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Макрон вызвал ярость французов жестом в прямом эфире - РИА Новости, 24.03.2023
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11:16 24.03.2023 (обновлено: 16:21 24.03.2023)
https://ria.ru/20230324/makron-1860311517.html
Макрон вызвал ярость французов жестом в прямом эфире
Макрон вызвал ярость французов жестом в прямом эфире - РИА Новости, 24.03.2023
Макрон вызвал ярость французов жестом в прямом эфире
Президент Франции Эммануэль Макрон попал в скандал из-за интервью телевидению по поводу нашумевшей пенсионной реформы, сообщило издание L'Independant. РИА Новости, 24.03.2023
2023-03-24T11:16
2023-03-24T16:21
в мире
франция
эммануэль макрон
элизабет борн
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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон попал в скандал из-за интервью телевидению по поводу нашумевшей пенсионной реформы, сообщило издание L'Independant.Как пояснили журналисты, французы заметили, что Макрон прямо во время беседы с журналистами убрал руки под стол и снял с запястья часы. Многие расценили это как попытку убрать из кадра предмет роскоши, неуместный во время разговора о протестах недовольных профсоюзов и положении людей, получающих минимальную зарплату."Говоря о "минимальщиках", которые "никогда имели такой большой покупательной способности", он осторожно убирает свои красивые роскошные часы под стол. Этот человек — шутка!" — возмутилась депутат партии LFI от Валь-де-Марн Клеманс Гетте.Лидер французского движения "Патриоты" Флориан Филиппо посчитал, что президенту Франции не удастся заставить людей забыть об этом неловком моменте.При этом в аппарате президента Франции заметили, что причиной такого жеста могла стать техническая необходимость: президент активно жестикулировал во время интервью, а часы часто ударялись об стол, создавая звуковые помехи."Президент снял часы не для того, чтобы спрятать их, а потому, что сильно ударил ими по столу", — прокомментировали журналистам ситуацию в Елисейском дворце.На прошлой неделе премьер-министр Франции Элизабет Борн воспользовалась статьей 49.3 конституции, чтобы провести законопроект о повышении пенсионного возраста с 62 до 64 лет без голосования в парламенте. Ранее этот закон уже вызвал сильную волну протестов во Франции, большинство из них собирало более миллиона участников по всей стране. Демонстрации сопровождались столкновениями демонстрантов с полицией, погромами и беспорядками.По последним данным Министерства внутренних дел страны, число задержанных манифестантов во время девятой общенациональной забастовки против пенсионной реформы, которая в четверг захлестнула Францию, увеличилось до 200 человек.
https://ria.ru/20230323/protesty-1860234110.html
https://ria.ru/20230323/zabastovka-1860144682.html
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Эпизод с часами во время интервью Макрона французскому телеканалу
Эпизод с часами во время интервью Макрона французскому телеканалу
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в мире, франция, эммануэль макрон, элизабет борн
В мире, Франция, Эммануэль Макрон, Элизабет Борн
Макрон вызвал ярость французов жестом в прямом эфире

Президент Макрон вызвал ярость французов, сняв часы во время интервью

Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон попал в скандал из-за интервью телевидению по поводу нашумевшей пенсионной реформы, сообщило издание L'Independant.
Как пояснили журналисты, французы заметили, что Макрон прямо во время беседы с журналистами убрал руки под стол и снял с запястья часы. Многие расценили это как попытку убрать из кадра предмет роскоши, неуместный во время разговора о протестах недовольных профсоюзов и положении людей, получающих минимальную зарплату.
© Emmanuel Macron/YoutubeЭммануэль Макрон во время интервью TF1 и France 2
Эммануэль Макрон во время интервью TF1 и France 2
Эммануэль Макрон во время интервью TF1 и France 2
© Emmanuel Macron/Youtube
1 из 3
© Emmanuel Macron/YoutubeЭммануэль Макрон во время интервью TF1 и France 2
Эммануэль Макрон во время интервью TF1 и France 2
Эммануэль Макрон во время интервью TF1 и France 2
© Emmanuel Macron/Youtube
2 из 3
© Emmanuel Macron/YoutubeЭммануэль Макрон во время интервью TF1 и France 2
Эммануэль Макрон во время интервью TF1 и France 2
Эммануэль Макрон во время интервью TF1 и France 2
© Emmanuel Macron/Youtube
3 из 3
Эммануэль Макрон во время интервью TF1 и France 2
© Emmanuel Macron/Youtube
1 из 3
Эммануэль Макрон во время интервью TF1 и France 2
© Emmanuel Macron/Youtube
2 из 3
Эммануэль Макрон во время интервью TF1 и France 2
© Emmanuel Macron/Youtube
3 из 3
"Говоря о "минимальщиках", которые "никогда имели такой большой покупательной способности", он осторожно убирает свои красивые роскошные часы под стол. Этот человек — шутка!" — возмутилась депутат партии LFI от Валь-де-Марн Клеманс Гетте.
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Лидер французского движения "Патриоты" Флориан Филиппо посчитал, что президенту Франции не удастся заставить людей забыть об этом неловком моменте.
«
"Эффект Стрейзанд гарантирован Макрону, который вчера незаметно снял часы посреди интервью! Сколько это будет стоить?!" — уточнил он.
При этом в аппарате президента Франции заметили, что причиной такого жеста могла стать техническая необходимость: президент активно жестикулировал во время интервью, а часы часто ударялись об стол, создавая звуковые помехи.
"Президент снял часы не для того, чтобы спрятать их, а потому, что сильно ударил ими по столу", — прокомментировали журналистам ситуацию в Елисейском дворце.
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На прошлой неделе премьер-министр Франции Элизабет Борн воспользовалась статьей 49.3 конституции, чтобы провести законопроект о повышении пенсионного возраста с 62 до 64 лет без голосования в парламенте. Ранее этот закон уже вызвал сильную волну протестов во Франции, большинство из них собирало более миллиона участников по всей стране. Демонстрации сопровождались столкновениями демонстрантов с полицией, погромами и беспорядками.
По последним данным Министерства внутренних дел страны, число задержанных манифестантов во время девятой общенациональной забастовки против пенсионной реформы, которая в четверг захлестнула Францию, увеличилось до 200 человек.
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