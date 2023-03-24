https://ria.ru/20230324/medvedev-1860260223.html

России потребуется больше оружия и после окончания СВО, заявил Медведев

России потребуется больше оружия и после окончания СВО, заявил Медведев - РИА Новости, 24.03.2023

России потребуется больше оружия и после окончания СВО, заявил Медведев

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев считает, что России потребуется больше оружия даже после окончания специальной военной операции. РИА Новости, 24.03.2023

2023-03-24T08:05

2023-03-24T08:05

2023-03-24T08:05

безопасность

россия

дмитрий медведев

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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев считает, что России потребуется больше оружия даже после окончания специальной военной операции. "По нашей оборонно-промышленной составляющей. Я думаю, что мы еще определенный путь пройдем, нам нужен задел на будущее. Это очевидно абсолютно. Нам потребуется больше оружия даже после окончания СВО", - сказал он в интервью ведущим российским СМИ, в том числе РИА Новости. Медведев добавил, что по некоторым позициям Россия даже еще не приблизились к советским, по некоторым – приблизилась.

https://ria.ru/20230323/zasedanie-1860172287.html

россия

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, россия, дмитрий медведев