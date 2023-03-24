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В Марьинке до полного освобождения остался один участок в западной части - РИА Новости, 24.03.2023
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20:14 24.03.2023 (обновлено: 22:45 24.03.2023)
https://ria.ru/20230324/marinka-1860512199.html
В Марьинке до полного освобождения остался один участок в западной части
В Марьинке до полного освобождения остался один участок в западной части - РИА Новости, 24.03.2023
В Марьинке до полного освобождения остался один участок в западной части
Для освобождения Марьинки в ДНР осталось взять под контроль один участок на западе города, однако украинские войска "упираются" и продолжают переброску... РИА Новости, 24.03.2023
2023-03-24T20:14
2023-03-24T22:45
специальная военная операция на украине
в мире
марьинка (донецкая область)
вооруженные силы украины
украина
денис пушилин
донецкая народная республика
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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Для освобождения Марьинки в ДНР осталось взять под контроль один участок на западе города, однако украинские войска "упираются" и продолжают переброску резервов, заявил врио главы республики Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".Пушилин подчеркнул, что украинские войска по-прежнему "упираются" и продолжают переброску резервов.Врио главы ДНР также отметил, что сейчас Запад активно подталкивает Киев к началу контрнаступления. Власти республики уже видят подготовку к этим действиям — украинское командование перебрасывает на линию боевого соприкосновения дополнительные резервы и технику. Тем не менее, по словам Пушилина, неизвестно, будет ли это "такое грандиозное контрнаступление", или же речь идет о простой пропаганде."Конечно же, наше военное руководство страны полностью ситуацией владеет и встраивает меры, которые, возможно, даже будут работать на упреждение подобных попыток со стороны Киева", — подчеркнул врио главы региона.Помимо этого, Пушилин также сообщил об успехах российских сил на Авдеевском направлении.Марьинка — пригород Донецка, находится в километре от Петровского района столицы ДНР. Там расположены значительные позиции ВСУ, это одна из точек, откуда Донецк регулярно подвергается артиллерийским обстрелам.
https://ria.ru/20230315/marinka-1858062391.html
https://ria.ru/20230322/ukraina-1859699445.html
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в мире, марьинка (донецкая область), вооруженные силы украины, украина, денис пушилин, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, В мире, Марьинка (Донецкая область), Вооруженные силы Украины, Украина, Денис Пушилин, Донецкая Народная Республика
В Марьинке до полного освобождения остался один участок в западной части

Пушилин: в Марьинке до полного освобождения города остался один участок в западной части

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащий показывает окрестности Марьинки
Военнослужащий показывает окрестности Марьинки - РИА Новости, 1920, 24.03.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Военнослужащий показывает окрестности Марьинки. Архивное фото
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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Для освобождения Марьинки в ДНР осталось взять под контроль один участок на западе города, однако украинские войска "упираются" и продолжают переброску резервов, заявил врио главы республики Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".
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"Что касается Марьинского направления: продолжаются достаточно ожесточенные бои, в западной части остался небольшой, наверное, участок самой Марьинки для того, чтобы уже полностью мы могли говорить, что Марьинка освобождена", — сказал он.
Пушилин подчеркнул, что украинские войска по-прежнему "упираются" и продолжают переброску резервов.
Врио главы ДНР также отметил, что сейчас Запад активно подталкивает Киев к началу контрнаступления. Власти республики уже видят подготовку к этим действиям — украинское командование перебрасывает на линию боевого соприкосновения дополнительные резервы и технику. Тем не менее, по словам Пушилина, неизвестно, будет ли это "такое грандиозное контрнаступление", или же речь идет о простой пропаганде.
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"Конечно же, наше военное руководство страны полностью ситуацией владеет и встраивает меры, которые, возможно, даже будут работать на упреждение подобных попыток со стороны Киева", — подчеркнул врио главы региона.
Помимо этого, Пушилин также сообщил об успехах российских сил на Авдеевском направлении.
Марьинка — пригород Донецка, находится в километре от Петровского района столицы ДНР. Там расположены значительные позиции ВСУ, это одна из точек, откуда Донецк регулярно подвергается артиллерийским обстрелам.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреМарьинка (Донецкая область)Вооруженные силы УкраиныУкраинаДенис ПушилинДонецкая Народная Республика
 
 
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