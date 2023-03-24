https://ria.ru/20230324/marinka-1860512199.html
В Марьинке до полного освобождения остался один участок в западной части
В Марьинке до полного освобождения остался один участок в западной части - РИА Новости, 24.03.2023
В Марьинке до полного освобождения остался один участок в западной части
Для освобождения Марьинки в ДНР осталось взять под контроль один участок на западе города, однако украинские войска "упираются" и продолжают переброску... РИА Новости, 24.03.2023
2023-03-24T20:14
2023-03-24T20:14
2023-03-24T22:45
специальная военная операция на украине
в мире
марьинка (донецкая область)
вооруженные силы украины
украина
денис пушилин
донецкая народная республика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/1b/1854540274_0:101:2998:1787_1920x0_80_0_0_90f64114bb35808e142ffb910dd4d388.jpg
МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Для освобождения Марьинки в ДНР осталось взять под контроль один участок на западе города, однако украинские войска "упираются" и продолжают переброску резервов, заявил врио главы республики Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".Пушилин подчеркнул, что украинские войска по-прежнему "упираются" и продолжают переброску резервов.Врио главы ДНР также отметил, что сейчас Запад активно подталкивает Киев к началу контрнаступления. Власти республики уже видят подготовку к этим действиям — украинское командование перебрасывает на линию боевого соприкосновения дополнительные резервы и технику. Тем не менее, по словам Пушилина, неизвестно, будет ли это "такое грандиозное контрнаступление", или же речь идет о простой пропаганде."Конечно же, наше военное руководство страны полностью ситуацией владеет и встраивает меры, которые, возможно, даже будут работать на упреждение подобных попыток со стороны Киева", — подчеркнул врио главы региона.Помимо этого, Пушилин также сообщил об успехах российских сил на Авдеевском направлении.Марьинка — пригород Донецка, находится в километре от Петровского района столицы ДНР. Там расположены значительные позиции ВСУ, это одна из точек, откуда Донецк регулярно подвергается артиллерийским обстрелам.
https://ria.ru/20230315/marinka-1858062391.html
https://ria.ru/20230322/ukraina-1859699445.html
марьинка (донецкая область)
украина
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/1b/1854540274_552:158:2806:1849_1920x0_80_0_0_345284cd9fc783d9c08c04a4fdcffe7f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, марьинка (донецкая область), вооруженные силы украины, украина, денис пушилин, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, В мире, Марьинка (Донецкая область), Вооруженные силы Украины, Украина, Денис Пушилин, Донецкая Народная Республика
В Марьинке до полного освобождения остался один участок в западной части
Пушилин: в Марьинке до полного освобождения города остался один участок в западной части