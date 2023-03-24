https://ria.ru/20230324/makron-1860311517.html

Макрон вызвал ярость французов жестом в прямом эфире

Макрон вызвал ярость французов жестом в прямом эфире - РИА Новости, 24.03.2023

Макрон вызвал ярость французов жестом в прямом эфире

Президент Франции Эммануэль Макрон попал в скандал из-за интервью телевидению по поводу нашумевшей пенсионной реформы, сообщило издание L'Independant. РИА Новости, 24.03.2023

2023-03-24T11:16

2023-03-24T11:16

2023-03-24T16:21

в мире

франция

эммануэль макрон

элизабет борн

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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон попал в скандал из-за интервью телевидению по поводу нашумевшей пенсионной реформы, сообщило издание L'Independant.Как пояснили журналисты, французы заметили, что Макрон прямо во время беседы с журналистами убрал руки под стол и снял с запястья часы. Многие расценили это как попытку убрать из кадра предмет роскоши, неуместный во время разговора о протестах недовольных профсоюзов и положении людей, получающих минимальную зарплату."Говоря о "минимальщиках", которые "никогда имели такой большой покупательной способности", он осторожно убирает свои красивые роскошные часы под стол. Этот человек — шутка!" — возмутилась депутат партии LFI от Валь-де-Марн Клеманс Гетте.Лидер французского движения "Патриоты" Флориан Филиппо посчитал, что президенту Франции не удастся заставить людей забыть об этом неловком моменте.При этом в аппарате президента Франции заметили, что причиной такого жеста могла стать техническая необходимость: президент активно жестикулировал во время интервью, а часы часто ударялись об стол, создавая звуковые помехи."Президент снял часы не для того, чтобы спрятать их, а потому, что сильно ударил ими по столу", — прокомментировали журналистам ситуацию в Елисейском дворце.На прошлой неделе премьер-министр Франции Элизабет Борн воспользовалась статьей 49.3 конституции, чтобы провести законопроект о повышении пенсионного возраста с 62 до 64 лет без голосования в парламенте. Ранее этот закон уже вызвал сильную волну протестов во Франции, большинство из них собирало более миллиона участников по всей стране. Демонстрации сопровождались столкновениями демонстрантов с полицией, погромами и беспорядками.По последним данным Министерства внутренних дел страны, число задержанных манифестантов во время девятой общенациональной забастовки против пенсионной реформы, которая в четверг захлестнула Францию, увеличилось до 200 человек.

https://ria.ru/20230323/protesty-1860234110.html

https://ria.ru/20230323/zabastovka-1860144682.html

https://ria.ru/20230323/protest-1860236620.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Эпизод с часами во время интервью Макрона французскому телеканалу Эпизод с часами во время интервью Макрона французскому телеканалу 2023-03-24T11:16 true PT0M24S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Матыс

в мире, франция, эммануэль макрон, элизабет борн