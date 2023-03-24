https://ria.ru/20230324/mars-1860247653.html

Советский космонавт дал прогноз, когда человек сможет полететь на Марс

Советский космонавт дал прогноз, когда человек сможет полететь на Марс - РИА Новости, 24.03.2023

Советский космонавт дал прогноз, когда человек сможет полететь на Марс

Создание космической техники, которая могла бы отправить человека хотя бы к Луне, продвигается отнюдь не быстро, в таких условиях пилотируемый полет на Марс... РИА Новости, 24.03.2023

2023-03-24T03:14

2023-03-24T03:14

2023-03-24T03:14

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сша

александр александров

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МОСКВА, 24 мар – РИА Новости. Создание космической техники, которая могла бы отправить человека хотя бы к Луне, продвигается отнюдь не быстро, в таких условиях пилотируемый полет на Марс состоится не раньше, чем через 50 лет, заявил в интервью РИА Новости советский космонавт Александр Александров. Свою точку зрения он объяснил тем, как продвигаются работы по созданию ракет-носителей, с помощью которых можно было бы совершить пилотируемый полет к Марсу. Корабль Starship компании SpaceX Илона Маска, по словам Александрова, "пока не дышит еще". Отработка сверхтяжелой ракеты SLS "тоже не так легко идет". Кроме того, в США так и не сертифицирован корабль Orion даже для полетов к Луне. При этом советский космонавт рассказал, что российская пилотируемая лунная миссия могла бы состояться на пилотируемом транспортном корабле нового поколения (ПТК НП, также известен как "Федерация" или "Орел"). По его словам, при появлении ракет тяжелого класса повышенной грузоподъемности "Ангара-А5В" с водородной ступенью, "вообще никаких проблем не будет" организовать такой полет.

https://ria.ru/20230310/kosmos-1856948312.html

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марс, луна, сша, александр александров, илон маск, spacex