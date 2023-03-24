https://ria.ru/20230324/moskva-1860351002.html

Синоптик рассказала, когда в Москве полностью растает снег

Синоптик рассказала, когда в Москве полностью растает снег - РИА Новости, 24.03.2023

Синоптик рассказала, когда в Москве полностью растает снег

Снежный покров в Москве и в ряде районов Подмосковья сойдет к понедельнику, однако в некоторых районах столицы его может не быть уже в субботу, сообщила РИА... РИА Новости, 24.03.2023

2023-03-24T12:52

2023-03-24T12:52

2023-03-24T12:54

москва

московская область (подмосковье)

общество

татьяна позднякова

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/19/1785282592_0:321:3072:2048_1920x0_80_0_0_014fce4a20fd2a6bae7ffd1e59813cfb.jpg

МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Снежный покров в Москве и в ряде районов Подмосковья сойдет к понедельнику, однако в некоторых районах столицы его может не быть уже в субботу, сообщила РИА Новости главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова."Мы ожидаем, что в Москве может быть уже и к завтрашнему дню на ряде станций не останется снежного покрова. Хотя на ВДНХ, опорной станции, его еще сегодня 12 сантиметров, то есть завтра будет снег лежать. Но мы ожидаем, что за выходные дни, то есть к понедельнику, в Москве и в ряде районов Подмосковья снежный покров сойдет", - рассказала Позднякова.Она отметила, что на востоке Подмосковья снежный покров еще сохранится, так как его там много.

https://ria.ru/20230324/pogoda-1860262462.html

москва

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

москва, московская область (подмосковье), общество, татьяна позднякова