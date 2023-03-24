https://ria.ru/20230324/lesprom-1860415321.html

Архангельские депутаты поддержали изменения в работе лесной отрасли

Архангельские депутаты поддержали изменения в работе лесной отрасли - РИА Новости, 24.03.2023

Архангельские депутаты поддержали изменения в работе лесной отрасли

Утвержденный президентом РФ Владимиром Путиным перечень поручений по развитию лесопромышленного комплекса по сути является реформой лесной отрасли, а все... РИА Новости, 24.03.2023

2023-03-24T15:25

2023-03-24T15:25

2023-03-24T15:33

архангельская область

экономика

россия

архангельская область

александр дятлов

владимир путин

александр цыбульский

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АРХАНГЕЛЬСК, 24 мар – РИА Новости. Утвержденный президентом РФ Владимиром Путиным перечень поручений по развитию лесопромышленного комплекса по сути является реформой лесной отрасли, а все решения внедряют новые подходы, значимые для сегодняшней ситуации в этой сфере, считает председатель комитета по лесопромышленному комплексу, природопользованию и экологии Архангельского заксобрания Александр Дятлов. Президент РФ Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам совещания по вопросам развития лесопромышленного комплекса страны, состоявшегося 10 февраля в Архангельской области. В частности, правительству РФ поручено предусмотреть в 2023 и 2024 годах дополнительные кредиты в объеме не менее 15 миллиардов рублей на модернизацию действующих котельных при их переводе на биотопливо и строительство новых котельных, работающих на биотопливе. Также необходимо обеспечить выделение в 2023 и 2024 годах до 10 миллиардов рублей ежегодно на строительство деревянных малоэтажных домов отечественного производства для переселения граждан из аварийного жилья. Документом также предусмотрены другие меры, в частности, предоставление до 1 января 2024 года заготовителям древесины отсрочки от арендных платежей по договорам аренды лесных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, в связи с уменьшением объема древесины. По словам Дятлова, в документе учтены многие предложения региона, выработанные с участием губернатора Александра Цыбульского, депутатского корпуса и лесопромышленников. "По сути, поручения президента – это реформа лесной отрасли с внедрением кардинально новых подходов, очень значимых в сложившейся экономической ситуации.Чтобы сохранить производства и трудовые коллективы, мы предлагали поддержать производителей пеллет, предприятия, пострадавшие в результате отказа недружественных стран от поставки уже приобретенного оборудования, строительство деревянных домов", - сказал Дятлов, слова которого приводит пресс-служба заксобрания региона. Дятлов пояснил, что эти и другие предложения отражены в документе. Также президент поручил федеральному правительству совместно с Государственной Думой принять меры, направленные на совершенствование правового регулирования вопросов создания лесных дорог, перевозок грузов железнодорожным транспортом. "На одном из расширенных совещаний нашего комитета представители предприятий лесной отрасли предлагали внести изменения в Лесной кодекс, чтобы решить вопрос о допустимости создания лесных дорог за пределами лесных участков. Сейчас это невозможно, что ведет к проблемам с транспортировкой древесины", – рассказал Дятлов. По его словам, остро стоит вопрос и о транспортной субсидии. Архангельские депутаты просили увеличить сумму субсидии из федерального бюджета на возмещение фактически понесенных транспортных затрат при экспорте продукции без установления лимитов, а также сделать приоритетной перевозку леса железнодорожным транспортом. "Радует, что все эти предложения вошли в пакет поручений президента", – резюмировал глава комитета.

https://ria.ru/20230215/arkhangelsk-1852233374.html

https://ria.ru/20221226/arkhangelsk-1841416974.html

https://ria.ru/20230116/otdelenie-1845325611.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, россия, архангельская область, александр дятлов, владимир путин, александр цыбульский