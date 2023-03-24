Рейтинг@Mail.ru
России потребуется больше оружия и после окончания СВО, заявил Медведев - РИА Новости, 24.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:05 24.03.2023
https://ria.ru/20230324/medvedev-1860260223.html
России потребуется больше оружия и после окончания СВО, заявил Медведев
России потребуется больше оружия и после окончания СВО, заявил Медведев - РИА Новости, 24.03.2023
России потребуется больше оружия и после окончания СВО, заявил Медведев
Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев считает, что России потребуется больше оружия даже после окончания специальной военной операции. РИА Новости, 24.03.2023
2023-03-24T08:05
2023-03-24T08:05
безопасность
россия
дмитрий медведев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/17/1860029550_0:323:2992:2006_1920x0_80_0_0_a74c538d724323aa0182ab992c3426db.jpg
МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев считает, что России потребуется больше оружия даже после окончания специальной военной операции. "По нашей оборонно-промышленной составляющей. Я думаю, что мы еще определенный путь пройдем, нам нужен задел на будущее. Это очевидно абсолютно. Нам потребуется больше оружия даже после окончания СВО", - сказал он в интервью ведущим российским СМИ, в том числе РИА Новости. Медведев добавил, что по некоторым позициям Россия даже еще не приблизились к советским, по некоторым – приблизилась.
https://ria.ru/20230323/zasedanie-1860172287.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/17/1860029550_37:0:2768:2048_1920x0_80_0_0_098d037a67d877d6ef3d89e6d01bf84e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, россия, дмитрий медведев
Безопасность, Россия, Дмитрий Медведев
России потребуется больше оружия и после окончания СВО, заявил Медведев

Медведев: России потребуется больше оружия после окончания СВО, нужен задел на будущее

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанк Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев во время интервью российским СМИ
 Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев во время интервью российским СМИ - РИА Новости, 1920, 24.03.2023
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в медиабанк
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев во время интервью российским СМИ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев считает, что России потребуется больше оружия даже после окончания специальной военной операции.
"По нашей оборонно-промышленной составляющей. Я думаю, что мы еще определенный путь пройдем, нам нужен задел на будущее. Это очевидно абсолютно. Нам потребуется больше оружия даже после окончания СВО", - сказал он в интервью ведущим российским СМИ, в том числе РИА Новости.
Медведев добавил, что по некоторым позициям Россия даже еще не приблизились к советским, по некоторым – приблизилась.
Медведев читает телеграмму Сталина директорам заводов ОПК
Медведев зачитал директорам заводов ОПК телеграмму Сталина
23 марта, 18:29
 
БезопасностьРоссияДмитрий Медведев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала