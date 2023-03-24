https://ria.ru/20230324/medvedev-1860261348.html
Западный мир ненавидит всех россиян, заявил Медведев
Западный мир ненавидит всех россиян, заявил Медведев - РИА Новости, 24.03.2023
Западный мир ненавидит всех россиян, заявил Медведев
Западный мир ненавидит не отдельных руководителей в России, а всех россиян, и борется с гражданами страны, считает зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. РИА Новости, 24.03.2023
2023-03-24T08:13
2023-03-24T08:13
2023-03-24T08:13
дмитрий медведев
в мире
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Западный мир ненавидит не отдельных руководителей в России, а всех россиян, и борется с гражданами страны, считает зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. "Просто удивляюсь, насколько циничными нужно быть людьми. Вот они говорят: "Мы наказываем российское руководство. Президента, всех остальных – под санкции". Понятно, ради Бога. Но на самом деле кого они этими санкциями хотят наказать? Граждан нашей страны, которые прямого участия к политике не имеют, могут иметь даже разное отношение к тому, что происходит. Но им говорят: "Так, значит, вы будете все покупать дороже, у вас будут заблокированы карточки, у вас исчезнет возможность куда-то ездить и так далее", - сказал Медведев в интервью ведущим российским СМИ, в том числе РИА Новости. "Поэтому совершенно очевидно, что западный мир борется с гражданами нашей страны, западный мир ненавидит граждан нашей страны, это каждый должен понимать. Не отдельных руководителей страны – это ради Бога, – а они нас ненавидят всех, и вот этого прощать нельзя", - добавил он.
https://ria.ru/20230323/zapad-1860005683.html
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дмитрий медведев, в мире
Западный мир ненавидит всех россиян, заявил Медведев
Медведев: западный мир ненавидит не отдельных руководителей в России, а всех ее граждан
МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Западный мир ненавидит не отдельных руководителей в России, а всех россиян, и борется с гражданами страны, считает зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
"Просто удивляюсь, насколько циничными нужно быть людьми. Вот они говорят: "Мы наказываем российское руководство. Президента, всех остальных – под санкции". Понятно, ради Бога. Но на самом деле кого они этими санкциями хотят наказать? Граждан нашей страны, которые прямого участия к политике не имеют, могут иметь даже разное отношение к тому, что происходит. Но им говорят: "Так, значит, вы будете все покупать дороже, у вас будут заблокированы карточки, у вас исчезнет возможность куда-то ездить и так далее", - сказал Медведев в интервью ведущим российским СМИ, в том числе РИА Новости.
"Поэтому совершенно очевидно, что западный мир борется с гражданами нашей страны, западный мир ненавидит граждан нашей страны, это каждый должен понимать. Не отдельных руководителей страны – это ради Бога, – а они нас ненавидят всех, и вот этого прощать нельзя", - добавил он.
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