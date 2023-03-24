https://ria.ru/20230324/mishustin-1860430859.html
Мишустин поручил следить за выделенными аграриям средствами
Мишустин поручил следить за выделенными аграриям средствами - РИА Новости, 24.03.2023
Мишустин поручил следить за выделенными аграриям средствами
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства поручил министерству сельского хозяйства РФ и регионам следить, чтобы выделенные на поддержку... РИА Новости, 24.03.2023
2023-03-24T15:59
2023-03-24T15:59
2023-03-24T15:59
экономика
россия
михаил мишустин
дмитрий патрушев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/03/1806885586_0:133:1280:853_1920x0_80_0_0_586fed4c5514cfad3384d21743bc48ee.jpg
МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства поручил министерству сельского хозяйства РФ и регионам следить, чтобы выделенные на поддержку средства вовремя доходили до аграриев. "Прошу вас держать ситуацию на постоянном контроле. И что здесь очень важно, чтобы минсельхоз вместе с регионами следил за тем, чтобы деньги вовремя доходили до аграриев, сейчас это тоже очень важно. Вы все это знаете, поэтому надеюсь, что мы также эффективно поработаем и в этом году", - сказал Мишустин министру сельского хозяйства Дмитрию Патрушеву. Во время заседания Патрушев рассказал о ходе подготовки к полевым работам и мерах поддержки АПК. На господдержку аграриев в 2023 году направлено 107 млрд рублей. "Правительство продолжит помогать агропромышленному комплексу, сохранены все субсидии, необходимые для проведения полевых работ", - сказал Мишустин на заседании кабмина.Он отметил, что правительство понимает, как важно, чтобы сельхозпроизводители были обеспечены семенами, топливом, удобрением, техникой. "Тогда мы можем рассчитывать на увеличение посевов зерновых, картофеля, других овощей, ну и также кормовых культур", - добавил Мишустин.
https://ria.ru/20230323/sanktsii-1860215878.html
https://ria.ru/20230323/politika-1860091809.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/03/1806885586_0:0:1138:853_1920x0_80_0_0_5712108dc24cd6f1be72dda8d5596650.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, михаил мишустин, дмитрий патрушев
Экономика, Россия, Михаил Мишустин, Дмитрий Патрушев
Мишустин поручил следить за выделенными аграриям средствами
Мишустин поручил Минсельхозу следить за тем, чтобы средства вовремя доходили до аграриев
МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства поручил министерству сельского хозяйства РФ и регионам следить, чтобы выделенные на поддержку средства вовремя доходили до аграриев.
"Прошу вас держать ситуацию на постоянном контроле. И что здесь очень важно, чтобы минсельхоз вместе с регионами следил за тем, чтобы деньги вовремя доходили до аграриев, сейчас это тоже очень важно. Вы все это знаете, поэтому надеюсь, что мы также эффективно поработаем и в этом году", - сказал Мишустин министру сельского хозяйства Дмитрию Патрушеву
.
Ставрополье справилось с санкциями благодаря поддержке правительства
Во время заседания Патрушев рассказал о ходе подготовки к полевым работам и мерах поддержки АПК. На господдержку аграриев в 2023 году направлено 107 млрд рублей.
"Правительство продолжит помогать агропромышленному комплексу, сохранены все субсидии, необходимые для проведения полевых работ", - сказал Мишустин на заседании кабмина.
Он отметил, что правительство понимает, как важно, чтобы сельхозпроизводители были обеспечены семенами, топливом, удобрением, техникой. "Тогда мы можем рассчитывать на увеличение посевов зерновых, картофеля, других овощей, ну и также кормовых культур", - добавил Мишустин.
"Год пересборки". О чем рассказал глава правительства России