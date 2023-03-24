https://ria.ru/20230324/medvedev-1860260467.html
Угрозы милитаризации экономики России, как в СССР, нет, заявил Медведев
Угрозы милитаризации экономики России, как в СССР, нет, заявил Медведев - РИА Новости, 24.03.2023
Угрозы милитаризации экономики России, как в СССР, нет, заявил Медведев
Угрозы милитаризации российской экономики, как это было в СССР в 70-80-е годы, нет, власти этого не допустят, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий... РИА Новости, 24.03.2023
2023-03-24T08:08
2023-03-24T08:08
2023-03-24T08:08
экономика
россия
дмитрий медведев
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Угрозы милитаризации российской экономики, как это было в СССР в 70-80-е годы, нет, власти этого не допустят, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. "Угрозы милитаризации нашей экономики в том виде, в котором это было в конце 70-х–начале 80-х годов прошлого века, в настоящий момент не существует. И мы ее не допустим. Здесь просто нужно правильно определять приоритеты и следить за основными макроэкономическими показателями", - сказал он в интервью ведущим российским СМИ, в том числе РИА Новости. Медведев напомнил, что в Советском Союзе производили танки и самолеты, но не умели производить потребительские товары. Медведев подчеркнул, что в России создан современный, конкурентный аграрный сектор. По его словам, "если бы что-то подобное случилось в советский период, то нам, честно сказать, было бы очень трудно, непонятно вообще, что было бы есть". "Поэтому я здесь угрозы не вижу. И гражданская промышленность живет, а не выживает. Что-то быстрее, что-то медленнее, но в целом все происходит совершенно нормально", - заключил Медведев.
https://ria.ru/20230323/zasedanie-1860172287.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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экономика, россия, дмитрий медведев
Экономика, Россия, Дмитрий Медведев
Угрозы милитаризации экономики России, как в СССР, нет, заявил Медведев
Медведев: власти не допустят милитаризации российской экономики, как это было в СССР
МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Угрозы милитаризации российской экономики, как это было в СССР в 70-80-е годы, нет, власти этого не допустят, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
"Угрозы милитаризации нашей экономики в том виде, в котором это было в конце 70-х–начале 80-х годов прошлого века, в настоящий момент не существует. И мы ее не допустим. Здесь просто нужно правильно определять приоритеты и следить за основными макроэкономическими показателями", - сказал он в интервью ведущим российским СМИ, в том числе РИА Новости.
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Медведев напомнил, что в Советском Союзе производили танки и самолеты, но не умели производить потребительские товары.
«
"Сейчас мы их умеем производить. В Советском Союзе эти товары распределялись через торговую сеть по нерыночным ценам. Сейчас они продаются в магазинах, цены иногда растут, иногда даже падают, хотя это редко бывает. Но тем не менее рынок, даже несмотря на санкции, каких-то колоссальных провалов не чувствует", - сказал он.
Медведев подчеркнул, что в России создан современный, конкурентный аграрный сектор.
«
"Если честно, я им очень горжусь, это просто "во". Поэтому мы себя можем кормить. Мы и других теперь кормим", - сказал зампредседателя Совбеза РФ.
По его словам, "если бы что-то подобное случилось в советский период, то нам, честно сказать, было бы очень трудно, непонятно вообще, что было бы есть".
"Поэтому я здесь угрозы не вижу. И гражданская промышленность живет, а не выживает. Что-то быстрее, что-то медленнее, но в целом все происходит совершенно нормально", - заключил Медведев.
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