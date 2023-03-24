https://ria.ru/20230324/mirzieeva-1860395921.html

Саида Мирзиеева рассказала в ООН об Аральском культурном саммите

Саида Мирзиеева рассказала в ООН об Аральском культурном саммите - РИА Новости, 24.03.2023

Саида Мирзиеева рассказала в ООН об Аральском культурном саммите

Проект создания Аральского культурного саммита (Aral Culture Summit), инициированный в Узбекистане, призван внести свой вклад в борьбу с экологической... РИА Новости, 24.03.2023

2023-03-24T14:43

2023-03-24T14:43

2023-03-24T15:06

экология

аральское море

узбекистан

саида мирзиеева

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МОСКВА, 24 мар – РИА Новости. Проект создания Аральского культурного саммита (Aral Culture Summit), инициированный в Узбекистане, призван внести свой вклад в борьбу с экологической катастрофой Аральского моря и в возрождение приаральского региона, сообщила глава сектора коммуникаций и информационной политики исполнительного аппарата администрации президента Узбекистана Саида Мирзиеева.Мирзиеева выступила на проходящей в Нью-Йорке Конференции ООН по водным ресурсам, сообщает Sputnik."Участие в данной конференции позволило нашей стране поделиться проблемами и достижениями в области управления водными ресурсами, ознакомиться с передовым опытом и практикой других стран. В своём выступлении я отметила важность культуры и творчества в борьбе с экологической катастрофой Аральского моря. В рамках работы в этом направлении я представила проект Фонда развития культуры и искусства Aral Culture Summit, включающий в себя масштабные образовательные и культурные программы", — сказала Мирзиеева.Проект Aral Culture Summit объединит национальное и международное сообщество ведущих ученых, архитекторов, художников и дизайнеров. В его рамках планируется организовать образовательные программы, программы обмена, стипендии и стажировки, цель которых — развитие профессиональных навыков у молодежи, которые помогут улучшить ситуацию в регионе.Кроме того, в рамках проекта организуют ферму-лабораторию биодизайна. Здесь будут изучать и разрабатывать технологии по снабжению региона водой, созданию новых видов культур, а также снижению засоленности почв."Кризис Аральского моря — страшное напоминание о последствиях пренебрежительного отношения человека к окружающей среде. Однако благодаря усилиям неравнодушных людей оно вновь становится символом надежды и обновления", — подчеркнула Мирзиеева.Мирзиеева также отметила возможности, созданные для женщин в Приаралье. "Вы знаете, что женщины уязвимы перед экологическими, экономическими или политическими потрясениями. Нехватка или отсутствие чистой питьевой воды является серьёзной проблемой для женщин и их домохозяйств", - сказала она.

https://ria.ru/20230216/sotrudnichestvo-1852517410.html

аральское море

узбекистан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

экология, аральское море, узбекистан, саида мирзиеева