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Медведев не читает систематически каналы в Telegram - РИА Новости, 24.03.2023
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10:20 24.03.2023 (обновлено: 10:27 24.03.2023)
https://ria.ru/20230324/medvedev-1860290323.html
Медведев не читает систематически каналы в Telegram
Медведев не читает систематически каналы в Telegram - РИА Новости, 24.03.2023
Медведев не читает систематически каналы в Telegram
Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев рассказал, что систематически никого не читает в Telegram, но интересуется тем, что пишут военкоры, по словам... РИА Новости, 24.03.2023
2023-03-24T10:20
2023-03-24T10:27
общество
дмитрий медведев
telegram
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев рассказал, что систематически никого не читает в Telegram, но интересуется тем, что пишут военкоры, по словам российского политика, "там суровая правда жизни". "Я систематически никого не читаю и ни на кого не подписан. То есть я просматриваю "поляну", такое бывает, или что-то там присылают. Безусловно, интересуюсь тем, что происходит, что называется, "за ленточкой", то, что военные корреспонденты пишут, потому что там очень часто суровая правда жизни, которую не получишь из других источников", - сказал Медведев в большом интервью ведущим российским СМИ, в том числе РИА Новости. Он также объяснил, что не подписан на анонимные каналы не потому, что считает это неправильным, а потому, что у него нет времени.
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общество, дмитрий медведев, telegram
Общество, Дмитрий Медведев, Telegram
Медведев не читает систематически каналы в Telegram

Медведев не читает систематически каналы в Telegram, но интересуется постами военкоров

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанк Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев во время интервью российским СМИ
 Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев во время интервью российским СМИ - РИА Новости, 1920, 24.03.2023
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в медиабанк
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев во время интервью российским СМИ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев рассказал, что систематически никого не читает в Telegram, но интересуется тем, что пишут военкоры, по словам российского политика, "там суровая правда жизни".
"Я систематически никого не читаю и ни на кого не подписан. То есть я просматриваю "поляну", такое бывает, или что-то там присылают. Безусловно, интересуюсь тем, что происходит, что называется, "за ленточкой", то, что военные корреспонденты пишут, потому что там очень часто суровая правда жизни, которую не получишь из других источников", - сказал Медведев в большом интервью ведущим российским СМИ, в том числе РИА Новости.
Он также объяснил, что не подписан на анонимные каналы не потому, что считает это неправильным, а потому, что у него нет времени.
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 24.03.2023
Медведев объяснил, почему пишет в Twitter
Вчера, 10:10
 
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