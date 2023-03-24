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Медведев назвал некорректными утверждения о первой и второй армиях мира - РИА Новости, 24.03.2023
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08:43 24.03.2023 (обновлено: 10:17 24.03.2023)
https://ria.ru/20230324/medvedev-1860264651.html
Медведев назвал некорректными утверждения о первой и второй армиях мира
Медведев назвал некорректными утверждения о первой и второй армиях мира - РИА Новости, 24.03.2023
Медведев назвал некорректными утверждения о первой и второй армиях мира
Победителя в войне российской и американской армий не будет, поэтому говорить, что одна из них сильнее другой — некорректно, заявил зампред Совбеза Дмитрий... РИА Новости, 24.03.2023
2023-03-24T08:43
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америка
россия
дмитрий медведев
безопасность
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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Победителя в войне российской и американской армий не будет, поэтому говорить, что одна из них сильнее другой — некорректно, заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев в интервью российским СМИ, в том числе РИА Новости."Говорить о том, что американская армия – первая, наша – вторая, – некорректно по одной простой причине. Если эти армии начнут войну, как мы будем определять победителя? Совершенно очевидно, что в этом случае победителя не будет", — сказал он.Экс-президент отметил, что сопоставить армии можно только в процессе реального конфликта.Если же такой произойдет, будет неважно, сколько ракет будет сбито над США или Россией — часть из них нанесут гарантированное поражение противнику, и последствия будут чудовищные, добавил Медведев.
https://ria.ru/20230324/armiya-1860262138.html
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Медведев: "В случае войны победителя определить не получится"
Некорректно говорить, что американская армия - сильнейшая, а российская на втором месте, считает Медведев. Потому что в случае войны между ними победителя определить не получится.
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америка, россия, дмитрий медведев, безопасность
Америка, Россия, Дмитрий Медведев, Безопасность
Медведев назвал некорректными утверждения о первой и второй армиях мира

Зампред Совбеза Медведев заявил, что при столкновении России и США победителей не будет

Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Победителя в войне российской и американской армий не будет, поэтому говорить, что одна из них сильнее другой — некорректно, заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев в интервью российским СМИ, в том числе РИА Новости.
"Говорить о том, что американская армия – первая, наша – вторая, – некорректно по одной простой причине. Если эти армии начнут войну, как мы будем определять победителя? Совершенно очевидно, что в этом случае победителя не будет", — сказал он.
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев во время интервью российским СМИ - РИА Новости, 1920, 24.03.2023
Сильной является та армия, которая воюет, заявил Медведев
Вчера, 08:18
Экс-президент отметил, что сопоставить армии можно только в процессе реального конфликта.
Если же такой произойдет, будет неважно, сколько ракет будет сбито над США или Россией — часть из них нанесут гарантированное поражение противнику, и последствия будут чудовищные, добавил Медведев.
Американская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS - РИА Новости, 1920, 23.03.2023
Медведев заявил, что у России есть оружие не хуже HIMARS
23 марта, 10:16
 
АмерикаРоссияДмитрий МедведевБезопасность
 
 
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