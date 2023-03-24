СБУ заявила об аресте активов жены Медведчука
СБУ заявила, что арестовала активы жены Медведчука Марченко на 11 миллионов долларов
© AP Photo / Alexander ZemlianichenkoЖена украинского политика Виктора Медведчука Оксана Марченко
© AP Photo / Alexander Zemlianichenko
Жена украинского политика Виктора Медведчука Оксана Марченко. Архивное фото
МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Служба безопасности Украины в пятницу заявила об аресте активов жены украинского оппозиционного политика Виктора Медведчука Оксаны Марченко на сумму более 11 миллионов долларов.
В феврале СБУ уже заявляла об аресте активов Марченко на сумму более 153 миллионов долларов.
"По материалам Службы безопасности суд арестовал очередные активы Оксаны Марченко, которая подозревается в финансировании российских оккупационных группировок. Их общая сумма составляет более 440 миллионов гривен (около 11,9 миллиона долларов)", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.
Как сообщили в СБУ, решение суда касается 6,8% акций электрометаллургического завода "Днепроспецсталь" имени Кузьмина в подконтрольном Киеву Запорожье, которыми Марченко якобы владеет через три офшорные компании. "Арест активов обезопасит их от перерегистрации на подставных лиц и в дальнейшем позволит передать их в пользу нашего государства", - добавляется в сообщении ведомства.
Ранее СБУ обвинила Марченко в "финансировании" Росгвардии и МВД России. По информации ведомства, бизнес-структура Марченко, расположенная в Ялте, регулярно платила налоги и сборы в бюджет России, общая сумма платежей составила более 50 миллионов гривен (около 1,3 миллиона долларов). Кроме того, крымская фирма якобы подписала соглашения со структурами Росгвардии и МВД России об охране объектов в Крыму, которые принадлежат Медведчуку.
Ранее по указу Владимира Зеленского Медведчука, депутата от запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", лишили украинского гражданства, а в январе Верховная рада лишила его депутатского мандата. Сам Медведчук, как сообщал глава ДНР Денис Пушилин, был передан российской стороне в результате обмена пленными с Украиной. СБУ подозревает Медведчука в госизмене и содействии терроризму. При этом политик заявлял, что считает открытые против него уголовные дела политическим преследованием.
В октябре 2022 года Совет нацбезопасности и обороны Украины одобрил санкционный список, в который попали в том числе Медведчук и его жена.