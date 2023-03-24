https://ria.ru/20230324/medvedev-1860260223.html
России потребуется больше оружия и после окончания СВО, заявил Медведев
России потребуется больше оружия и после окончания СВО, заявил Медведев - РИА Новости, 24.03.2023
России потребуется больше оружия и после окончания СВО, заявил Медведев
Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев считает, что России потребуется больше оружия даже после окончания специальной военной операции. РИА Новости, 24.03.2023
2023-03-24T08:05
2023-03-24T08:05
2023-03-24T08:05
безопасность
россия
дмитрий медведев
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев считает, что России потребуется больше оружия даже после окончания специальной военной операции. "По нашей оборонно-промышленной составляющей. Я думаю, что мы еще определенный путь пройдем, нам нужен задел на будущее. Это очевидно абсолютно. Нам потребуется больше оружия даже после окончания СВО", - сказал он в интервью ведущим российским СМИ, в том числе РИА Новости. Медведев добавил, что по некоторым позициям Россия даже еще не приблизились к советским, по некоторым – приблизилась.
https://ria.ru/20230323/zasedanie-1860172287.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, дмитрий медведев
Безопасность, Россия, Дмитрий Медведев
России потребуется больше оружия и после окончания СВО, заявил Медведев
Медведев: России потребуется больше оружия после окончания СВО, нужен задел на будущее
МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев считает, что России потребуется больше оружия даже после окончания специальной военной операции.
"По нашей оборонно-промышленной составляющей. Я думаю, что мы еще определенный путь пройдем, нам нужен задел на будущее. Это очевидно абсолютно. Нам потребуется больше оружия даже после окончания СВО", - сказал он в интервью ведущим российским СМИ, в том числе РИА Новости.
Медведев добавил, что по некоторым позициям Россия даже еще не приблизились к советским, по некоторым – приблизилась.
Медведев зачитал директорам заводов ОПК телеграмму Сталина