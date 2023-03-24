https://ria.ru/20230324/medvedchuk-1860377684.html

СБУ заявила об аресте активов жены Медведчука

СБУ заявила об аресте активов жены Медведчука - РИА Новости, 24.03.2023

СБУ заявила об аресте активов жены Медведчука

Служба безопасности Украины в пятницу заявила об аресте активов жены украинского оппозиционного политика Виктора Медведчука Оксаны Марченко на сумму более 11... РИА Новости, 24.03.2023

2023-03-24T13:52

2023-03-24T13:52

2023-03-24T13:52

специальная военная операция на украине

в мире

украина

виктор медведчук

оксана марченко

служба безопасности украины

оппозиционная платформа - за жизнь

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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Служба безопасности Украины в пятницу заявила об аресте активов жены украинского оппозиционного политика Виктора Медведчука Оксаны Марченко на сумму более 11 миллионов долларов. В феврале СБУ уже заявляла об аресте активов Марченко на сумму более 153 миллионов долларов. "По материалам Службы безопасности суд арестовал очередные активы Оксаны Марченко, которая подозревается в финансировании российских оккупационных группировок. Их общая сумма составляет более 440 миллионов гривен (около 11,9 миллиона долларов)", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале. Как сообщили в СБУ, решение суда касается 6,8% акций электрометаллургического завода "Днепроспецсталь" имени Кузьмина в подконтрольном Киеву Запорожье, которыми Марченко якобы владеет через три офшорные компании. "Арест активов обезопасит их от перерегистрации на подставных лиц и в дальнейшем позволит передать их в пользу нашего государства", - добавляется в сообщении ведомства. Ранее СБУ обвинила Марченко в "финансировании" Росгвардии и МВД России. По информации ведомства, бизнес-структура Марченко, расположенная в Ялте, регулярно платила налоги и сборы в бюджет России, общая сумма платежей составила более 50 миллионов гривен (около 1,3 миллиона долларов). Кроме того, крымская фирма якобы подписала соглашения со структурами Росгвардии и МВД России об охране объектов в Крыму, которые принадлежат Медведчуку. Ранее по указу Владимира Зеленского Медведчука, депутата от запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", лишили украинского гражданства, а в январе Верховная рада лишила его депутатского мандата. Сам Медведчук, как сообщал глава ДНР Денис Пушилин, был передан российской стороне в результате обмена пленными с Украиной. СБУ подозревает Медведчука в госизмене и содействии терроризму. При этом политик заявлял, что считает открытые против него уголовные дела политическим преследованием. В октябре 2022 года Совет нацбезопасности и обороны Украины одобрил санкционный список, в который попали в том числе Медведчук и его жена.

https://ria.ru/20221130/medvedchuk-1835244299.html

https://ria.ru/20230207/marchenko-1850331044.html

https://ria.ru/20230324/kuzmin-1860300689.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, виктор медведчук, оксана марченко, служба безопасности украины, оппозиционная платформа - за жизнь