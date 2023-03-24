https://ria.ru/20230324/medvedev-1860259498.html
Россия воюет не с украинским режимом, а с армией НАТО, заявил Медведев
Россия воюет не с украинским режимом, а с армией НАТО, заявил Медведев - РИА Новости, 24.03.2023
Россия воюет не с украинским режимом, а с армией НАТО, заявил Медведев
Россия воюет не с украинским режимом, а с 3,6-миллионной армией НАТО, альянс напрямую участвует в украинском конфликте, их аналитики это признали, заявил... РИА Новости, 24.03.2023
2023-03-24T08:03
2023-03-24T08:03
2023-03-24T08:03
в мире
россия
дмитрий медведев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/17/1860029575_0:75:2765:1630_1920x0_80_0_0_1c9f7efd12f59f6348c2a148b4fdd3fa.jpg
МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Россия воюет не с украинским режимом, а с 3,6-миллионной армией НАТО, альянс напрямую участвует в украинском конфликте, их аналитики это признали, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. "Скажу лишь одно, то, что и так очевидно: Российская Федерация воюет не с Украиной, не с украинским полунацистским или нацистским режимом – наша страна воюет с 3,6-миллионной армией НАТО. Они участвуют, конечно, в таком гибридном конфликте, и они, по сути, это уже не скрывают. И с населением в 800 миллионов человек, которое поставляет технику, средства поражения и деньги киевскому режиму", - сказал он в интервью ведущим российским СМИ, в том числе РИА Новости. Медведев отметил, что "они и тренировками занимаются, они вот-вот собираются приехать начать что-то разворачивать и прочее". "Очевидно же абсолютно, что это прямое участие в конфликте, их аналитики это признали", - заявил он.
https://ria.ru/20230202/nato-1849181087.html
https://ria.ru/20230221/rossiya-1853379677.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/17/1860029575_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_01380d47b8b01536ef42be04d5482577.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, дмитрий медведев
В мире, Россия, Дмитрий Медведев
Россия воюет не с украинским режимом, а с армией НАТО, заявил Медведев
Зампред Совбеза Медведев: Россия воюет не с украинским режимом, а с огромной армией НАТО
МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Россия воюет не с украинским режимом, а с 3,6-миллионной армией НАТО, альянс напрямую участвует в украинском конфликте, их аналитики это признали, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
"Скажу лишь одно, то, что и так очевидно: Российская Федерация воюет не с Украиной, не с украинским полунацистским или нацистским режимом – наша страна воюет с 3,6-миллионной армией НАТО. Они участвуют, конечно, в таком гибридном конфликте, и они, по сути, это уже не скрывают. И с населением в 800 миллионов человек, которое поставляет технику, средства поражения и деньги киевскому режиму", - сказал он в интервью ведущим российским СМИ, в том числе РИА Новости.
Лавров уверен, что против России воюет вся НАТО
Медведев отметил, что "они и тренировками занимаются, они вот-вот собираются приехать начать что-то разворачивать и прочее".
"Очевидно же абсолютно, что это прямое участие в конфликте, их аналитики это признали", - заявил он.
Путин напомнил, что Россия не воюет с народом Украины