https://ria.ru/20230324/moldaviya-1860365967.html

Оппозиция в Молдавии обвинила власти в подготовке военной провокации

Оппозиция в Молдавии обвинила власти в подготовке военной провокации - РИА Новости, 24.03.2023

Оппозиция в Молдавии обвинила власти в подготовке военной провокации

Вице-председатель оппозиционной в Молдавии партии "Шор" Марина Таубер заявила в пятницу о готовящейся властями страны военной провокации у границ с непризнанной РИА Новости, 24.03.2023

2023-03-24T13:26

2023-03-24T13:26

2023-03-24T13:49

в мире

молдавия

приднестровская молдавская республика

майя санду

марина таубер

дорин речан

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КИШИНЕВ, 24 мар – РИА Новости. Вице-председатель оппозиционной в Молдавии партии "Шор" Марина Таубер заявила в пятницу о готовящейся властями страны военной провокации у границ с непризнанной Приднестровской Молдавской республикой.Минобороны России ранее сообщило, что киевский режим готовит вооруженную провокацию против Приднестровья, которая будет осуществлена подразделениями украинских войск, включая националистов "Азова" (признан террористической организацией и запрещен в РФ). В качестве предлога для вторжения в непризнанную ПМР планируется инсценировка Киевом якобы наступления войск РФ с территории Приднестровья. В МИД РФ заявили, что вооруженные силы РФ адекватно отреагируют на провокацию киевского режима в отношении Приднестровья, если таковая последует."Есть информация от международных спецслужб, что президент Майя Санду и премьер Дорин Речан готовят военную провокацию на границе с Приднестровьем. Она планируется на 17 апреля, на второй день после пасхальных праздников", - заявила Таубер на брифинге в парламенте.По словам политика, на прошлой неделе в Румынию было отправлено 10 тысяч молдавских полицейских форм для якобы использования румынскими силовиками, которые "будут вовлечены в военный конфликт"."Также нам сообщили, что недавно было заказано 3 тысячи гробов у частной компании. Это очень тревожный сигнал. Наша задача — остановить этот преступный план", - добавила она.

https://ria.ru/20230323/pridnestrove-1860129724.html

https://ria.ru/20230324/moldaviya-1860297588.html

молдавия

приднестровская молдавская республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, молдавия, приднестровская молдавская республика, майя санду, марина таубер, дорин речан