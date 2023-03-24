https://ria.ru/20230324/medvedev-1860329295.html

Медведев оценил перспективы ядерного конфликта

Медведев оценил перспективы ядерного конфликта - РИА Новости, 24.03.2023

Медведев оценил перспективы ядерного конфликта

Каждый день поставок иностранного оружия на Украину приближает ядерный апокалипсис - это не означает, что он состоится, но всадники Апокалипсиса уже в пути,... РИА Новости, 24.03.2023

2023-03-24T12:09

2023-03-24T12:09

2023-03-24T12:09

украина

дмитрий медведев

безопасность

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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Каждый день поставок иностранного оружия на Украину приближает ядерный апокалипсис - это не означает, что он состоится, но всадники Апокалипсиса уже в пути, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в интервью ведущим российским СМИ, в том числе РИА Новости. "Каждый день поставок иностранного оружия на Украину в конечном счёте приближает этот самый ядерный апокалипсис. Это не означает, что он состоится, и я уже об этом говорил. Но всадники Апокалипсиса уже в пути и продолжают своё движение, можете не сомневаться", - сказал Медведев.

https://ria.ru/20230322/medvedev-1859910945.html

украина

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Дарья Буймова

украина, дмитрий медведев, безопасность