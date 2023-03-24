Рейтинг@Mail.ru
ФСВТС прокомментировала заявление Братиславы о передаче Украине МиГ-29 - РИА Новости, 24.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:48 24.03.2023 (обновлено: 18:59 24.03.2023)
https://ria.ru/20230324/mig-1860489498.html
ФСВТС прокомментировала заявление Братиславы о передаче Украине МиГ-29
ФСВТС прокомментировала заявление Братиславы о передаче Украине МиГ-29 - РИА Новости, 24.03.2023
ФСВТС прокомментировала заявление Братиславы о передаче Украине МиГ-29
Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) РФ назвала заявление минобороны Словакии о передаче Украине первой партии из четырех... РИА Новости, 24.03.2023
2023-03-24T18:48
2023-03-24T18:59
словакия
россия
федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (фсвтс россии)
миг-29
специальная военная операция на украине
безопасность
украина
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0f/1857944453_0:156:2888:1781_1920x0_80_0_0_777652ed5a8732284c2bd96b3d37e256.jpg
МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) РФ назвала заявление минобороны Словакии о передаче Украине первой партии из четырех истребителей МиГ-29 недружественным актом против России и очередным грубым нарушением Братиславой своих обязательств по реэкспорту военной техники производства РФ."В средствах массовой информации опубликовано заявление министра обороны Словацкой Республики Ярослава Надя о передаче Киеву первой партии из четырех истребителей МиГ-29", - говорится в сообщении ФСВТС.В российско-словацком межправсоглашении о военно-техническом сотрудничестве зафиксировано, что каждая из сторон не будет без письменного согласия другой стороны "продавать или передавать третьим странам вооружение и военную технику, техническую документацию на их производство, информацию и материалы, полученные или приобретенные в результате двустороннего военно-технического сотрудничества", напоминает ФСВТС."Таким образом, речь идет об очередном грубом нарушении словацкой стороной своих международных обязательств по реэкспорту вооружения и военной техники российского производства", - заявила ФСВТС."Расцениваем эти действия Словакии как недружественный акт против Российской Федерации, направленный на разрушение двусторонних отношений", - добавила служба.
https://ria.ru/20230322/slovakiya-1859692960.html
https://ria.ru/20230318/krym-1858755184.html
словакия
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0f/1857944453_143:0:2692:1912_1920x0_80_0_0_307c73eccde4026678657df8cc58b4bb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
словакия, россия, федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (фсвтс россии), миг-29, безопасность, украина, ситуация в днр и лнр
Словакия, Россия, Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС России), МиГ-29, Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Украина, Ситуация в ДНР и ЛНР
ФСВТС прокомментировала заявление Братиславы о передаче Украине МиГ-29

ФСВТС назвала заявление Братиславы о передаче Украине МиГ-29 недружественным актом

© Public Domain / TSGT. BRAD FALLINИстребитель МиГ-29А армии Словакии
Истребитель МиГ-29А армии Словакии
© Public Domain / TSGT. BRAD FALLIN
Истребитель МиГ-29А армии Словакии. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) РФ назвала заявление минобороны Словакии о передаче Украине первой партии из четырех истребителей МиГ-29 недружественным актом против России и очередным грубым нарушением Братиславой своих обязательств по реэкспорту военной техники производства РФ.
"В средствах массовой информации опубликовано заявление министра обороны Словацкой Республики Ярослава Надя о передаче Киеву первой партии из четырех истребителей МиГ-29", - говорится в сообщении ФСВТС.
Ударный вертолет Bell AH-1Z Viper - РИА Новости, 1920, 22.03.2023
США предложили Словакии ударные вертолеты вместо передаваемых Украине МиГов
22 марта, 10:14
В российско-словацком межправсоглашении о военно-техническом сотрудничестве зафиксировано, что каждая из сторон не будет без письменного согласия другой стороны "продавать или передавать третьим странам вооружение и военную технику, техническую документацию на их производство, информацию и материалы, полученные или приобретенные в результате двустороннего военно-технического сотрудничества", напоминает ФСВТС.
"Таким образом, речь идет об очередном грубом нарушении словацкой стороной своих международных обязательств по реэкспорту вооружения и военной техники российского производства", - заявила ФСВТС.
"Расцениваем эти действия Словакии как недружественный акт против Российской Федерации, направленный на разрушение двусторонних отношений", - добавила служба.
Вид на Ялту - РИА Новости, 1920, 18.03.2023
Словацкий политик рассказал о планах США на Крым
18 марта, 08:50
 
Специальная военная операция на УкраинеСловакияРоссияФедеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС России)МиГ-29БезопасностьУкраинаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала