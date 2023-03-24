https://ria.ru/20230324/medvedev-1860289512.html
Медведев прокомментировал деятельность известных людей против России
Медведев прокомментировал деятельность известных людей против России - РИА Новости, 24.03.2023
Медведев прокомментировал деятельность известных людей против России
Критику специальной военной операции нельзя принять даже от заслуженных людей, если это активная деятельность, направленная против страны, вооруженных сил и... РИА Новости, 24.03.2023
2023-03-24T10:17
2023-03-24T10:17
2023-03-24T10:17
россия
дмитрий медведев
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/17/1860029550_0:323:2992:2006_1920x0_80_0_0_a74c538d724323aa0182ab992c3426db.jpg
МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Критику специальной военной операции нельзя принять даже от заслуженных людей, если это активная деятельность, направленная против страны, вооруженных сил и российских военных, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в большом интервью ведущим российским СМИ, в том числе РИА Новости. Во время интервью Медведеву был задан вопрос о том, вычеркнул ли он из своего музыкального плейлиста песни тех российских исполнителей, которые раскритиковали спецоперацию. "Делать мне больше нечего, как чистить свой плейлист", - ответил Медведев. "Если говорить о музыке, то в конце концов музыка на то и музыка, чтобы создавать определённые эмоции и настроение. Невозможно не учитывать гражданскую позицию того или иного музыканта, и если это просто его набор эмоций, ну и бог с ним. А если это активная деятельность, направленная против страны, деятельность по дискредитации вооружённых сил, тех ребят, которые с автоматом в руках стоят в окопе, то это принять нельзя ни от кого, даже от очень заслуженных людей, неважно, в музыке, в кинематографии, в театральном искусстве – где угодно", - подчеркнул российский политик.
https://ria.ru/20230324/kritika-1860286279.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/17/1860029550_37:0:2768:2048_1920x0_80_0_0_098d037a67d877d6ef3d89e6d01bf84e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, дмитрий медведев, общество
Россия, Дмитрий Медведев, Общество
Медведев прокомментировал деятельность известных людей против России
Медведев: активную деятельность против страны нельзя принять даже от заслуженных людей
МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Критику специальной военной операции нельзя принять даже от заслуженных людей, если это активная деятельность, направленная против страны, вооруженных сил и российских военных, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в большом интервью ведущим российским СМИ, в том числе РИА Новости.
Во время интервью Медведеву был задан вопрос о том, вычеркнул ли он из своего музыкального плейлиста песни тех российских исполнителей, которые раскритиковали спецоперацию. "Делать мне больше нечего, как чистить свой плейлист", - ответил Медведев.
"Если говорить о музыке, то в конце концов музыка на то и музыка, чтобы создавать определённые эмоции и настроение. Невозможно не учитывать гражданскую позицию того или иного музыканта, и если это просто его набор эмоций, ну и бог с ним. А если это активная деятельность, направленная против страны, деятельность по дискредитации вооружённых сил, тех ребят, которые с автоматом в руках стоят в окопе, то это принять нельзя ни от кого, даже от очень заслуженных людей, неважно, в музыке, в кинематографии, в театральном искусстве – где угодно", - подчеркнул российский политик.
Медведев рассказал, кого можно критиковать, а кого нельзя