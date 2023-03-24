Румынский сенатор попала в "Миротворец" за покушение на целостность Украины
Сенатора из Румынии Шошоакэ внесли в базу "Миротворца" за покушение на целостность Украины
© Фото : страница Дианы Йовановичи-Шошоакэ в соцсетиДиана Йовановичи-Шошоакэ
© Фото : страница Дианы Йовановичи-Шошоакэ в соцсети
Диана Йовановичи-Шошоакэ. Архивное фото
КИШИНЕВ, 24 мар - РИА Новости. Сенатор из Румынии Диана Шошоакэ попала в базу украинского ресурса "Миротворец" после регистрации проекта по аннексии части территории Украины, следует из данных сайта.
Ранее сообщалось, что сенатор Шошоакэ зарегистрировала в сенате Румынии законопроект, который предполагает разрыв соглашения о добрососедских отношениях с Украиной и аннексию части украинских территорий. В ответ на это МИД Украины сообщил, что инициирует введение санкций против Шошоакэ. Сама сенатор заявила, что получила смертельные угрозы от министерства иностранных дел Украины из-за своей инициативы.
"Румынский сенатор, подала законопроект, который предлагает присоединить к Румынии часть Южного региона Украины "для восстановления культурной идентичности румынского населения". Сотрудничает со спецслужбами России", - сообщается на сайте.
Сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых обнародует данные журналистов, ополченцев из ДНР и ЛНР и других граждан, называя их "изменниками родины". Весной 2016 года "Миротворец" опубликовал списки журналистов, в том числе иностранных, которые получали аккредитацию ДНР и ЛНР, с указанием их контактных данных, после чего в адрес некоторых из них поступали угрозы. Бывшая тогда представителем ОБСЕ по свободе СМИ Дунья Миятович назвала публикацию "тревожным шагом, который может еще больше поставить под угрозу безопасность журналистов". Действия владельцев сайта "Миротворец" критиковала и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, оценивая публикации как "прямой призыв к расправе над журналистами". В базу данных сайта "Миротворец" также внесены сведения о ряде российских деятелей культуры и других граждан разных стран.