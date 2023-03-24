https://ria.ru/20230324/mantu-1860324029.html

Минздрав рассказал, что нельзя делать с манту

Минздрав рассказал, что нельзя делать с манту - РИА Новости, 24.03.2023

Минздрав рассказал, что нельзя делать с манту

Пробу Манту можно мочить, но тереть щёткой или мочалкой нельзя, сообщается в Telegram-канале Минздрава России. РИА Новости, 24.03.2023

2023-03-24T11:53

2023-03-24T11:53

2023-03-24T12:35

здоровье - общество

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Пробу Манту можно мочить, но тереть щёткой или мочалкой нельзя, сообщается в Telegram-канале Минздрава России. "Пробу Манту мочить можно. Рекомендация не мочить Манту связана, как правило, с тем, что намокшее место обычно вытирают полотенцем, а вот раздражать кожу в месте пробы нельзя. Нельзя тереть щеткой или мочалкой, так как можно занести инфекцию в рану", - говорится в сообщении. Проба Манту — диагностическая проба, используется для выявления туберкулеза. Обычно ее делают детям в детских садах и школах. Ранее главный внештатный специалист-фтизиатр департамента здравоохранения Москвы Елена Богородская в интервью РИА Новости заявила, что если намочить пробу Манту, то ничего страшного не произойдет, можно и плавать в море, и купаться в речке, и ходить в бассейн.

https://ria.ru/20230322/tuberkulez-1859663896.html

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2023

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

здоровье - общество, министерство здравоохранения рф (минздрав россии)