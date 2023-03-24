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Медведев: российская армия дойдет до Львова, если понадобится
Медведев: российская армия дойдет до Львова, если понадобится - РИА Новости, 24.03.2023
Медведев: российская армия дойдет до Львова, если понадобится
Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев, говоря о специальной военной операции, заявил, что нельзя исключать ничего, и если надо - идти до Киева или... РИА Новости, 24.03.2023
2023-03-24T08:13
2023-03-24T08:13
2023-03-24T12:29
специальная военная операция на украине
дмитрий медведев
львов
украина
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев, говоря о специальной военной операции, заявил, что нельзя исключать ничего, и если надо - идти до Киева или Львова, чтобы "истребить эту заразу". "Тут нельзя исключать ничего. Если до Киева надо дойти – значит, надо идти до Киева, если до Львова – значит, надо идти до Львова, для того чтобы истребить эту заразу", – сказал он в интервью ведущим российским СМИ, в том числе РИА Новости.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дмитрий медведев, львов, украина, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Дмитрий Медведев, Львов, Украина, Вооруженные силы РФ
Медведев: российская армия дойдет до Львова, если понадобится
Зампред Совбеза Медведев допустил продвижение ВС России до Киева и Львова
МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев, говоря о специальной военной операции, заявил, что нельзя исключать ничего, и если надо - идти до Киева или Львова, чтобы "истребить эту заразу".
"Тут нельзя исключать ничего. Если до Киева надо дойти – значит, надо идти до Киева, если до Львова – значит, надо идти до Львова, для того чтобы истребить эту заразу", – сказал он в интервью ведущим российским СМИ, в том числе РИА Новости.
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