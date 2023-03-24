https://ria.ru/20230324/mig-1860489498.html

ФСВТС прокомментировала заявление Братиславы о передаче Украине МиГ-29

ФСВТС прокомментировала заявление Братиславы о передаче Украине МиГ-29 - РИА Новости, 24.03.2023

ФСВТС прокомментировала заявление Братиславы о передаче Украине МиГ-29

Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) РФ назвала заявление минобороны Словакии о передаче Украине первой партии из четырех... РИА Новости, 24.03.2023

2023-03-24T18:48

2023-03-24T18:48

2023-03-24T18:59

словакия

россия

федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (фсвтс россии)

миг-29

специальная военная операция на украине

безопасность

украина

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) РФ назвала заявление минобороны Словакии о передаче Украине первой партии из четырех истребителей МиГ-29 недружественным актом против России и очередным грубым нарушением Братиславой своих обязательств по реэкспорту военной техники производства РФ."В средствах массовой информации опубликовано заявление министра обороны Словацкой Республики Ярослава Надя о передаче Киеву первой партии из четырех истребителей МиГ-29", - говорится в сообщении ФСВТС.В российско-словацком межправсоглашении о военно-техническом сотрудничестве зафиксировано, что каждая из сторон не будет без письменного согласия другой стороны "продавать или передавать третьим странам вооружение и военную технику, техническую документацию на их производство, информацию и материалы, полученные или приобретенные в результате двустороннего военно-технического сотрудничества", напоминает ФСВТС."Таким образом, речь идет об очередном грубом нарушении словацкой стороной своих международных обязательств по реэкспорту вооружения и военной техники российского производства", - заявила ФСВТС."Расцениваем эти действия Словакии как недружественный акт против Российской Федерации, направленный на разрушение двусторонних отношений", - добавила служба.

https://ria.ru/20230322/slovakiya-1859692960.html

https://ria.ru/20230318/krym-1858755184.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

словакия, россия, федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (фсвтс россии), миг-29, безопасность, украина, ситуация в днр и лнр