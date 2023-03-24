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СБУ заявила об аресте активов жены Медведчука - РИА Новости, 24.03.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
13:52 24.03.2023
https://ria.ru/20230324/medvedchuk-1860377684.html
СБУ заявила об аресте активов жены Медведчука
СБУ заявила об аресте активов жены Медведчука - РИА Новости, 24.03.2023
СБУ заявила об аресте активов жены Медведчука
Служба безопасности Украины в пятницу заявила об аресте активов жены украинского оппозиционного политика Виктора Медведчука Оксаны Марченко на сумму более 11... РИА Новости, 24.03.2023
2023-03-24T13:52
2023-03-24T13:52
специальная военная операция на украине
в мире
украина
виктор медведчук
оксана марченко
служба безопасности украины
оппозиционная платформа - за жизнь
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Служба безопасности Украины в пятницу заявила об аресте активов жены украинского оппозиционного политика Виктора Медведчука Оксаны Марченко на сумму более 11 миллионов долларов. В феврале СБУ уже заявляла об аресте активов Марченко на сумму более 153 миллионов долларов. "По материалам Службы безопасности суд арестовал очередные активы Оксаны Марченко, которая подозревается в финансировании российских оккупационных группировок. Их общая сумма составляет более 440 миллионов гривен (около 11,9 миллиона долларов)", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале. Как сообщили в СБУ, решение суда касается 6,8% акций электрометаллургического завода "Днепроспецсталь" имени Кузьмина в подконтрольном Киеву Запорожье, которыми Марченко якобы владеет через три офшорные компании. "Арест активов обезопасит их от перерегистрации на подставных лиц и в дальнейшем позволит передать их в пользу нашего государства", - добавляется в сообщении ведомства. Ранее СБУ обвинила Марченко в "финансировании" Росгвардии и МВД России. По информации ведомства, бизнес-структура Марченко, расположенная в Ялте, регулярно платила налоги и сборы в бюджет России, общая сумма платежей составила более 50 миллионов гривен (около 1,3 миллиона долларов). Кроме того, крымская фирма якобы подписала соглашения со структурами Росгвардии и МВД России об охране объектов в Крыму, которые принадлежат Медведчуку. Ранее по указу Владимира Зеленского Медведчука, депутата от запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", лишили украинского гражданства, а в январе Верховная рада лишила его депутатского мандата. Сам Медведчук, как сообщал глава ДНР Денис Пушилин, был передан российской стороне в результате обмена пленными с Украиной. СБУ подозревает Медведчука в госизмене и содействии терроризму. При этом политик заявлял, что считает открытые против него уголовные дела политическим преследованием. В октябре 2022 года Совет нацбезопасности и обороны Украины одобрил санкционный список, в который попали в том числе Медведчук и его жена.
https://ria.ru/20221130/medvedchuk-1835244299.html
https://ria.ru/20230207/marchenko-1850331044.html
https://ria.ru/20230324/kuzmin-1860300689.html
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в мире, украина, виктор медведчук, оксана марченко, служба безопасности украины, оппозиционная платформа - за жизнь
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Виктор Медведчук, Оксана Марченко, Служба безопасности Украины, Оппозиционная платформа - За жизнь
СБУ заявила об аресте активов жены Медведчука

СБУ заявила, что арестовала активы жены Медведчука Марченко на 11 миллионов долларов

© AP Photo / Alexander ZemlianichenkoЖена украинского политика Виктора Медведчука Оксана Марченко
Жена украинского политика Виктора Медведчука Оксана Марченко - РИА Новости, 1920, 24.03.2023
© AP Photo / Alexander Zemlianichenko
Жена украинского политика Виктора Медведчука Оксана Марченко. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Служба безопасности Украины в пятницу заявила об аресте активов жены украинского оппозиционного политика Виктора Медведчука Оксаны Марченко на сумму более 11 миллионов долларов.
В феврале СБУ уже заявляла об аресте активов Марченко на сумму более 153 миллионов долларов.
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"По материалам Службы безопасности суд арестовал очередные активы Оксаны Марченко, которая подозревается в финансировании российских оккупационных группировок. Их общая сумма составляет более 440 миллионов гривен (около 11,9 миллиона долларов)", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.
Как сообщили в СБУ, решение суда касается 6,8% акций электрометаллургического завода "Днепроспецсталь" имени Кузьмина в подконтрольном Киеву Запорожье, которыми Марченко якобы владеет через три офшорные компании. "Арест активов обезопасит их от перерегистрации на подставных лиц и в дальнейшем позволит передать их в пользу нашего государства", - добавляется в сообщении ведомства.
Ранее СБУ обвинила Марченко в "финансировании" Росгвардии и МВД России. По информации ведомства, бизнес-структура Марченко, расположенная в Ялте, регулярно платила налоги и сборы в бюджет России, общая сумма платежей составила более 50 миллионов гривен (около 1,3 миллиона долларов). Кроме того, крымская фирма якобы подписала соглашения со структурами Росгвардии и МВД России об охране объектов в Крыму, которые принадлежат Медведчуку.
Оксана Марченко
СБУ вызвала жену Медведчука на допрос в качестве подозреваемой
7 февраля, 16:05
Ранее по указу Владимира Зеленского Медведчука, депутата от запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", лишили украинского гражданства, а в январе Верховная рада лишила его депутатского мандата. Сам Медведчук, как сообщал глава ДНР Денис Пушилин, был передан российской стороне в результате обмена пленными с Украиной. СБУ подозревает Медведчука в госизмене и содействии терроризму. При этом политик заявлял, что считает открытые против него уголовные дела политическим преследованием.
В октябре 2022 года Совет нацбезопасности и обороны Украины одобрил санкционный список, в который попали в том числе Медведчук и его жена.
Ренат Кузьмин - РИА Новости, 1920, 24.03.2023
Экс-депутата Рады заочно арестовали по обвинению в госизмене
Вчера, 10:45
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВиктор МедведчукОксана МарченкоСлужба безопасности УкраиныОппозиционная платформа - За жизнь
 
 
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