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Оппозиция в Молдавии обвинила власти в подготовке военной провокации - РИА Новости, 24.03.2023
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13:26 24.03.2023 (обновлено: 13:49 24.03.2023)
https://ria.ru/20230324/moldaviya-1860365967.html
Оппозиция в Молдавии обвинила власти в подготовке военной провокации
Оппозиция в Молдавии обвинила власти в подготовке военной провокации - РИА Новости, 24.03.2023
Оппозиция в Молдавии обвинила власти в подготовке военной провокации
Вице-председатель оппозиционной в Молдавии партии "Шор" Марина Таубер заявила в пятницу о готовящейся властями страны военной провокации у границ с непризнанной РИА Новости, 24.03.2023
2023-03-24T13:26
2023-03-24T13:49
в мире
молдавия
приднестровская молдавская республика
майя санду
марина таубер
дорин речан
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КИШИНЕВ, 24 мар – РИА Новости. Вице-председатель оппозиционной в Молдавии партии "Шор" Марина Таубер заявила в пятницу о готовящейся властями страны военной провокации у границ с непризнанной Приднестровской Молдавской республикой.Минобороны России ранее сообщило, что киевский режим готовит вооруженную провокацию против Приднестровья, которая будет осуществлена подразделениями украинских войск, включая националистов "Азова" (признан террористической организацией и запрещен в РФ). В качестве предлога для вторжения в непризнанную ПМР планируется инсценировка Киевом якобы наступления войск РФ с территории Приднестровья. В МИД РФ заявили, что вооруженные силы РФ адекватно отреагируют на провокацию киевского режима в отношении Приднестровья, если таковая последует."Есть информация от международных спецслужб, что президент Майя Санду и премьер Дорин Речан готовят военную провокацию на границе с Приднестровьем. Она планируется на 17 апреля, на второй день после пасхальных праздников", - заявила Таубер на брифинге в парламенте.По словам политика, на прошлой неделе в Румынию было отправлено 10 тысяч молдавских полицейских форм для якобы использования румынскими силовиками, которые "будут вовлечены в военный конфликт"."Также нам сообщили, что недавно было заказано 3 тысячи гробов у частной компании. Это очень тревожный сигнал. Наша задача — остановить этот преступный план", - добавила она.
https://ria.ru/20230323/pridnestrove-1860129724.html
https://ria.ru/20230324/moldaviya-1860297588.html
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в мире, молдавия, приднестровская молдавская республика, майя санду, марина таубер, дорин речан
В мире, Молдавия, Приднестровская Молдавская Республика, Майя Санду, Марина Таубер, Дорин Речан
Оппозиция в Молдавии обвинила власти в подготовке военной провокации

Оппозиция в Молдавии заявила, что у границ с ПМР готовится военная провокация

© РИА Новости / Родион Прока | Перейти в медиабанкСотрудники полиции и участники акции протеста оппозиции в Кишиневе
Сотрудники полиции и участники акции протеста оппозиции в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 24.03.2023
© РИА Новости / Родион Прока
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Сотрудники полиции и участники акции протеста оппозиции в Кишиневе. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 24 мар – РИА Новости. Вице-председатель оппозиционной в Молдавии партии "Шор" Марина Таубер заявила в пятницу о готовящейся властями страны военной провокации у границ с непризнанной Приднестровской Молдавской республикой.
Минобороны России ранее сообщило, что киевский режим готовит вооруженную провокацию против Приднестровья, которая будет осуществлена подразделениями украинских войск, включая националистов "Азова" (признан террористической организацией и запрещен в РФ). В качестве предлога для вторжения в непризнанную ПМР планируется инсценировка Киевом якобы наступления войск РФ с территории Приднестровья. В МИД РФ заявили, что вооруженные силы РФ адекватно отреагируют на провокацию киевского режима в отношении Приднестровья, если таковая последует.
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"Есть информация от международных спецслужб, что президент Майя Санду и премьер Дорин Речан готовят военную провокацию на границе с Приднестровьем. Она планируется на 17 апреля, на второй день после пасхальных праздников", - заявила Таубер на брифинге в парламенте.
По словам политика, на прошлой неделе в Румынию было отправлено 10 тысяч молдавских полицейских форм для якобы использования румынскими силовиками, которые "будут вовлечены в военный конфликт".
"Также нам сообщили, что недавно было заказано 3 тысячи гробов у частной компании. Это очень тревожный сигнал. Наша задача — остановить этот преступный план", - добавила она.
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В миреМолдавияПриднестровская Молдавская РеспубликаМайя СандуМарина ТауберДорин Речан
 
 
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