https://ria.ru/20230324/mig-1860489498.html
ФСВТС прокомментировала заявление Братиславы о передаче Украине МиГ-29
ФСВТС прокомментировала заявление Братиславы о передаче Украине МиГ-29 - РИА Новости, 24.03.2023
ФСВТС прокомментировала заявление Братиславы о передаче Украине МиГ-29
Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) РФ назвала заявление минобороны Словакии о передаче Украине первой партии из четырех... РИА Новости, 24.03.2023
2023-03-24T18:48
2023-03-24T18:48
2023-03-24T18:59
словакия
россия
федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (фсвтс россии)
миг-29
специальная военная операция на украине
безопасность
украина
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) РФ назвала заявление минобороны Словакии о передаче Украине первой партии из четырех истребителей МиГ-29 недружественным актом против России и очередным грубым нарушением Братиславой своих обязательств по реэкспорту военной техники производства РФ."В средствах массовой информации опубликовано заявление министра обороны Словацкой Республики Ярослава Надя о передаче Киеву первой партии из четырех истребителей МиГ-29", - говорится в сообщении ФСВТС.В российско-словацком межправсоглашении о военно-техническом сотрудничестве зафиксировано, что каждая из сторон не будет без письменного согласия другой стороны "продавать или передавать третьим странам вооружение и военную технику, техническую документацию на их производство, информацию и материалы, полученные или приобретенные в результате двустороннего военно-технического сотрудничества", напоминает ФСВТС."Таким образом, речь идет об очередном грубом нарушении словацкой стороной своих международных обязательств по реэкспорту вооружения и военной техники российского производства", - заявила ФСВТС."Расцениваем эти действия Словакии как недружественный акт против Российской Федерации, направленный на разрушение двусторонних отношений", - добавила служба.
https://ria.ru/20230322/slovakiya-1859692960.html
https://ria.ru/20230318/krym-1858755184.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
словакия, россия, федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (фсвтс россии), миг-29, безопасность, украина, ситуация в днр и лнр
Словакия, Россия, Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС России), МиГ-29, Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Украина, Ситуация в ДНР и ЛНР
ФСВТС прокомментировала заявление Братиславы о передаче Украине МиГ-29
ФСВТС назвала заявление Братиславы о передаче Украине МиГ-29 недружественным актом
МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) РФ назвала заявление минобороны Словакии о передаче Украине первой партии из четырех истребителей МиГ-29 недружественным актом против России и очередным грубым нарушением Братиславой своих обязательств по реэкспорту военной техники производства РФ.
"В средствах массовой информации опубликовано заявление министра обороны Словацкой Республики Ярослава Надя о передаче Киеву
первой партии из четырех истребителей МиГ-29", - говорится в сообщении ФСВТС.
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В российско-словацком межправсоглашении о военно-техническом сотрудничестве зафиксировано, что каждая из сторон не будет без письменного согласия другой стороны "продавать или передавать третьим странам вооружение и военную технику, техническую документацию на их производство, информацию и материалы, полученные или приобретенные в результате двустороннего военно-технического сотрудничества", напоминает ФСВТС.
"Таким образом, речь идет об очередном грубом нарушении словацкой стороной своих международных обязательств по реэкспорту вооружения и военной техники российского производства", - заявила ФСВТС.
"Расцениваем эти действия Словакии как недружественный акт против Российской Федерации, направленный на разрушение двусторонних отношений", - добавила служба.
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