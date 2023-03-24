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Мэр города под Калугой подал в отставку из-за гибели ребенка на недострое
Мэр города под Калугой подал в отставку из-за гибели ребенка на недострое - РИА Новости, 24.03.2023
Мэр города под Калугой подал в отставку из-за гибели ребенка на недострое
Мэр города Кременки в Калужской области Сергей Гусев, осужденный условно за халатность после гибели ребенка на плохо огороженном недострое, заявил о том, что... РИА Новости, 24.03.2023
2023-03-24T17:11
2023-03-24T17:11
2023-03-24T17:11
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ЯРОСЛАВЛЬ, 24 мар – РИА Новости. Мэр города Кременки в Калужской области Сергей Гусев, осужденный условно за халатность после гибели ребенка на плохо огороженном недострое, заявил о том, что покидает свой пост. В декабре прошлого года прокуратура Калужской области сообщила, что Гусев осужден на два года лишения свободы условно за халатность, повлекшую по неосторожности смерть ребенка. Дополнительное наказание: запрет занимать государственные должности на срок полтора года. Как установил суд, в собственности городского поселения есть недостроенный многоквартирный жилой дом, но из-за того, что власти не огородили его должным образом, туда пробрался 14-летний подросток, упал с третьего этажа и разбился насмерть. Мэр обжаловал судебное решение. Он поблагодарил жителей за "помощь и конструктивную критику" на протяжении двух с половиной лет его мэрства. "Свою вину я не признаю, и мной готовится кассационная жалоба в вышестоящий суд", - подчеркнул Гусев.
https://ria.ru/20230324/uchitel-1860456595.html
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происшествия, калужская область, калуга, россия
Происшествия, Калужская область, Калуга, Россия
Мэр города под Калугой подал в отставку из-за гибели ребенка на недострое
Мэр калужского города Кременки Гусев подал в отставку после гибели ребенка на недострое
ЯРОСЛАВЛЬ, 24 мар – РИА Новости.
Мэр города Кременки в Калужской области Сергей Гусев, осужденный условно за халатность после гибели ребенка на плохо огороженном недострое, заявил
о том, что покидает свой пост.
В декабре прошлого года прокуратура Калужской области сообщила, что Гусев осужден на два года лишения свободы условно за халатность, повлекшую по неосторожности смерть ребенка. Дополнительное наказание: запрет занимать государственные должности на срок полтора года.
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Как установил суд, в собственности городского поселения есть недостроенный многоквартирный жилой дом, но из-за того, что власти не огородили его должным образом, туда пробрался 14-летний подросток, упал с третьего этажа и разбился насмерть. Мэр обжаловал судебное решение.
«
"Вчера Калужский областной суд оставил приговор Жуковского районного суда по факту гибели ребенка на недострое в силе. По решению суда я не могу занимать руководящую должность в течение одного года и шести месяцев, и в ближайшее время я покину пост главы администрации", - написал Гусев на своей странице во "ВКонтакте" в пятницу.
Он поблагодарил жителей за "помощь и конструктивную критику" на протяжении двух с половиной лет его мэрства.
"Свою вину я не признаю, и мной готовится кассационная жалоба в вышестоящий суд", - подчеркнул Гусев.
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