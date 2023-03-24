https://ria.ru/20230324/medvedev-1860261348.html

Западный мир ненавидит всех россиян, заявил Медведев

Западный мир ненавидит всех россиян, заявил Медведев - РИА Новости, 24.03.2023

Западный мир ненавидит всех россиян, заявил Медведев

Западный мир ненавидит не отдельных руководителей в России, а всех россиян, и борется с гражданами страны, считает зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. РИА Новости, 24.03.2023

2023-03-24T08:13

2023-03-24T08:13

2023-03-24T08:13

дмитрий медведев

в мире

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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Западный мир ненавидит не отдельных руководителей в России, а всех россиян, и борется с гражданами страны, считает зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. "Просто удивляюсь, насколько циничными нужно быть людьми. Вот они говорят: "Мы наказываем российское руководство. Президента, всех остальных – под санкции". Понятно, ради Бога. Но на самом деле кого они этими санкциями хотят наказать? Граждан нашей страны, которые прямого участия к политике не имеют, могут иметь даже разное отношение к тому, что происходит. Но им говорят: "Так, значит, вы будете все покупать дороже, у вас будут заблокированы карточки, у вас исчезнет возможность куда-то ездить и так далее", - сказал Медведев в интервью ведущим российским СМИ, в том числе РИА Новости. "Поэтому совершенно очевидно, что западный мир борется с гражданами нашей страны, западный мир ненавидит граждан нашей страны, это каждый должен понимать. Не отдельных руководителей страны – это ради Бога, – а они нас ненавидят всех, и вот этого прощать нельзя", - добавил он.

https://ria.ru/20230323/zapad-1860005683.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

дмитрий медведев, в мире