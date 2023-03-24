Активисты МГЕР и "Волонтерской Роты" провели акции у посольств Сербии и США
Активисты МГЕР провели акции у посольств Сербии и США в годовщину бомбардировок Югославии
© Фото : Официальный канал Молодой Гвардии/TelegramАкция "Молодой Гвардии Единой России" и "Волонтерской Роты" в Москве
Акция "Молодой Гвардии Единой России" и "Волонтерской Роты" в Москве
МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Активисты "Молодой Гвардии Единой России" и "Волонтерской Роты" провели масштабные акции у посольств Сербии и США в Москве, приуроченные к годовщине начала бомбардировок Югославии странами НАТО, участие в акциях приняли 1000 человек, сообщили в пресс-службе МГЕР.
"Активисты "Молодой Гвардии Единой России" и "Волонтерской Роты" провели масштабные акции у Посольств Сербии и США в Москве, приуроченные к годовщине начала бомбардировок Югославии странами НАТО. Участие в мероприятии приняли 1000 активистов", - сказано в сообщении.
Отмечается, что активисты пришли к посольствам с плакатами в руках, а также скандировали лозунги: у посольства США – "США сеет смерть!", "США - угроза миру!", "Правду и память не отменить!", у посольства Сербии – "Русские и сербы - братья навек!".
"Военные преступления стран НАТО покрываются самими странами-участниками. Операция "Союзническая сила" проходила без санкции Совета Безопасности ООН. Это грубое нарушение международного права и настоящий акт агрессии против суверенной страны. А теперь эти страны переворачивают факты в удобную им сторону и признают Россию страной-спонсором терроризма, чтобы обелить себя", - приводят в пресс-службе слова руководителя МГЕР Москвы Александра Лебедева.
В Сербии 24 марта - годовщина бомбардировок НАТО, которые привели к гибели свыше 2,5 тысячи человек, включая 87 детей, и ущербу на 100 миллиардов долларов, а последствия применения обедненного урана - рост онкологических заболеваний регистрируются медиками. В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из Освободительной армии Косово, армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Союзной Республики Югославия (СРЮ) (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО. Военная операция была предпринята без одобрения Совета Безопасности ООН и на основе утверждения западных стран, что власти СРЮ проводили этнические чистки в косовской автономии и спровоцировали там гуманитарную катастрофу. Авиаудары Североатлантического альянса продолжались c 24 м