https://ria.ru/20230324/moldaviya-1860296278.html

В Молдавии официально переименовали государственный язык

В Молдавии официально переименовали государственный язык - РИА Новости, 24.03.2023

В Молдавии официально переименовали государственный язык

Закон о переименовании в Молдавии государственного языка в румынский в опубликован в пятницу в "Официальном вестнике", это означает, что он окончательно вступил РИА Новости, 24.03.2023

2023-03-24T10:35

2023-03-24T10:35

2023-03-24T10:58

молдавия

в мире

майя санду

румыния

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КИШИНЕВ, 24 мар – РИА Новости. Закон о переименовании в Молдавии государственного языка в румынский в опубликован в пятницу в "Официальном вестнике", это означает, что он окончательно вступил в силу, передает корреспондент РИА Новости.Ранее президент Молдавии Майя Санду санкционировала закон, который признает государственным языком республики румынский вместо молдавского. Парламент Молдавии в минувший четверг голосами 58 депутатов одобрил переименование государственного языка из молдавского в румынский. Согласно утвержденному закону, слова "молдавский язык" в любой грамматической форме заменяются словосочетанием "румынский язык". Более того, поправка будет внесена даже в конституцию, хотя обычно для этого необходим референдум.В пятницу увидел свет очередной выпуск "Официального вестника" с опубликованным текстом закона о переименовании языка из молдавского в румынский, это означает вступление его в силу.Споры о названии государственного языка в Молдавии не утихают с 1989 года, когда Верховный совет МССР одобрил переход молдавского языка с кириллицы на латинскую графику. В настоящее время, согласно конституции, госязыком в стране является "молдавский язык, функционирующий на основе латинской графики".Накануне официальный представитель МИД России Мария Захарова раскритиковала заявления главы внешнеполитического ведомства Румынии Богдана Ауреску о том, что молдавский язык является "искусственной конструкцией, созданной Советским Союзом". Дипломат подчеркнула, что молдавский как язык современной государственности является символом самоидентификации жителей Молдавии. По ее словам, отказываясь от молдавского языка, правительство Кишинева поднимает вопрос о принадлежности Бессарабии. Министерство иностранных дел и европейской интеграции Молдавии разглядело в реплике Захаровой вмешательство во внутренние дела республики.

https://ria.ru/20230308/moldaviya-1856521181.html

https://ria.ru/20230306/moldaviya-1855726327.html

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румыния

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

молдавия, в мире, майя санду, румыния