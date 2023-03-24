https://ria.ru/20230324/medvedev-1860259498.html

Россия воюет не с украинским режимом, а с армией НАТО, заявил Медведев

Россия воюет не с украинским режимом, а с армией НАТО, заявил Медведев - РИА Новости, 24.03.2023

Россия воюет не с украинским режимом, а с армией НАТО, заявил Медведев

Россия воюет не с украинским режимом, а с 3,6-миллионной армией НАТО, альянс напрямую участвует в украинском конфликте, их аналитики это признали, заявил... РИА Новости, 24.03.2023

2023-03-24T08:03

2023-03-24T08:03

2023-03-24T08:03

в мире

россия

дмитрий медведев

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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Россия воюет не с украинским режимом, а с 3,6-миллионной армией НАТО, альянс напрямую участвует в украинском конфликте, их аналитики это признали, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. "Скажу лишь одно, то, что и так очевидно: Российская Федерация воюет не с Украиной, не с украинским полунацистским или нацистским режимом – наша страна воюет с 3,6-миллионной армией НАТО. Они участвуют, конечно, в таком гибридном конфликте, и они, по сути, это уже не скрывают. И с населением в 800 миллионов человек, которое поставляет технику, средства поражения и деньги киевскому режиму", - сказал он в интервью ведущим российским СМИ, в том числе РИА Новости. Медведев отметил, что "они и тренировками занимаются, они вот-вот собираются приехать начать что-то разворачивать и прочее". "Очевидно же абсолютно, что это прямое участие в конфликте, их аналитики это признали", - заявил он.

https://ria.ru/20230202/nato-1849181087.html

https://ria.ru/20230221/rossiya-1853379677.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, дмитрий медведев