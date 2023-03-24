https://ria.ru/20230324/lvov-1860261228.html

Медведев: российская армия дойдет до Львова, если понадобится

Медведев: российская армия дойдет до Львова, если понадобится - РИА Новости, 24.03.2023

Медведев: российская армия дойдет до Львова, если понадобится

Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев, говоря о специальной военной операции, заявил, что нельзя исключать ничего, и если надо - идти до Киева или... РИА Новости, 24.03.2023

2023-03-24T08:13

2023-03-24T08:13

2023-03-24T12:29

специальная военная операция на украине

дмитрий медведев

львов

украина

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев, говоря о специальной военной операции, заявил, что нельзя исключать ничего, и если надо - идти до Киева или Львова, чтобы "истребить эту заразу". "Тут нельзя исключать ничего. Если до Киева надо дойти – значит, надо идти до Киева, если до Львова – значит, надо идти до Львова, для того чтобы истребить эту заразу", – сказал он в интервью ведущим российским СМИ, в том числе РИА Новости.

https://ria.ru/20230323/vizit-1859912121.html

львов

украина

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Влада Копылова

дмитрий медведев, львов, украина, вооруженные силы рф