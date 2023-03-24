https://ria.ru/20230324/medvedev-1860329295.html
Медведев оценил перспективы ядерного конфликта
Медведев оценил перспективы ядерного конфликта - РИА Новости, 24.03.2023
Медведев оценил перспективы ядерного конфликта
Каждый день поставок иностранного оружия на Украину приближает ядерный апокалипсис - это не означает, что он состоится, но всадники Апокалипсиса уже в пути,... РИА Новости, 24.03.2023
2023-03-24T12:09
2023-03-24T12:09
2023-03-24T12:09
украина
дмитрий медведев
безопасность
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Каждый день поставок иностранного оружия на Украину приближает ядерный апокалипсис - это не означает, что он состоится, но всадники Апокалипсиса уже в пути, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в интервью ведущим российским СМИ, в том числе РИА Новости. "Каждый день поставок иностранного оружия на Украину в конечном счёте приближает этот самый ядерный апокалипсис. Это не означает, что он состоится, и я уже об этом говорил. Но всадники Апокалипсиса уже в пути и продолжают своё движение, можете не сомневаться", - сказал Медведев.
https://ria.ru/20230322/medvedev-1859910945.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, дмитрий медведев, безопасность
Украина, Дмитрий Медведев, Безопасность
Медведев оценил перспективы ядерного конфликта
Медведев о перспективах ядерного конфликта: "Всадники Апокалипсиса уже в пути"