https://ria.ru/20230324/medal-1860531348.html
Кадырова наградили медалью "Заслуженный правозащитник Чеченской Республики"
Кадырова наградили медалью "Заслуженный правозащитник Чеченской Республики" - РИА Новости, 24.03.2023
Кадырова наградили медалью "Заслуженный правозащитник Чеченской Республики"
Глава Чечни Рамзан Кадыров награждён медалью "Заслуженный правозащитник Чеченской Республики", сообщил РИА Новости уполномоченный по правам человека республики... РИА Новости, 24.03.2023
2023-03-24T23:19
2023-03-24T23:19
2023-03-24T23:19
общество
рамзан кадыров
чеченская республика (чечня)
россия
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ГРОЗНЫЙ, 24 мар - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров награждён медалью "Заслуженный правозащитник Чеченской Республики", сообщил РИА Новости уполномоченный по правам человека республики Мансур Солтаев. Также награды присвоены (посмертно) первому президенту Чечни Ахмату-Хаджи Кадырову и президенту регионального общественного фонда им. Ахмата-Хаджи Кадырова - Аймани Кадыровой. "Когда у чеченского народа не было никаких прав, Ахмат-Хаджи Кадыров защитил нас. Он является главным и первым правозащитником чеченского народа. На его пути трудится глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров, который выстроил всю систему защиты прав граждан. Также хочу поблагодарить Аймани Несиевну. Мы все знаем, как РОФ помогает обездоленным и какую лепту вносит в процветание чеченского народа", - сказал Солтаев агентству. Сообщается, что медаль Кадырову вручена за выдающиеся заслуги в защите конституционных прав и свобод граждан, мужество и принципиальность в вопросах обеспечения национальных интересов чеченского народа, приверженность традиционным ценностям и верность долгу.
https://ria.ru/20221222/kadyrov-1840603909.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, рамзан кадыров, чеченская республика (чечня), россия
Общество, Рамзан Кадыров, Чеченская республика (Чечня), Россия
Кадырова наградили медалью "Заслуженный правозащитник Чеченской Республики"
Рамзан Кадыров награжден медалью "Заслуженный правозащитник Чеченской Республики"