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Россия воюет не с украинским режимом, а с армией НАТО, заявил Медведев - РИА Новости, 24.03.2023
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08:03 24.03.2023
https://ria.ru/20230324/medvedev-1860259498.html
Россия воюет не с украинским режимом, а с армией НАТО, заявил Медведев
Россия воюет не с украинским режимом, а с армией НАТО, заявил Медведев - РИА Новости, 24.03.2023
Россия воюет не с украинским режимом, а с армией НАТО, заявил Медведев
Россия воюет не с украинским режимом, а с 3,6-миллионной армией НАТО, альянс напрямую участвует в украинском конфликте, их аналитики это признали, заявил... РИА Новости, 24.03.2023
2023-03-24T08:03
2023-03-24T08:03
в мире
россия
дмитрий медведев
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Россия воюет не с украинским режимом, а с 3,6-миллионной армией НАТО, альянс напрямую участвует в украинском конфликте, их аналитики это признали, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. "Скажу лишь одно, то, что и так очевидно: Российская Федерация воюет не с Украиной, не с украинским полунацистским или нацистским режимом – наша страна воюет с 3,6-миллионной армией НАТО. Они участвуют, конечно, в таком гибридном конфликте, и они, по сути, это уже не скрывают. И с населением в 800 миллионов человек, которое поставляет технику, средства поражения и деньги киевскому режиму", - сказал он в интервью ведущим российским СМИ, в том числе РИА Новости. Медведев отметил, что "они и тренировками занимаются, они вот-вот собираются приехать начать что-то разворачивать и прочее". "Очевидно же абсолютно, что это прямое участие в конфликте, их аналитики это признали", - заявил он.
https://ria.ru/20230202/nato-1849181087.html
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в мире, россия, дмитрий медведев
В мире, Россия, Дмитрий Медведев
Россия воюет не с украинским режимом, а с армией НАТО, заявил Медведев

Зампред Совбеза Медведев: Россия воюет не с украинским режимом, а с огромной армией НАТО

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанк Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев во время интервью российским СМИ
 Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев во время интервью российским СМИ - РИА Новости, 1920, 24.03.2023
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в медиабанк
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев во время интервью российским СМИ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Россия воюет не с украинским режимом, а с 3,6-миллионной армией НАТО, альянс напрямую участвует в украинском конфликте, их аналитики это признали, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
"Скажу лишь одно, то, что и так очевидно: Российская Федерация воюет не с Украиной, не с украинским полунацистским или нацистским режимом – наша страна воюет с 3,6-миллионной армией НАТО. Они участвуют, конечно, в таком гибридном конфликте, и они, по сути, это уже не скрывают. И с населением в 800 миллионов человек, которое поставляет технику, средства поражения и деньги киевскому режиму", - сказал он в интервью ведущим российским СМИ, в том числе РИА Новости.
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Медведев отметил, что "они и тренировками занимаются, они вот-вот собираются приехать начать что-то разворачивать и прочее".
"Очевидно же абсолютно, что это прямое участие в конфликте, их аналитики это признали", - заявил он.
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