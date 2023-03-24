https://ria.ru/20230324/medvedev-1860260467.html

Угрозы милитаризации экономики России, как в СССР, нет, заявил Медведев

Угрозы милитаризации экономики России, как в СССР, нет, заявил Медведев - РИА Новости, 24.03.2023

Угрозы милитаризации экономики России, как в СССР, нет, заявил Медведев

Угрозы милитаризации российской экономики, как это было в СССР в 70-80-е годы, нет, власти этого не допустят, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий... РИА Новости, 24.03.2023

2023-03-24T08:08

2023-03-24T08:08

2023-03-24T08:08

экономика

россия

дмитрий медведев

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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Угрозы милитаризации российской экономики, как это было в СССР в 70-80-е годы, нет, власти этого не допустят, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. "Угрозы милитаризации нашей экономики в том виде, в котором это было в конце 70-х–начале 80-х годов прошлого века, в настоящий момент не существует. И мы ее не допустим. Здесь просто нужно правильно определять приоритеты и следить за основными макроэкономическими показателями", - сказал он в интервью ведущим российским СМИ, в том числе РИА Новости. Медведев напомнил, что в Советском Союзе производили танки и самолеты, но не умели производить потребительские товары. Медведев подчеркнул, что в России создан современный, конкурентный аграрный сектор. По его словам, "если бы что-то подобное случилось в советский период, то нам, честно сказать, было бы очень трудно, непонятно вообще, что было бы есть". "Поэтому я здесь угрозы не вижу. И гражданская промышленность живет, а не выживает. Что-то быстрее, что-то медленнее, но в целом все происходит совершенно нормально", - заключил Медведев.

https://ria.ru/20230323/zasedanie-1860172287.html

https://ria.ru/20230225/opk-1854244543.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, россия, дмитрий медведев