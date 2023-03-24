Рейтинг@Mail.ru
Порт Мариуполя могут включить в грузовое сообщение в ближайшее время - РИА Новости, 24.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:48 24.03.2023 (обновлено: 12:24 24.03.2023)
https://ria.ru/20230324/mariupol-1860323437.html
Порт Мариуполя могут включить в грузовое сообщение в ближайшее время
Порт Мариуполя могут включить в грузовое сообщение в ближайшее время - РИА Новости, 24.03.2023
Порт Мариуполя могут включить в грузовое сообщение в ближайшее время
Морской торговый порт Мариуполя может быть включен в грузовое сообщение РФ в ближайшее время, его потенциал будет задействован в полном объеме, заявил врио... РИА Новости, 24.03.2023
2023-03-24T11:48
2023-03-24T12:24
мариуполь
россия
экономика
донецкая народная республика
денис пушилин
федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/04/1849720308_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_640ba5ae2e668d44993a1281d75a7bf7.jpg
МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Морской торговый порт Мариуполя может быть включен в грузовое сообщение РФ в ближайшее время, его потенциал будет задействован в полном объеме, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин."Мы рассчитываем, что в самом скором времени мариупольский морской торговый порт будет включен в грузовое сообщение России. И его потенциал как для импорта продукции, так и для экспорта, будет использован в полном объеме", - сказал Пушилин, выступая на итоговом расширенном заседании Коллегии Федерального агентства морского и речного транспорта и Общественного совета при Росморречфлоте.По его словам, порт протяженностью 4,2 километра оснащен 22 причалами, которые могут работать круглосуточно, и складскими помещениями площадью более 250 квадратных метров. Сейчас стоит задача решить вопросы перевода гидротехнических объектов порта в правовое поле РФ, объяснил он."Порт обладает достаточными мощностями и необходимым оборудованием для погрузки и разгрузки различных видов грузов, а также имеет крупнейший углепогрузочный комплекс, способный переваливать пять миллионов тонн угля в год. Контейнерный терминал оборудован для скоростной обработки. И в целом грузооборот может составлять около 100 тысяч тонн грузов в месяц", - рассказал врио главы ДНР.На прошлой неделе вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в рамках визита президента Владимира Путина в Мариуполь доложил ему о хороших перспективах мариупольского морского порта. В октябре 2022 года глава Росморречфлота Захарий Джиоев сообщал о работе над планом восстановления портовой инфраструктуры новых регионов РФ.
https://ria.ru/20221227/berdyanske-1841548508.html
https://ria.ru/20221011/mariupol-1823216945.html
мариуполь
россия
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/04/1849720308_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_2ce5cbcf9ddeb74a259c871bb3401533.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
мариуполь, россия, экономика, донецкая народная республика, денис пушилин, федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот)
Мариуполь, Россия, Экономика, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин, Федеральное агентство морского и речного транспорта (Росморречфлот)
Порт Мариуполя могут включить в грузовое сообщение в ближайшее время

Пушилин заявил, что порт Мариуполя могут включить в грузовое сообщение в ближайшее время

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкМариупольский морской торговый порт
Мариупольский морской торговый порт - РИА Новости, 1920, 24.03.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
Перейти в медиабанк
Мариупольский морской торговый порт. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Морской торговый порт Мариуполя может быть включен в грузовое сообщение РФ в ближайшее время, его потенциал будет задействован в полном объеме, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин.
"Мы рассчитываем, что в самом скором времени мариупольский морской торговый порт будет включен в грузовое сообщение России. И его потенциал как для импорта продукции, так и для экспорта, будет использован в полном объеме", - сказал Пушилин, выступая на итоговом расширенном заседании Коллегии Федерального агентства морского и речного транспорта и Общественного совета при Росморречфлоте.
Бердянский морской торговый порт - РИА Новости, 1920, 27.12.2022
Власти Запорожской области рассказали о развитии морского порта в Бердянске
27 декабря 2022, 06:28
По его словам, порт протяженностью 4,2 километра оснащен 22 причалами, которые могут работать круглосуточно, и складскими помещениями площадью более 250 квадратных метров. Сейчас стоит задача решить вопросы перевода гидротехнических объектов порта в правовое поле РФ, объяснил он.
"Порт обладает достаточными мощностями и необходимым оборудованием для погрузки и разгрузки различных видов грузов, а также имеет крупнейший углепогрузочный комплекс, способный переваливать пять миллионов тонн угля в год. Контейнерный терминал оборудован для скоростной обработки. И в целом грузооборот может составлять около 100 тысяч тонн грузов в месяц", - рассказал врио главы ДНР.
На прошлой неделе вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в рамках визита президента Владимира Путина в Мариуполь доложил ему о хороших перспективах мариупольского морского порта. В октябре 2022 года глава Росморречфлота Захарий Джиоев сообщал о работе над планом восстановления портовой инфраструктуры новых регионов РФ.
Мариуполь - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
В Мариуполе возобновил работу Центр подготовки моряков
11 октября 2022, 19:16
 
МариупольРоссияЭкономикаДонецкая Народная РеспубликаДенис ПушилинФедеральное агентство морского и речного транспорта (Росморречфлот)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала