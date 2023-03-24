https://ria.ru/20230324/medvedev-1860289512.html

Медведев прокомментировал деятельность известных людей против России

Медведев прокомментировал деятельность известных людей против России - РИА Новости, 24.03.2023

Медведев прокомментировал деятельность известных людей против России

Критику специальной военной операции нельзя принять даже от заслуженных людей, если это активная деятельность, направленная против страны, вооруженных сил и... РИА Новости, 24.03.2023

2023-03-24T10:17

2023-03-24T10:17

2023-03-24T10:17

россия

дмитрий медведев

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/17/1860029550_0:323:2992:2006_1920x0_80_0_0_a74c538d724323aa0182ab992c3426db.jpg

МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Критику специальной военной операции нельзя принять даже от заслуженных людей, если это активная деятельность, направленная против страны, вооруженных сил и российских военных, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в большом интервью ведущим российским СМИ, в том числе РИА Новости. Во время интервью Медведеву был задан вопрос о том, вычеркнул ли он из своего музыкального плейлиста песни тех российских исполнителей, которые раскритиковали спецоперацию. "Делать мне больше нечего, как чистить свой плейлист", - ответил Медведев. "Если говорить о музыке, то в конце концов музыка на то и музыка, чтобы создавать определённые эмоции и настроение. Невозможно не учитывать гражданскую позицию того или иного музыканта, и если это просто его набор эмоций, ну и бог с ним. А если это активная деятельность, направленная против страны, деятельность по дискредитации вооружённых сил, тех ребят, которые с автоматом в руках стоят в окопе, то это принять нельзя ни от кого, даже от очень заслуженных людей, неважно, в музыке, в кинематографии, в театральном искусстве – где угодно", - подчеркнул российский политик.

https://ria.ru/20230324/kritika-1860286279.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, дмитрий медведев, общество