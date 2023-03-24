https://ria.ru/20230324/medvedev-1860264651.html

Медведев назвал некорректными утверждения о первой и второй армиях мира

Медведев назвал некорректными утверждения о первой и второй армиях мира - РИА Новости, 24.03.2023

Медведев назвал некорректными утверждения о первой и второй армиях мира

Победителя в войне российской и американской армий не будет, поэтому говорить, что одна из них сильнее другой — некорректно, заявил зампред Совбеза Дмитрий... РИА Новости, 24.03.2023

2023-03-24T08:43

2023-03-24T08:43

2023-03-24T10:17

америка

россия

дмитрий медведев

безопасность

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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Победителя в войне российской и американской армий не будет, поэтому говорить, что одна из них сильнее другой — некорректно, заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев в интервью российским СМИ, в том числе РИА Новости."Говорить о том, что американская армия – первая, наша – вторая, – некорректно по одной простой причине. Если эти армии начнут войну, как мы будем определять победителя? Совершенно очевидно, что в этом случае победителя не будет", — сказал он.Экс-президент отметил, что сопоставить армии можно только в процессе реального конфликта.Если же такой произойдет, будет неважно, сколько ракет будет сбито над США или Россией — часть из них нанесут гарантированное поражение противнику, и последствия будут чудовищные, добавил Медведев.

https://ria.ru/20230324/armiya-1860262138.html

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америка

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Медведев: "В случае войны победителя определить не получится" Некорректно говорить, что американская армия - сильнейшая, а российская на втором месте, считает Медведев. Потому что в случае войны между ними победителя определить не получится. 2023-03-24T08:43 true PT2M29S

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Дарья Буймова

америка, россия, дмитрий медведев, безопасность