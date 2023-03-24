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Мишустин поручил следить за выделенными аграриям средствами - РИА Новости, 24.03.2023
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15:59 24.03.2023
https://ria.ru/20230324/mishustin-1860430859.html
Мишустин поручил следить за выделенными аграриям средствами
Мишустин поручил следить за выделенными аграриям средствами - РИА Новости, 24.03.2023
Мишустин поручил следить за выделенными аграриям средствами
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства поручил министерству сельского хозяйства РФ и регионам следить, чтобы выделенные на поддержку... РИА Новости, 24.03.2023
2023-03-24T15:59
2023-03-24T15:59
экономика
россия
михаил мишустин
дмитрий патрушев
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства поручил министерству сельского хозяйства РФ и регионам следить, чтобы выделенные на поддержку средства вовремя доходили до аграриев. "Прошу вас держать ситуацию на постоянном контроле. И что здесь очень важно, чтобы минсельхоз вместе с регионами следил за тем, чтобы деньги вовремя доходили до аграриев, сейчас это тоже очень важно. Вы все это знаете, поэтому надеюсь, что мы также эффективно поработаем и в этом году", - сказал Мишустин министру сельского хозяйства Дмитрию Патрушеву. Во время заседания Патрушев рассказал о ходе подготовки к полевым работам и мерах поддержки АПК. На господдержку аграриев в 2023 году направлено 107 млрд рублей. "Правительство продолжит помогать агропромышленному комплексу, сохранены все субсидии, необходимые для проведения полевых работ", - сказал Мишустин на заседании кабмина.Он отметил, что правительство понимает, как важно, чтобы сельхозпроизводители были обеспечены семенами, топливом, удобрением, техникой. "Тогда мы можем рассчитывать на увеличение посевов зерновых, картофеля, других овощей, ну и также кормовых культур", - добавил Мишустин.
https://ria.ru/20230323/sanktsii-1860215878.html
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экономика, россия, михаил мишустин, дмитрий патрушев
Экономика, Россия, Михаил Мишустин, Дмитрий Патрушев
Мишустин поручил следить за выделенными аграриям средствами

Мишустин поручил Минсельхозу следить за тем, чтобы средства вовремя доходили до аграриев

© Фото предоставлено пресс-службой главы и правительства КЧРСбор урожая
Сбор урожая
© Фото предоставлено пресс-службой главы и правительства КЧР
Сбор урожая. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства поручил министерству сельского хозяйства РФ и регионам следить, чтобы выделенные на поддержку средства вовремя доходили до аграриев.
"Прошу вас держать ситуацию на постоянном контроле. И что здесь очень важно, чтобы минсельхоз вместе с регионами следил за тем, чтобы деньги вовремя доходили до аграриев, сейчас это тоже очень важно. Вы все это знаете, поэтому надеюсь, что мы также эффективно поработаем и в этом году", - сказал Мишустин министру сельского хозяйства Дмитрию Патрушеву.
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Во время заседания Патрушев рассказал о ходе подготовки к полевым работам и мерах поддержки АПК. На господдержку аграриев в 2023 году направлено 107 млрд рублей.
"Правительство продолжит помогать агропромышленному комплексу, сохранены все субсидии, необходимые для проведения полевых работ", - сказал Мишустин на заседании кабмина.
Он отметил, что правительство понимает, как важно, чтобы сельхозпроизводители были обеспечены семенами, топливом, удобрением, техникой. "Тогда мы можем рассчитывать на увеличение посевов зерновых, картофеля, других овощей, ну и также кормовых культур", - добавил Мишустин.
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