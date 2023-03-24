https://ria.ru/20230324/medvedev-1860290323.html
Медведев не читает систематически каналы в Telegram
Медведев не читает систематически каналы в Telegram - РИА Новости, 24.03.2023
Медведев не читает систематически каналы в Telegram
Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев рассказал, что систематически никого не читает в Telegram, но интересуется тем, что пишут военкоры, по словам... РИА Новости, 24.03.2023
2023-03-24T10:20
2023-03-24T10:20
2023-03-24T10:27
общество
дмитрий медведев
telegram
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев рассказал, что систематически никого не читает в Telegram, но интересуется тем, что пишут военкоры, по словам российского политика, "там суровая правда жизни". "Я систематически никого не читаю и ни на кого не подписан. То есть я просматриваю "поляну", такое бывает, или что-то там присылают. Безусловно, интересуюсь тем, что происходит, что называется, "за ленточкой", то, что военные корреспонденты пишут, потому что там очень часто суровая правда жизни, которую не получишь из других источников", - сказал Медведев в большом интервью ведущим российским СМИ, в том числе РИА Новости. Он также объяснил, что не подписан на анонимные каналы не потому, что считает это неправильным, а потому, что у него нет времени.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, дмитрий медведев, telegram
Общество, Дмитрий Медведев, Telegram
Медведев не читает систематически каналы в Telegram
Медведев не читает систематически каналы в Telegram, но интересуется постами военкоров
МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев рассказал, что систематически никого не читает в Telegram, но интересуется тем, что пишут военкоры, по словам российского политика, "там суровая правда жизни".
"Я систематически никого не читаю и ни на кого не подписан. То есть я просматриваю "поляну", такое бывает, или что-то там присылают. Безусловно, интересуюсь тем, что происходит, что называется, "за ленточкой", то, что военные корреспонденты пишут, потому что там очень часто суровая правда жизни, которую не получишь из других источников", - сказал Медведев в большом интервью ведущим российским СМИ, в том числе РИА Новости.
Он также объяснил, что не подписан на анонимные каналы не потому, что считает это неправильным, а потому, что у него нет времени.
Медведев объяснил, почему пишет в Twitter