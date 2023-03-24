https://ria.ru/20230324/mariupol-1860323437.html

Порт Мариуполя могут включить в грузовое сообщение в ближайшее время

Порт Мариуполя могут включить в грузовое сообщение в ближайшее время - РИА Новости, 24.03.2023

Порт Мариуполя могут включить в грузовое сообщение в ближайшее время

Морской торговый порт Мариуполя может быть включен в грузовое сообщение РФ в ближайшее время, его потенциал будет задействован в полном объеме, заявил врио... РИА Новости, 24.03.2023

2023-03-24T11:48

2023-03-24T11:48

2023-03-24T12:24

мариуполь

россия

экономика

донецкая народная республика

денис пушилин

федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот)

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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Морской торговый порт Мариуполя может быть включен в грузовое сообщение РФ в ближайшее время, его потенциал будет задействован в полном объеме, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин."Мы рассчитываем, что в самом скором времени мариупольский морской торговый порт будет включен в грузовое сообщение России. И его потенциал как для импорта продукции, так и для экспорта, будет использован в полном объеме", - сказал Пушилин, выступая на итоговом расширенном заседании Коллегии Федерального агентства морского и речного транспорта и Общественного совета при Росморречфлоте.По его словам, порт протяженностью 4,2 километра оснащен 22 причалами, которые могут работать круглосуточно, и складскими помещениями площадью более 250 квадратных метров. Сейчас стоит задача решить вопросы перевода гидротехнических объектов порта в правовое поле РФ, объяснил он."Порт обладает достаточными мощностями и необходимым оборудованием для погрузки и разгрузки различных видов грузов, а также имеет крупнейший углепогрузочный комплекс, способный переваливать пять миллионов тонн угля в год. Контейнерный терминал оборудован для скоростной обработки. И в целом грузооборот может составлять около 100 тысяч тонн грузов в месяц", - рассказал врио главы ДНР.На прошлой неделе вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в рамках визита президента Владимира Путина в Мариуполь доложил ему о хороших перспективах мариупольского морского порта. В октябре 2022 года глава Росморречфлота Захарий Джиоев сообщал о работе над планом восстановления портовой инфраструктуры новых регионов РФ.

https://ria.ru/20221227/berdyanske-1841548508.html

https://ria.ru/20221011/mariupol-1823216945.html

мариуполь

россия

донецкая народная республика

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Кирилл Волков

мариуполь, россия, экономика, донецкая народная республика, денис пушилин, федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот)