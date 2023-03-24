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В Москве прошло памятное гашение марки, посвященной Ушинскому - РИА Новости, 24.03.2023
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Год педагога и наставника
Год педагога и наставника
 
10:23 24.03.2023
https://ria.ru/20230324/marka-1860291357.html
В Москве прошло памятное гашение марки, посвященной Ушинскому
В Москве прошло памятное гашение марки, посвященной Ушинскому - РИА Новости, 24.03.2023
В Москве прошло памятное гашение марки, посвященной Ушинскому
Церемония памятного гашения марки, посвященной 200-летию со дня рождения русского педагога и ученого Константина Ушинского, состоялась на юбилейном 10-м... РИА Новости, 24.03.2023
2023-03-24T10:23
2023-03-24T10:23
год педагога и наставника
социальный навигатор
сн_образование
общество
сергей кравцов
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Церемония памятного гашения марки, посвященной 200-летию со дня рождения русского педагога и ученого Константина Ушинского, состоялась на юбилейном 10-м Московском международном салоне образования.В мероприятии, которое проводилось в рамках Года педагога и наставника, приняли участие министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов, победитель всероссийского конкурса "Учитель года России – 2022" Дмитрий Лутовинов и председатель совета директоров АО "Марка" Дмитрий Панышев."Гашение марки, посвященной 200-летию со дня рождения Константина Дмитриевича Ушинского – это дань памяти и уважения к его трудам и заслугам. Именно он заложил основу отечественной педагогики, обозначив, что важно не только обучение и передача знаний, но и воспитание будущего гражданина – Человека с большой буквы. Сегодня мы говорим спасибо всем учителям, всем педагогам и наставникам. Ведь профессия учителя – это главная профессия на Земле", – прокомментировал Министр просвещения Сергей Кравцов.В свою очередь Дмитрий Лутовинов отметил, что современные учителя опираются в своей работе на классиков отечественной педагогики и поблагодарил за внимание к развитию современных методик обучения.Для гашения художественной почтовой марки, на которой изображен портрет Константина Ушинского на фоне учебного класса, был изготовлен специальный штемпель с указанием даты: 23 марта 2023 года.Сувенирный штемпель и сувенирные рамы будут переданы в Государственный университет просвещения, а первые письма с маркой получат старейшие школы России из Республик Удмуртия, Коми и Татарстан, города Санкт-Петербурга и Кировской области.Кроме того, на площадке салона глава Минпросвещения России и губернатор Томской области Владимир Мазур открыли выставку детского художественного творчества "Учителями славится Россия", подготовленную учениками Губернаторского светленского лицея города Томска.На выставке представлены 20 работ, посвященных Константину Дмитриевичу Ушинскому, Василию Александровичу Сухомлинскому и другим известным педагогам."Это выдающиеся ученые, практики, которые в своих трудах описали суть нашей национальной системы образования – именно той суверенной системы, которую мы выстраиваем сегодня. У нас богатая история и прекрасные традиции, которые важно сохранять: это уважение к старшим, любовь к большой и малой родине, трудолюбие", – отметил министр просвещения.Сергей Кравцов вручил директору лицея Александру Сайбединову ведомственную награду Минпросвещения России – нагрудный знак "Почетный наставник".Указом президента 2023 год объявлен в России Годом педагога и наставника с целью признания особого статуса педагогических работников. Год педагога и наставника проводится в честь 200-летия со дня рождения Константина Ушинского, одного из основателей педагогической науки.Рабочие форумы, встречи, профессиональные конкурсы, участие в культурно-просветительных проектах и гуманитарных миссиях должны способствовать поощрению учителей и распространению их опыта, улучшению качества школьных программ, привлечению в учебные заведения молодых людей и повышению престижа педагогических профессий.В системе общего образования около 1,3 миллиона педагогических работников, из них 1,1 миллиона – учителя.
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РИА Новости
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социальный навигатор, сн_образование, общество, сергей кравцов
Год педагога и наставника, Социальный навигатор, СН_Образование, Общество, Сергей Кравцов

В Москве прошло памятное гашение марки, посвященной Ушинскому

© РИА Новости / Виталий БелоусовКонверт с почтовой маркой с изображением портрета российского педагога Константина Ушинского
Конверт с почтовой маркой с изображением портрета российского педагога Константина Ушинского - РИА Новости, 1920, 24.03.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Церемония памятного гашения марки, посвященной 200-летию со дня рождения русского педагога и ученого Константина Ушинского, состоялась на юбилейном 10-м Московском международном салоне образования.
В мероприятии, которое проводилось в рамках Года педагога и наставника, приняли участие министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов, победитель всероссийского конкурса "Учитель года России – 2022" Дмитрий Лутовинов и председатель совета директоров АО "Марка" Дмитрий Панышев.
© РИА Новости / Виталий БелоусовГубернатор Томской области Владимир Мазур (слева), учитель истории из Орехово-Зуевской школы Дмитрий Лутовинов (второй слева), получивший главный приз "Большой хрустальный пеликан" конкурса "Учитель года России", министр просвещения РФ Сергей Кравцов (второй справа) и директор Томского Губернаторского Светленского лицея Александр Сайбединов (справа) на церемонии памятного гашения почтовой марки с изображением портрета российского педагога Константина Ушинского в рамках Московского международного салона образования ММСО. EXPO-2023 на ВДНХ.
Губернатор Томской области Владимир Мазур (слева), учитель истории из Орехово-Зуевской школы Дмитрий Лутовинов (второй слева), получивший главный приз Большой хрустальный пеликан конкурса Учитель года России, министр просвещения РФ Сергей Кравцов (второй справа) и директор Томского Губернаторского Светленского лицея Александр Сайбединов (справа) на церемонии памятного гашения почтовой марки с изображением портрета российского педагога Константина Ушинского в рамках Московского международного салона образования ММСО. EXPO-2023 на ВДНХ. - РИА Новости, 1920, 24.03.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Губернатор Томской области Владимир Мазур (слева), учитель истории из Орехово-Зуевской школы Дмитрий Лутовинов (второй слева), получивший главный приз "Большой хрустальный пеликан" конкурса "Учитель года России", министр просвещения РФ Сергей Кравцов (второй справа) и директор Томского Губернаторского Светленского лицея Александр Сайбединов (справа) на церемонии памятного гашения почтовой марки с изображением портрета российского педагога Константина Ушинского в рамках Московского международного салона образования ММСО. EXPO-2023 на ВДНХ.
"Гашение марки, посвященной 200-летию со дня рождения Константина Дмитриевича Ушинского – это дань памяти и уважения к его трудам и заслугам. Именно он заложил основу отечественной педагогики, обозначив, что важно не только обучение и передача знаний, но и воспитание будущего гражданина – Человека с большой буквы. Сегодня мы говорим спасибо всем учителям, всем педагогам и наставникам. Ведь профессия учителя – это главная профессия на Земле", – прокомментировал Министр просвещения Сергей Кравцов.
В свою очередь Дмитрий Лутовинов отметил, что современные учителя опираются в своей работе на классиков отечественной педагогики и поблагодарил за внимание к развитию современных методик обучения.
Для гашения художественной почтовой марки, на которой изображен портрет Константина Ушинского на фоне учебного класса, был изготовлен специальный штемпель с указанием даты: 23 марта 2023 года.
© РИА Новости / Виталий БелоусовЦеремония памятного гашения почтовой марки с изображением портрета российского педагога Константина Ушинского в рамках Московского международного салона образования ММСО
Церемония памятного гашения почтовой марки с изображением портрета российского педагога Константина Ушинского в рамках Московского международного салона образования ММСО - РИА Новости, 1920, 24.03.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Церемония памятного гашения почтовой марки с изображением портрета российского педагога Константина Ушинского в рамках Московского международного салона образования ММСО
Сувенирный штемпель и сувенирные рамы будут переданы в Государственный университет просвещения, а первые письма с маркой получат старейшие школы России из Республик Удмуртия, Коми и Татарстан, города Санкт-Петербурга и Кировской области.
Кроме того, на площадке салона глава Минпросвещения России и губернатор Томской области Владимир Мазур открыли выставку детского художественного творчества "Учителями славится Россия", подготовленную учениками Губернаторского светленского лицея города Томска.
На выставке представлены 20 работ, посвященных Константину Дмитриевичу Ушинскому, Василию Александровичу Сухомлинскому и другим известным педагогам.
"Это выдающиеся ученые, практики, которые в своих трудах описали суть нашей национальной системы образования – именно той суверенной системы, которую мы выстраиваем сегодня. У нас богатая история и прекрасные традиции, которые важно сохранять: это уважение к старшим, любовь к большой и малой родине, трудолюбие", – отметил министр просвещения.
Сергей Кравцов вручил директору лицея Александру Сайбединову ведомственную награду Минпросвещения России – нагрудный знак "Почетный наставник".
Указом президента 2023 год объявлен в России Годом педагога и наставника с целью признания особого статуса педагогических работников. Год педагога и наставника проводится в честь 200-летия со дня рождения Константина Ушинского, одного из основателей педагогической науки.
© РИА Новости / Виталий БелоусовКонверты с почтовыми марками с изображением портрета российского педагога Константина Ушинского
Конверты с почтовыми марками с изображением портрета российского педагога Константина Ушинского - РИА Новости, 1920, 24.03.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Конверты с почтовыми марками с изображением портрета российского педагога Константина Ушинского
Рабочие форумы, встречи, профессиональные конкурсы, участие в культурно-просветительных проектах и гуманитарных миссиях должны способствовать поощрению учителей и распространению их опыта, улучшению качества школьных программ, привлечению в учебные заведения молодых людей и повышению престижа педагогических профессий.
В системе общего образования около 1,3 миллиона педагогических работников, из них 1,1 миллиона – учителя.
 
Год педагога и наставникаСоциальный навигаторСН_ОбразованиеОбществоСергей Кравцов
 
 
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