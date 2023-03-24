Оппозиция в Молдавии обвинила власти в подготовке военной провокации
Оппозиция в Молдавии заявила, что у границ с ПМР готовится военная провокация
© РИА Новости / Родион Прока | Перейти в медиабанкСотрудники полиции и участники акции протеста оппозиции в Кишиневе
Сотрудники полиции и участники акции протеста оппозиции в Кишиневе. Архивное фото
КИШИНЕВ, 24 мар – РИА Новости. Вице-председатель оппозиционной в Молдавии партии "Шор" Марина Таубер заявила в пятницу о готовящейся властями страны военной провокации у границ с непризнанной Приднестровской Молдавской республикой.
Минобороны России ранее сообщило, что киевский режим готовит вооруженную провокацию против Приднестровья, которая будет осуществлена подразделениями украинских войск, включая националистов "Азова" (признан террористической организацией и запрещен в РФ). В качестве предлога для вторжения в непризнанную ПМР планируется инсценировка Киевом якобы наступления войск РФ с территории Приднестровья. В МИД РФ заявили, что вооруженные силы РФ адекватно отреагируют на провокацию киевского режима в отношении Приднестровья, если таковая последует.
"Есть информация от международных спецслужб, что президент Майя Санду и премьер Дорин Речан готовят военную провокацию на границе с Приднестровьем. Она планируется на 17 апреля, на второй день после пасхальных праздников", - заявила Таубер на брифинге в парламенте.
По словам политика, на прошлой неделе в Румынию было отправлено 10 тысяч молдавских полицейских форм для якобы использования румынскими силовиками, которые "будут вовлечены в военный конфликт".
"Также нам сообщили, что недавно было заказано 3 тысячи гробов у частной компании. Это очень тревожный сигнал. Наша задача — остановить этот преступный план", - добавила она.