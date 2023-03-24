https://ria.ru/20230324/medvedev-1860290323.html

Медведев не читает систематически каналы в Telegram

Медведев не читает систематически каналы в Telegram - РИА Новости, 24.03.2023

Медведев не читает систематически каналы в Telegram

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев рассказал, что систематически никого не читает в Telegram, но интересуется тем, что пишут военкоры, по словам... РИА Новости, 24.03.2023

2023-03-24T10:20

2023-03-24T10:20

2023-03-24T10:27

общество

дмитрий медведев

telegram

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/17/1860029597_0:385:2957:2048_1920x0_80_0_0_caf4f6001765d220e4b73acb3626a308.jpg

МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев рассказал, что систематически никого не читает в Telegram, но интересуется тем, что пишут военкоры, по словам российского политика, "там суровая правда жизни". "Я систематически никого не читаю и ни на кого не подписан. То есть я просматриваю "поляну", такое бывает, или что-то там присылают. Безусловно, интересуюсь тем, что происходит, что называется, "за ленточкой", то, что военные корреспонденты пишут, потому что там очень часто суровая правда жизни, которую не получишь из других источников", - сказал Медведев в большом интервью ведущим российским СМИ, в том числе РИА Новости. Он также объяснил, что не подписан на анонимные каналы не потому, что считает это неправильным, а потому, что у него нет времени.

https://ria.ru/20230324/twitter-1860286840.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, дмитрий медведев, telegram