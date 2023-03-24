https://ria.ru/20230324/mishustin-1860430859.html

Мишустин поручил следить за выделенными аграриям средствами

Мишустин поручил следить за выделенными аграриям средствами - РИА Новости, 24.03.2023

Мишустин поручил следить за выделенными аграриям средствами

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства поручил министерству сельского хозяйства РФ и регионам следить, чтобы выделенные на поддержку... РИА Новости, 24.03.2023

2023-03-24T15:59

2023-03-24T15:59

2023-03-24T15:59

экономика

россия

михаил мишустин

дмитрий патрушев

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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства поручил министерству сельского хозяйства РФ и регионам следить, чтобы выделенные на поддержку средства вовремя доходили до аграриев. "Прошу вас держать ситуацию на постоянном контроле. И что здесь очень важно, чтобы минсельхоз вместе с регионами следил за тем, чтобы деньги вовремя доходили до аграриев, сейчас это тоже очень важно. Вы все это знаете, поэтому надеюсь, что мы также эффективно поработаем и в этом году", - сказал Мишустин министру сельского хозяйства Дмитрию Патрушеву. Во время заседания Патрушев рассказал о ходе подготовки к полевым работам и мерах поддержки АПК. На господдержку аграриев в 2023 году направлено 107 млрд рублей. "Правительство продолжит помогать агропромышленному комплексу, сохранены все субсидии, необходимые для проведения полевых работ", - сказал Мишустин на заседании кабмина.Он отметил, что правительство понимает, как важно, чтобы сельхозпроизводители были обеспечены семенами, топливом, удобрением, техникой. "Тогда мы можем рассчитывать на увеличение посевов зерновых, картофеля, других овощей, ну и также кормовых культур", - добавил Мишустин.

https://ria.ru/20230323/sanktsii-1860215878.html

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Дарья Буймова

экономика, россия, михаил мишустин, дмитрий патрушев