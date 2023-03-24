https://ria.ru/20230324/mosty-1860371521.html

Два моста капитально отремонтируют в Липецке в рамках нацпроекта

Два моста капитально отремонтируют в Липецке в рамках нацпроекта - РИА Новости, 24.03.2023

Два моста капитально отремонтируют в Липецке в рамках нацпроекта

Капитальный ремонт двух важных городских объектов – Сокольского и Октябрьского мостов – завершится в этом году в Липецке; работы ведутся в рамках нацпроекта... РИА Новости, 24.03.2023

2023-03-24T13:39

2023-03-24T13:39

2023-03-24T13:39

липецкая область

липецк

игорь артамонов

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ЛИПЕЦК, 24 мар – РИА Новости. Капитальный ремонт двух важных городских объектов – Сокольского и Октябрьского мостов – завершится в этом году в Липецке; работы ведутся в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги", сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.Он отметил, что ремонт предстоит масштабный, так как состояние путепроводов до ремонта было близко к критическому. Сокольский мост за 47 лет эксплуатации капитально ремонтируется впервые. Сейчас демонтируют старое покрытие и тротуарные плиты. Строительный мусор вывозят по ночам, чтобы не мешать движению транспорта. Затем начнут обновлять несущие конструкции и пролеты.По словам Артамонова, сложные работы предстоят и на Октябрьском мосту, так как он пролегает над рекой Воронеж. В подмостовой зоне подрядчик проведет пескоструйную очистку и антикоррозийную обработку опор, а также восстановит их бетонное и лакокрасочное покрытие. "Для городской логистики эти путепроводы имеют большое значение. После ремонта оба моста станут надёжнее и безопаснее", – пояснил губернатор региона.

https://ria.ru/20230323/dorogi-1859967372.html

липецк

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Алёна Пава

липецк, игорь артамонов