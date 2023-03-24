https://ria.ru/20230324/minsk-1860364418.html

Суд в Минске приговорил музыкантов Litesound к ограничению свободы

Суд в Минске приговорил музыкантов Litesound к ограничению свободы - РИА Новости, 24.03.2023

Суд в Минске приговорил музыкантов Litesound к ограничению свободы

Суд Советского района Минска приговорил основателей группы Litesound, участвовавшей в "Евровидении", братьев Дмитрия и Владимира Карякиных к ограничению свободы РИА Новости, 24.03.2023

2023-03-24T13:48

2023-03-24T13:48

2023-03-24T13:48

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МИНСК, 24 мар – РИА Новости. Суд Советского района Минска приговорил основателей группы Litesound, участвовавшей в "Евровидении", братьев Дмитрия и Владимира Карякиных к ограничению свободы без направления в исправительное учреждение на срок 2,5 года и освободил из-под стражи под подписку о невыезде, сообщили РИА Новости в суде. В Минске в марте проходил суд над братьями Карякиными и их родителями. По данным белорусских правозащитников, семью Карякиных заключили под стражу осенью 2022 года из-за подозрений в участии в протестах оппозиции против итогов президентских выборов. "Приговором суда Крайко Ольга Владимировна (мать музыкантов – ред.), Карякин Юрий Дмитриевич, Карякин Дмитрий Юрьевич, Карякин Владимир Юрьевич признаны виновными в активном участии в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок и сопряженных с явным неповиновением законным требованиям представителей власти, повлекших нарушение работы транспорта и предприятия, при отсутствии признаков более тяжкого преступления, и… им назначено наказание в виде ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа на срок 2 года 6 месяцев каждому", - говорится в поступившем в агентство комментарии суда. При этом отец музыкантов Юрий Карякин также признан виновным в незаконных приобретении и хранении боеприпасов и приговорен по этому эпизоду к ограничению свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа на срок два года без штрафа. По совокупности преступлений окончательно ему назначено наказание в виде ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа на срок три года без штрафа. "Мера пресечения в виде заключения под стражу изменена на подписку о невыезде и надлежащем поведении, обвиняемые освобождены из-под стражи в зале суда. Приговор в законную силу не вступил (может быть обжалован участниками процесса – ред.)", - сообщили в суде. Группа Litesound основана братьями Дмитрием и Владимиром Карякиными в Минске в 2005 году. В 2012 году коллектив представлял Белоруссию на международном песенном конкурсе "Евровидение", но в финал не прошел. После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране прошли протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии в феврале 2021 года заявил, что проявления протестов практически сошли на нет. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт.

https://ria.ru/20230324/moshennichestvo-1860179222.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Анастасия Захтаренко

новости шоу-бизнеса, минск, белоруссия, александр лукашенко