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Копии схемы метро с подписью Путина начали размещать в московской подземке - РИА Новости, 24.03.2023
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11:57 24.03.2023
https://ria.ru/20230324/metro-1860325248.html
Копии схемы метро с подписью Путина начали размещать в московской подземке
Копии схемы метро с подписью Путина начали размещать в московской подземке - РИА Новости, 24.03.2023
Копии схемы метро с подписью Путина начали размещать в московской подземке
Копии схемы метрополитена с подписью президента России Владимира Путина начали размещать в метро Москвы, таких карт будет более 1200, сообщил заммэра столицы по РИА Новости, 24.03.2023
2023-03-24T11:57
2023-03-24T11:57
общество
москва
россия
владимир путин
максим ликсутов
московский метрополитен
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Копии схемы метрополитена с подписью президента России Владимира Путина начали размещать в метро Москвы, таких карт будет более 1200, сообщил заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов. "В честь исторического для Москвы события - запуска БКЛ - президент России Владимир Путин подписал уникальную схему метро. Более 1200 её копий разместят на станциях и в вагонах поездов. На карте города отметили все существующие линии и станции, а также те, которые откроются в 2023 году", - сказал Ликсутов, чьи слова приводятся в Telegram-канале столичного департамента транспорта. В сообщении отметили, что в последний раз подобную географическую схему выпускали лишь в 1950-х годах, а затем перестали. "Пассажиры могут оценить весь масштаб развития транспортной системы Москвы и увидеть протяженность самой большой в мире кольцевой линии метро… Такими быстрыми темпами, как за последние 10 лет, метрополитен в столице никогда раньше не строился, - добавил Ликсутов.
https://ria.ru/20230301/bkl-1855099570.html
https://ria.ru/20230322/metro-1859711548.html
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общество, москва, россия, владимир путин, максим ликсутов , московский метрополитен
Общество, Москва, Россия, Владимир Путин, Максим Ликсутов , Московский метрополитен
Копии схемы метро с подписью Путина начали размещать в московской подземке

В московской подземке появится 1200 копий схем метро с подписью Путина

© Фото : Дептранс МосквыКопия схемы метрополитена с подписью президента России Владимира Путина в метро Москвы
Копия схемы метрополитена с подписью президента России Владимира Путина в метро Москвы - РИА Новости, 1920, 24.03.2023
© Фото : Дептранс Москвы
Копия схемы метрополитена с подписью президента России Владимира Путина в метро Москвы
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Копии схемы метрополитена с подписью президента России Владимира Путина начали размещать в метро Москвы, таких карт будет более 1200, сообщил заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
"В честь исторического для Москвы события - запуска БКЛ - президент России Владимир Путин подписал уникальную схему метро. Более 1200 её копий разместят на станциях и в вагонах поездов. На карте города отметили все существующие линии и станции, а также те, которые откроются в 2023 году", - сказал Ликсутов, чьи слова приводятся в Telegram-канале столичного департамента транспорта.
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В сообщении отметили, что в последний раз подобную географическую схему выпускали лишь в 1950-х годах, а затем перестали.
"Пассажиры могут оценить весь масштаб развития транспортной системы Москвы и увидеть протяженность самой большой в мире кольцевой линии метро… Такими быстрыми темпами, как за последние 10 лет, метрополитен в столице никогда раньше не строился, - добавил Ликсутов.
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ОбществоМоскваРоссияВладимир ПутинМаксим ЛиксутовМосковский метрополитен
 
 
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