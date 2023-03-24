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Синоптик рассказала, когда в Москве полностью растает снег - РИА Новости, 24.03.2023
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12:52 24.03.2023 (обновлено: 12:54 24.03.2023)
https://ria.ru/20230324/moskva-1860351002.html
Синоптик рассказала, когда в Москве полностью растает снег
Синоптик рассказала, когда в Москве полностью растает снег - РИА Новости, 24.03.2023
Синоптик рассказала, когда в Москве полностью растает снег
Снежный покров в Москве и в ряде районов Подмосковья сойдет к понедельнику, однако в некоторых районах столицы его может не быть уже в субботу, сообщила РИА... РИА Новости, 24.03.2023
2023-03-24T12:52
2023-03-24T12:54
москва
московская область (подмосковье)
общество
татьяна позднякова
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Снежный покров в Москве и в ряде районов Подмосковья сойдет к понедельнику, однако в некоторых районах столицы его может не быть уже в субботу, сообщила РИА Новости главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова."Мы ожидаем, что в Москве может быть уже и к завтрашнему дню на ряде станций не останется снежного покрова. Хотя на ВДНХ, опорной станции, его еще сегодня 12 сантиметров, то есть завтра будет снег лежать. Но мы ожидаем, что за выходные дни, то есть к понедельнику, в Москве и в ряде районов Подмосковья снежный покров сойдет", - рассказала Позднякова.Она отметила, что на востоке Подмосковья снежный покров еще сохранится, так как его там много.
https://ria.ru/20230324/pogoda-1860262462.html
москва
московская область (подмосковье)
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москва, московская область (подмосковье), общество, татьяна позднякова
Москва, Московская область (Подмосковье), Общество, Татьяна Позднякова
Синоптик рассказала, когда в Москве полностью растает снег

Синоптик Позднякова заявила, что снежный покров в Москве сойдет к 27 марта

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкАвтомобильное движение на Москворецкой набережной в Москве
Автомобильное движение на Москворецкой набережной в Москве - РИА Новости, 1920, 24.03.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Автомобильное движение на Москворецкой набережной в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Снежный покров в Москве и в ряде районов Подмосковья сойдет к понедельнику, однако в некоторых районах столицы его может не быть уже в субботу, сообщила РИА Новости главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова.
"Мы ожидаем, что в Москве может быть уже и к завтрашнему дню на ряде станций не останется снежного покрова. Хотя на ВДНХ, опорной станции, его еще сегодня 12 сантиметров, то есть завтра будет снег лежать. Но мы ожидаем, что за выходные дни, то есть к понедельнику, в Москве и в ряде районов Подмосковья снежный покров сойдет", - рассказала Позднякова.
Она отметила, что на востоке Подмосковья снежный покров еще сохранится, так как его там много.
Москва - РИА Новости, 1920, 24.03.2023
Синоптик рассказал о погоде в Москве в пятницу
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МоскваМосковская область (Подмосковье)ОбществоТатьяна Позднякова
 
 
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