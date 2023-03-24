https://ria.ru/20230324/moskva-1860351002.html
Синоптик рассказала, когда в Москве полностью растает снег
Синоптик рассказала, когда в Москве полностью растает снег - РИА Новости, 24.03.2023
Синоптик рассказала, когда в Москве полностью растает снег
Снежный покров в Москве и в ряде районов Подмосковья сойдет к понедельнику, однако в некоторых районах столицы его может не быть уже в субботу, сообщила РИА... РИА Новости, 24.03.2023
2023-03-24T12:52
2023-03-24T12:52
2023-03-24T12:54
москва
московская область (подмосковье)
общество
татьяна позднякова
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/19/1785282592_0:321:3072:2048_1920x0_80_0_0_014fce4a20fd2a6bae7ffd1e59813cfb.jpg
МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Снежный покров в Москве и в ряде районов Подмосковья сойдет к понедельнику, однако в некоторых районах столицы его может не быть уже в субботу, сообщила РИА Новости главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова."Мы ожидаем, что в Москве может быть уже и к завтрашнему дню на ряде станций не останется снежного покрова. Хотя на ВДНХ, опорной станции, его еще сегодня 12 сантиметров, то есть завтра будет снег лежать. Но мы ожидаем, что за выходные дни, то есть к понедельнику, в Москве и в ряде районов Подмосковья снежный покров сойдет", - рассказала Позднякова.Она отметила, что на востоке Подмосковья снежный покров еще сохранится, так как его там много.
https://ria.ru/20230324/pogoda-1860262462.html
москва
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/19/1785282592_216:0:2948:2048_1920x0_80_0_0_97540827f8f533b1f5cb8aeb2d4243fe.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, московская область (подмосковье), общество, татьяна позднякова
Москва, Московская область (Подмосковье), Общество, Татьяна Позднякова
Синоптик рассказала, когда в Москве полностью растает снег
Синоптик Позднякова заявила, что снежный покров в Москве сойдет к 27 марта
МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Снежный покров в Москве и в ряде районов Подмосковья сойдет к понедельнику, однако в некоторых районах столицы его может не быть уже в субботу, сообщила РИА Новости главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова.
"Мы ожидаем, что в Москве может быть уже и к завтрашнему дню на ряде станций не останется снежного покрова. Хотя на ВДНХ, опорной станции, его еще сегодня 12 сантиметров, то есть завтра будет снег лежать. Но мы ожидаем, что за выходные дни, то есть к понедельнику, в Москве и в ряде районов Подмосковья снежный покров сойдет", - рассказала Позднякова.
Она отметила, что на востоке Подмосковья снежный покров еще сохранится, так как его там много.
Синоптик рассказал о погоде в Москве в пятницу