https://ria.ru/20230324/mer-1860460643.html

Мэр города под Калугой подал в отставку из-за гибели ребенка на недострое

Мэр города под Калугой подал в отставку из-за гибели ребенка на недострое - РИА Новости, 24.03.2023

Мэр города под Калугой подал в отставку из-за гибели ребенка на недострое

Мэр города Кременки в Калужской области Сергей Гусев, осужденный условно за халатность после гибели ребенка на плохо огороженном недострое, заявил о том, что... РИА Новости, 24.03.2023

2023-03-24T17:11

2023-03-24T17:11

2023-03-24T17:11

происшествия

калужская область

калуга

россия

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ЯРОСЛАВЛЬ, 24 мар – РИА Новости. Мэр города Кременки в Калужской области Сергей Гусев, осужденный условно за халатность после гибели ребенка на плохо огороженном недострое, заявил о том, что покидает свой пост. В декабре прошлого года прокуратура Калужской области сообщила, что Гусев осужден на два года лишения свободы условно за халатность, повлекшую по неосторожности смерть ребенка. Дополнительное наказание: запрет занимать государственные должности на срок полтора года. Как установил суд, в собственности городского поселения есть недостроенный многоквартирный жилой дом, но из-за того, что власти не огородили его должным образом, туда пробрался 14-летний подросток, упал с третьего этажа и разбился насмерть. Мэр обжаловал судебное решение. Он поблагодарил жителей за "помощь и конструктивную критику" на протяжении двух с половиной лет его мэрства. "Свою вину я не признаю, и мной готовится кассационная жалоба в вышестоящий суд", - подчеркнул Гусев.

https://ria.ru/20230324/uchitel-1860456595.html

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калужская область

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происшествия, калужская область, калуга, россия