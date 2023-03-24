https://ria.ru/20230324/marinka-1860512199.html

В Марьинке до полного освобождения остался один участок в западной части

В Марьинке до полного освобождения остался один участок в западной части - РИА Новости, 24.03.2023

В Марьинке до полного освобождения остался один участок в западной части

Для освобождения Марьинки в ДНР осталось взять под контроль один участок на западе города, однако украинские войска "упираются" и продолжают переброску... РИА Новости, 24.03.2023

2023-03-24T20:14

2023-03-24T20:14

2023-03-24T22:45

специальная военная операция на украине

в мире

марьинка (донецкая область)

вооруженные силы украины

украина

денис пушилин

донецкая народная республика

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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Для освобождения Марьинки в ДНР осталось взять под контроль один участок на западе города, однако украинские войска "упираются" и продолжают переброску резервов, заявил врио главы республики Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".Пушилин подчеркнул, что украинские войска по-прежнему "упираются" и продолжают переброску резервов.Врио главы ДНР также отметил, что сейчас Запад активно подталкивает Киев к началу контрнаступления. Власти республики уже видят подготовку к этим действиям — украинское командование перебрасывает на линию боевого соприкосновения дополнительные резервы и технику. Тем не менее, по словам Пушилина, неизвестно, будет ли это "такое грандиозное контрнаступление", или же речь идет о простой пропаганде."Конечно же, наше военное руководство страны полностью ситуацией владеет и встраивает меры, которые, возможно, даже будут работать на упреждение подобных попыток со стороны Киева", — подчеркнул врио главы региона.Помимо этого, Пушилин также сообщил об успехах российских сил на Авдеевском направлении.Марьинка — пригород Донецка, находится в километре от Петровского района столицы ДНР. Там расположены значительные позиции ВСУ, это одна из точек, откуда Донецк регулярно подвергается артиллерийским обстрелам.

https://ria.ru/20230315/marinka-1858062391.html

https://ria.ru/20230322/ukraina-1859699445.html

марьинка (донецкая область)

украина

донецкая народная республика

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в мире, марьинка (донецкая область), вооруженные силы украины, украина, денис пушилин, донецкая народная республика