карантин, сообщает региональное следственное... РИА Новости, 24.03.2023

2023-03-24T13:57

2023-03-24T13:57

2023-03-24T13:57

происшествия

россия

цивильский район

следственный комитет россии (ск рф)

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/17/1859994422_0:69:3072:1797_1920x0_80_0_0_c1bc60a75eb3623f73700750396105bc.jpg

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 мар - РИА Новости. Зараженное сибирской язвой мясо забитого бычка обнаружили в Чувашии, оно изъято, в местах его хранения организован карантин, сообщает региональное следственное управление СК РФ. Ранее сообщалось, что житель деревни Старое Акташево Цивильского района в личном подсобном хозяйстве забил на мясо принадлежащего ему бычка, зараженного сибирской язвой. По данным СУСК, хозяин с 2022 года не прививал животных против сибирской язвы. В результате заражение сибирской язвой получил сосед подозреваемого, участвовавший в забое бычка, его супруга, а также еще один житель. Возбуждено уголовное дело по статье 249 УК РФ "Нарушение ветеринарных правил". Мясо забитого больного животного было продано. "Местонахождение мяса, зараженного сибирской язвой, проданного жителем деревни Старое Акташево, удалось установить… Мясо было сбыто двум жительницам республики для личного потребления. В настоящее время все обнаруженное мясо изъято сотрудниками Роспотребнадзора по Чувашии для исследования и утилизации. В зонах, где оно хранилось и обнаружено, организованы карантинные и профилактические мероприятия", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20230323/yazva-1860121661.html

россия

цивильский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, россия, цивильский район, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)