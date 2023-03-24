https://ria.ru/20230324/moldaviya-1860443305.html

Вице-премьер Молдавии предупредил страну о последствиях выхода из СНГ

Вице-премьер Молдавии предупредил страну о последствиях выхода из СНГ - РИА Новости, 24.03.2023

Вице-премьер Молдавии предупредил страну о последствиях выхода из СНГ

Выход Молдавии из СНГ обернется очередным экономическим кризисом, прежде всего в аграрном секторе, заявил в пятницу вице-премьер, глава минсельхоза республики,... РИА Новости, 24.03.2023

2023-03-24T16:29

2023-03-24T16:29

2023-03-24T16:29

молдавия

россия

майя санду

снг

содружество

евросоюз

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КИШИНЕВ, 24 мар – РИА Новости. Выход Молдавии из СНГ обернется очередным экономическим кризисом, прежде всего в аграрном секторе, заявил в пятницу вице-премьер, глава минсельхоза республики, зампредседателя правящей партии "Действие и солидарность" Владимир Боля. Ранее президент Молдавии Майя Санду заявила, что евразийский вектор и интеграция в рамках СНГ не приносит стране должного развития, она анонсировала планы по вступлению Молдавии в Евросоюз до 2030 года. "Заявления о выходе СНГ носят политический характер. Для экономики страны это очень плохо. Выход из Содружества обернется очередным экономическим кризисом, прежде всего в аграрном секторе. Я представляю сельхозпроизводителей, поэтому знаю, что говорю. Ведь в ЕС должна войти вся Молдавия, и там жесткая конкуренция среди аграриев, из которых за десятилетие 3 миллиона обанкротились", - сказал Боля в эфире кишиневского телеканала Jurnal TV. Министр привел ряд статистических данных, свидетельствующих, что восточное направление для молдавских аграриев все еще остается приоритетным. По его словам, многим из них не удалось полностью переориентироваться на западный рынок, для них по-прежнему привлекательны рынки РФ и СНГ. "Некуда аграриям экспортировать свою продукцию. Например, только в феврале прошлого года мы экспортировали в Российскую Федерацию 98% наших яблок", - отметил Боля. Он также подчеркнул, что евроинтеграционные процессы Молдавии не мешают ей оставаться членом СНГ. Боля назвал незрелыми призывы политиков любой ценой покинуть Содружество. Молдавия на протяжении прошлого года игнорировала заседания СНГ, а также ЕАЭС, где является наблюдателем. Большинство жителей Молдавии выступают за сохранение экономических, политических и культурных связей с РФ, свидетельствуют данные соцопроса, которые опубликовал в середине марта Институт маркетинга и социологических опросов республики. Также опрос показал, что более половины жителей Молдавии выступают против выхода страны из СНГ, а также что многие граждане недовольны уровнем жизни и считают, что руководство страны виновно в повышении цены на газ и электроэнергию.

https://ria.ru/20230324/moldaviya-1860365967.html

https://ria.ru/20230321/gazprom-1859335887.html

https://ria.ru/20230324/gazoprovod-1860178165.html

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молдавия, россия, майя санду, снг, содружество , евросоюз